ネクストミーツ、新商品「NEXTカツ」の販売を開始!! EC販売サイトにてプラントベース商品のラインアップを拡充

ネクストミーツ株式会社

代替肉ベンチャーのネクストミーツ株式会社（本社：北海道虻田郡ニセコ町、代表取締役社長：石塚孝一、以下ネクストミーツ）は、このたび100％植物由来の新商品「NEXTカツ」の販売を開始したことをお知らせいたします。

また、業務用ECサイトにおいて、「NEXTカツ」に加え、「NEXTバーガーパティ」および「NEXTビーフ1.0」の原料として使用されているプラントベースミートチップの販売も開始いたしました。

昨今のお肉の価格高騰対策として、ネクストミーツ商品をぜひご検討ください。

ECサイト：https://nextmeatsjp.i11.bcart.jp/(https://nextmeatsjp.i11.bcart.jp/)

植物性のNEXTカツ

■ 好評を博す新商品「NEXTカツ」

「NEXTカツ」は、植物性原料のみを使用しながらも、サクサクとした衣の食感とジューシーな肉らしい旨味を再現した商品です。

大坂・道頓堀エリアで高い人気を誇る飲食店「PivotBase Cafe」の協力を受け、販売開始にこぎつけました。同店舗ではインバウンド観光客を含む多くのお客様に提供されており、プラントベースフードの新たな可能性を広げています。

〇Pivot Base Cafe & Bar

https://dotonbori-night.com/pivot/(https://dotonbori-night.com/pivot/)

また、試食いただいたその他の飲食店関係者からも高い評価をいただいており、プラントベース食品でありながら満足感の高いメニューとして好評を博しております。

■ 業務用販売を中心に事業展開

ネクストミーツでは、現在一般小売向け販売よりも、飲食店、ホテル、給食事業者、食品メーカーなどの業務用市場を中心に販売を展開しております。

Bカートは業務用ECサイトとして運営しておりますが、個人のお客様も会員登録を行うことで商品をご購入いただけます。

今後も飲食店や食品関連事業者の皆様に対し、高品質なプラントベース商品の供給を進めてまいります。

■ マーマフーズ社をグループ化し事業基盤を強化

2026年5月1日、ネクストミーツは岩手県にて長年にわたり「おからこんにゃく」の製造販売を手掛ける株式会社マーマフーズをグループ会社として迎えました。

マーマフーズは、日本国内において長年培ってきた独自の製造技術と商品開発力を有しており、今回のグループ化により、ネクストミーツグループはプラントベース食品分野における製造・開発・販売の体制をさらに強化いたします。

代替肉とおからこんにゃくという二つの成長市場を統合することで、より幅広い商品開発と販路拡大を進めてまいります。

■ ネクストミーツ 代表取締役社長 石塚孝一 コメント

「NEXTカツは、私自身が非常に自信を持っておすすめできる商品です。実際に試食いただいた多くの方々から『本当に植物性なのか分からない』という評価をいただいております。

また、5月にはおからこんにゃくのパイオニアであるマーマフーズ社をグループに迎えることができました。これにより、ネクストミーツグループは代替肉だけでなく、より幅広い植物性食品市場において事業を拡大していきます。

今後も『おいしいから選ばれるプラントベース食品』をテーマに、国内外への展開を進めてまいります。」

■ 今後の展望

ネクストミーツは、飲食店・ホテル・旅館などを中心としたBtoB販売を強化するとともに、海外市場への展開も進めてまいります。

また、グループ会社であるマーマフーズとの連携により、代替肉、おからこんにゃく、ヴィーガン三大珍味などの商品群を拡充し、植物性食品分野における総合食品メーカーとしての成長を目指します。

【会社概要】

会社名：ネクストミーツ株式会社

代表取締役社長：石塚 孝一

本社所在地：〒048-1544 北海道虻田郡ニセコ町元町79番49

東京オフィス：〒163-1302 新宿区西新宿6丁目5番1号 新宿アイランドタワー2階

事業内容：

・プラントベース食品の企画・開発・製造・販売

・代替肉商品の企画・販売

・食品関連EC事業

公式HP：https://www.nextmeats.co.jp/

ECサイト：https://nextmeatsjp.i11.bcart.jp/

お問い合わせ先：

Mail：info@nextmeats.co.jp