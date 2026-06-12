「product」定番人気アイテムにラスティングオイルのミニサイズをセット6月12日に数量限定発売

株式会社オンワードホールディングス

株式会社KOKOBUY（本社：東京都港区 代表取締役社長：阿部 聖樹）は、オーガニックで楽しさや驚きを提供する『product （ザ・プロダクト）』（https://theproduct.jp/）において、定番の人気アイテム「ザ・プロダクト 〈ヘアバーム・スキンクリーム〉」「ザ・プロダクト ラスティングオイル〈ヘアオイル・スキンオイル〉」「ザ・プロダクト ラスティングワックス〈ヘアバーム・スキンクリーム〉」に、紫外線ケア※1でカラーの色落ち※2を防ぐ「ザ・プロダクト ラスティングオイル〈ヘアオイル・スキンオイル〉」のミニサイズをセットにした3商品を、6月12日（金）に数量限定で発売します。

セット商品概要

ザ・プロダクト 束感セット

湿気・うねりに負けない つるんと束感バーム

「ザ・プロダクト 〈ヘアバーム・スキンクリーム〉」42g

「ザ・プロダクト ラスティングオイル〈ヘアオイル・スキンオイル〉」 8mL

価格：2,178円（税込）

ザ・プロダクト ラスティングワックス 欲深セット

紫外線をケア※1し、つや髪・カラーキープ※2まであきらめない

#欲深バーム

「ザ・プロダクト ラスティングワックス〈ヘアバーム・スキンクリーム〉」 42g

「ザ・プロダクト ラスティングオイル〈ヘアオイル・スキンオイル〉」 8mL

価格：2,420円（税込）

ザ・プロダクト ラスティングオイル 欲深セット

紫外線をケア※1し、つや髪・カラーキープ※2まであきらめない

#欲深オイル

「ザ・プロダクト ラスティングオイル〈ヘアオイル・スキンオイル〉」 90mL

「ザ・プロダクト ラスティングオイル〈ヘアオイル・スキンオイル〉」 8mL

価格：2,750円（税込）

【商品説明】

湿気による髪のうねりをおさえ、束感をキープしてくれる「ザ・プロダクト 〈ヘアバーム・スキンクリーム〉」と、髪の紫外線ケア※1ができる「ザ・プロダクト ラスティングオイル〈ヘアオイル・スキンオイル〉」および「ザ・プロダクト ラスティングワックス〈ヘアバーム・スキンクリーム〉」に、持ち歩きにも便利なお試し7日分の「ザ・プロダクト ラスティングオイル〈ヘアオイル・スキンオイル〉」がついた特別なセットです。

【発売日】

2026年6月12日（金）

【取扱店舗】

全国のバラエティストア（Cosme Kitchen、LOFT、PLAZA等）および、ドラッグストア（マツモトキヨシ・ココカラファイングループ等）。

※一部取り扱いのない店舗もございます。

商品について

「ザ・プロダクト 〈ヘアバーム・スキンクリーム〉」42g

男女問わず使いやすい爽やかなマンダリンオレンジ精油の香り

［Point.1］髪に濡れ感、ツヤ感、程よい束感を演出

指先に適量を取り、手の温度で温めるとオイル状に変化。

髪になじませれば、程よいホールド力でツヤ感を与えます。

［Point.2］全身保湿ケア

スタイリングだけでなく、ハンド＆ネイル、ボディまで全身に潤いを与え保湿ケアが

できるマルチバーム。

商品URL：https://theproduct.jp/collections/hair-styling/products/hair-wax

「ザ・プロダクト ラスティングワックス〈ヘアバーム・スキンクリーム〉」42g

毎朝使いたくなる、甘酸っぱいオレンジアイスティーの香り

［Point］指通りなめらか「つるんと絶妙な束感」スタイリング

従来の「ザ・プロダクト 〈ヘアバーム・スキンクリーム〉」ならではの上質な質感を継承。程よいホールド力で、髪に自然なツヤと束感を与えながら、指通りなめらかで「つるんとした束感スタイル」を長時間キープします。

商品URL：https://theproduct.jp/collections/hair-styling/products/lasting-wax

「ザ・プロダクト ラスティングオイル〈ヘアオイル・スキンオイル〉」 90mL

毎朝使いたくなる、甘酸っぱいオレンジアイスティーの香り

［Point］自然にまとまる「つや×濡れ感」の絶妙スタイル

カラーによる切れ毛を防ぎ、毛先までつや感あふれるウェットヘアを演出します。スタイリングとしての使用はもちろん、タオルドライ後のアウトバストリートメントとしても使用可能。ヘアアイロンの前にもお使いいただけます。

商品URL：https://theproduct.jp/collections/hair-styling/products/lasting-oil

今回のセット商品のすべてに、持ち運び・お試しにも便利な8mLのミニサイズ

（お試し7日分）が付属します。

会社概要

株式会社KOKOBUYは、オンワードグループにおいてウェルネス領域を担い、アメリカ西海岸発のオーガニックヘアケアブランド『product（ザ・プロダクト）』を展開する化粧品事業会社です。

主力商品である「ザ・プロダクト 〈ヘアバーム・スキンクリーム〉」は、マルチバームの先駆けとして2011年の日本展開開始以降、累計出荷数618万個※を超えるブランドの中核商品へと成長しました。オーガニックへのこだわりを軸に、ヘアケアにとどまらない商品展開を通じて、生活者の“自分らしさ”を引き出す価値提供を行っています。

※2018年1月～2025年9月 自社出荷実績

代表者：代表取締役社長：阿部 聖樹

本社：〒108-8439東京都港区海岸3-9-32 オンワードベイパークビルディング 2F

事業内容：化粧品の製造販売

HP：https://theproduct.jp/