＼第1期研究員募集！／鹿島市の魅力を一緒に発信する公式アンバサダーを募集します。〔佐賀県鹿島市〕

佐賀県鹿島市

佐賀県鹿島市では、鹿島市の魅力を一緒に発信する公式アンバサダー「かしましか魅力探求ラボ 第1期研究員」を募集します。

本企画は、鹿島市の広報戦略「市民もみんな、広報マン！」の一環として実施するものです。鹿島市に住んでいる人、鹿島市に関わりのある人、鹿島市を好きな人が、それぞれの目線でまちの魅力を見つけ、SNSを通じて発信していくことで、市内外に鹿島ファンを広げていくことを目指します。

募集期限は6月28日までです。

かしましか魅力探求ラボとは

「かしましか魅力探求ラボ」は、鹿島市の魅力を探求する研究員（アンバサダー）が、鹿島市の日常にある“ヒト・モノ・コト”を見つめ直し、Instagramで発信するシティプロモーション企画です。

研究員は、撮影会や研究会などのオフライン活動を通じて鹿島市内を巡り、それぞれの視点で見つけた魅力をSNSで発信します。

観光パンフレットに載るような定番スポットだけではなく、「暮らしているからこそ気づく魅力」「外から来た人に伝えたい日常」「誰かに教えたくなる鹿島らしさ」を、研究員とともに発掘していきます。

4名のインフルエンサーが「主任研究員」として伴走

今回の企画では、現役で活動する4名のインフルエンサーが「主任研究員」として参加します。

主任研究員は、自身が鹿島市の魅力を発信するだけでなく、一般公募で選ばれた研究員に対して、SNS発信のノウハウをレクチャーします。

投稿テーマの見つけ方、写真や動画の切り取り方、文章での伝え方、見てもらいやすい投稿づくりなど、発信するためのコツを学べる機会を設けます。

「何を投稿したらいいかわからない」

「鹿島の魅力をどう切り取ればいいかわからない」

「SNSで見てもらえる投稿のコツを知りたい」

そんな方でも参加しやすいよう、活動をサポートします。

＼主任研究員の４名をご紹介／

MASAKIさん（@masaki_life_photo(https://www.instagram.com/masaki_life_photo?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)）

kanaさん（@04.kaaana(https://www.instagram.com/04.kaaana?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)）

むー子さん（@mu_ko83(https://www.instagram.com/mu_ko83?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)）

井手美希さん（@mikiiiiiiigram(https://www.instagram.com/mikiiiiiiigram?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)）

本企画の目的と背景

鹿島市には、祐徳稲荷神社をはじめとする観光資源や、酒蔵文化、有明海や多良岳山系に育まれた自然、農水産物など、多くの魅力があります。

一方で、まちの魅力は観光地や特産品だけではありません。日々の暮らしの中にある人とのつながり、季節の風景、地域で受け継がれてきた営み、何気ない日常の中にも、鹿島らしさが息づいています。

本企画では、鹿島市の魅力を観光だけでなく、「日常」にあるヒト・モノ・コトに着目して発信していきます。市民や鹿島に関わる人が、自分自身の目線でまちの魅力を見つけ、SNSを通じて発信することで、市内外に鹿島ファンを広げることを目指します。

また、今回のアンバサダー制度では、4名のインフルエンサーを「主任研究員」として選定し、一般公募で参加する研究員の活動を伴走支援します。インフルエンサーによる発信だけでなく、参加者自身が発信のノウハウを学び、自分の言葉で鹿島の魅力を伝えられるようになることが、本企画の大きな特徴です。

鹿島市は、本企画を通じて、市民のシビックプライドの醸成や、関係人口・交流人口の拡大、将来的な移住・定住への関心づくりにつなげていきます。

投稿キャンペーンも実施予定

夏～秋には、どなたでも参加できる投稿キャンペーンの実施も予定しています。

キャンペーンでは、投稿内容や活動への参加状況などに応じて、鹿島市の特産品がもらえる機会を設ける予定です。研究員自身も楽しみながら鹿島市を深く知り、発信を通じてまちの魅力を広げていく取り組みです。

※投稿キャンペーンの詳細は、追ってお知らせします。

募集概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/134450/table/16_1_69fb76e6dafb41ee616a7a5be5e6e5cd.jpg?v=202606120851 ]