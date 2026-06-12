「Fate」シリーズより『Fate/Zero』『TVアニメ「Fate/stay night [Unlimited Blade Works]」』を ABEMAで6月13日（土）より2週連続無料一挙放送！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、2026年6月13日（土）より、「Fate」シリーズから『Fate/Zero』『TVアニメ「Fate/stay night [Unlimited Blade Works]」』の2作品を、2週連続で無料一挙放送いたします。

「Fate」シリーズは、TYPE-MOONによる人気ゲーム『Fate/stay night』に始まり、アニメや映画、ゲームなど幅広いメディアで展開される作品です。あらゆる願いを叶える願望機「聖杯」を巡り、魔術師（マスター）と英霊（サーヴァント）たちが繰り広げる「聖杯戦争」を中心に描き、重厚な世界観や圧倒的なバトル演出、複雑に交錯するキャラクターたちの思惑が多くのファンを魅了しています。

本企画では、『Fate/stay night』の前日譚として断片的に語られるのみだった「第四次聖杯戦争」を描く『Fate/Zero』、そして主人公・衛宮士郎と遠坂凛を中心に、「第五次聖杯戦争」での戦いを描く『TVアニメ「Fate/stay night [Unlimited Blade Works]」』を全話無料一挙放送。6月13日（土）・14日（日）に『Fate/Zero』全25話を、6月20日（土）・21日（日）に『TVアニメ「Fate/stay night [Unlimited Blade Works]」』全26話を順次無料一挙放送いたします。なお各作品、放送後1週間は無料でお楽しみいただけます。

ぜひABEMAで、『Fate』シリーズが描く壮絶な「聖杯戦争」を無料でたっぷりとお楽しみください。

■「Fate」シリーズ2週連続無料一挙放送 概要

▼『Fate/Zero』全25話無料一挙放送

(C)Nitroplus／TYPE-MOON・ufotable・FZPC

＜放送日時＆番組URL＞

・#1～13

放送日時：2026年6月13日（土）午前10時～、午後5時～、6月14日（日）朝6時～

初回URL：https://abema.tv/channels/special-plus-7/slots/AsYVenkzHPNZTu

・#14～25

放送日時：2026年6月13日（土）深夜0時～、6月14日（日）午後1時～、夜7時～

初回URL：https://abema.tv/channels/special-plus-7/slots/AsYVgKD6N4ss3d

▼『TVアニメ「Fate/stay night [Unlimited Blade Works]」』全26話無料一挙放送

(C)TYPE-MOON・ufotable・FSNPC

＜放送日時＆番組URL＞

・#0～12

放送日時：2026年6月20日（土）朝9時～、午後4時30分～、6月21日（日）朝7時～

初回URL：https://abema.tv/channels/special-plus-7/slots/DnKspGeLgLiARM

・#13～25

放送日時：2026年6月20日（土）深夜0時～、6月21日（日）午後2時30分～、夜9時30分～

初回URL：https://abema.tv/channels/special-plus-7/slots/DnKss19tbuEiJT

放送チャンネル：アニメSPECIALチャンネル

※放送後1週間、無料でお楽しみいただけます。

■ABEMAについて

ABEMAは、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

ABEMAは開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。ABEMAの10周年にぜひご期待ください。

ABEMA 10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/