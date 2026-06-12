「旅と学びの協議会」産官学の連携をさらに強化し、「旅して学ぶ」の社会実装へ。第7期の活動を本格的に開始いたします

旅と学びの協議会

旅と学びの協議会（事務局：ANAホールディングス株式会社）は、2026年5月29日にキックオフイベントを実施し、第7期の活動を本格的に開始いたしました。

本協議会は、事務局、理事会、参加団体、個人会員で構成されています。「プロジェクト企画」「研究」「広報」の3つの活動を柱とし、全国各地の自治体・教育機関・企業などと連携し、多様な学びの機会を創出してまいりました。第6期においては、独自プログラムの国内外への展開や、「旅の効用」の科学的検証、さらにAI活用を視野に入れた学びを進め、会員の皆様から高い評価をいただきました。

第7期は、これまでに培ったプログラム開発の実績や科学的エビデンスを基盤に、産官学の連携をさらに強化し、「旅して学ぶ」の社会実装を重点テーマに活動を展開します。日常の教育現場や企業の研修、地域活性化の取り組みとして「旅と学び」がより広く、深く定着することを目指し、以下の3つの軸で活動を推進してまいります。

1. 「旅して学ぶ」プログラムの社会実装と展開

地域の課題や資源を学びの題材としたプログラムを、全国の教育機関や企業、自治体へ実用的な形で導入・普及させ、国内外でのさらなる展開と定着を加速します。

2. 旅の効用を科学的に検証し、社会実装へのエビデンスを構築

これまでの大規模調査データやテクノロジー（AI等）の知見をさらに深め、「旅がもたらす学びの効果」を可視化・具現化することで、社会実装を支える確かな価値基準を構築します。

3. 協議会活動の発信とコミュニティの共創拡大

本協議会の活動とその意義、および社会実装の具体的事例を広く認知していただくために、多様な媒体を活用し、積極的かつ効果的な情報発信を行います。また、会員間のネットワーク拡大を通じて、社会的なインパクトの創出・拡大を図ります。

第7期においても、各分野の専門家で構成された理事および会員ネットワークを活かして、多様なステークホルダーの皆さまとともに、「旅」と「学び」を掛け合わせ、あらゆる世代の「学びの可能性」を切り拓く、実効性の高いアクションを推進してまいります。

◆第6期に実施した多様な「学びの旅」の様子

◆理事会メンバー

代表理事

東京学芸大学大学院 教授、株式会社リクルート スタディサプリ教育AI研究所所長 小宮山 利恵子 氏

理事

駒沢女子大学観光文化学部 教授 鮫島 卓 氏

楽天グループ株式会社 常務執行役員 Group CCuO（チーフカルチャーオフィサー）小林 正忠 氏

ANAホールディングス株式会社 上席執行役員 未来創造室長 津田 佳明 氏

◆第7期会員一覧（41団体、個人研究員7名）

ご入会は随時受け付けておりますので、ご検討の方は、下記ホームページよりお問い合わせください。（公式HP：https://ana-conference.com/）

※別紙：第7期活動予定プロジェクト一覧（2026年6月時点）

https://prtimes.jp/a/?f=d88508-27-a5d5cd8146f6690e7e0344d5841b9116.pdf

※「旅と学びの協議会」とは：教育工学・幸福学・観光学の視点から、旅の効用を科学的に検証し、旅を学校および社会人教育の次世代手法として提言することを目的に、立命館アジア太平洋大学学長（当時）の出口治明氏（第4期まで在任）を代表理事として2020年6月に設立された協議会です。

以上