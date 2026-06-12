田村駒グループの田倉繃帯工業が能登半島地震で被災した工場および新工場「北陸第三工場」見学ツアーを実施。創業100周年と新工場の完成を祝う記念式典も開催。2026年5月末より新工場稼働開始。

田村駒株式会社

田村駒株式会社（大阪本社：大阪府大阪市 東京本社：東京都渋谷区、代表者：堀 清人）のグループ会社である医療用材料メーカー田倉繃帯工業株式会社（本社：東京都八王子市、代表者：向井 崇）は、2026年3月25日、震災被害の爪痕残る既存工場および石川県津幡町に新たに建設された「北陸第3工場」の見学ツアーを関係者約40名を対象に実施いたしました。

また同日、金沢市のANAクラウンプラザホテル金沢にて「創業100周年」および「北陸第3工場」の竣工記念式典を執り行いました。

さらに、2026年5月末より新工場の稼働を開始いたしましたことをお知らせいたします。

本プレスリリースでは、震災を乗り越えた同社の新旧工場見学ツアーならびに記念式典の様子をご報告いたします。

被災した「北陸工場」と新工場「北陸第3工場」見学ツアーを実施

バスの車窓から

関係者約40名を対象に、被災した内灘町宮坂の「北陸工場」と新たに建設された「北陸第3工場」を巡る見学ツアーが実施されました。

工場へ向かうバスの中では、ツアー当時代表取締役社長の田倉勉（以下田倉）自らが、観光名所や街並みについて、田倉繃帯工業株式会社（以下田倉繃帯）の社史および震災当時の様子や現在の状況等について説明いたしました。

説明する前代表取締役社長の田倉勉。震災乗り越えた「北陸工場」～周囲の人々に支えられ完全復旧を果たす～能登半島地震で甚大な被害を受けた「北陸工場」見学中の様子。

金沢駅からバスに揺られて約40分。

2024年1月1日の能登半島地震で甚大な被害を受けた「北陸工場」。

「北陸工場」が所在する内灘町の宮坂エリアは地面が波打ち、液状化現象による被害は大きいものでした。工場内にも泥が溢れ、田倉も当時は再開できないのではないかと、とても不安に思ったそうです。

しかし、翌週には社員が駆け付け、泥まみれになりながらも皆で懸命に掃除をし、取引先や協力会社からも支援していただいたおかげで、約1カ月という速さで生産を再開することができました。

しかし、震災から1年以上が経過したツアー当日でも、敷地内の配管や地面など、完全には直っていない箇所もありました。

「北陸工場」の見学では、生々しい震災の傷跡を目にする貴重な機会となりました。

被災した地面。被災した様子。工場敷地内の被災箇所を説明する様子。「北陸第3工場」～将来的には全工程が完結できるようスペースを確保～河北郡津幡町に新たに建設された「北陸第3工場」。

見学ツアー参加者は、河北郡津幡町に新たに建設された「北陸第3工場」を訪問しました。

「北陸第3工場」は、2階建て、延べ床面積は約2,000平方メートル と、十分な広さを確保しました。

田倉繃帯工業の主力商品である弾力繃帯を主として生産していきます。

「北陸第3工場」の室内。

将来的には、現在分業している撚糸加工・製織・精錬・裁断・仕上げ加工・包装・発送という一連の工程を、本工場内ですべて完結できるように設備を充実させていく予定です。

2026年5月末より稼働を始めた本工場。最終的には約20名規模の雇用を見込んでいます。

新工場「北陸第3工場」の施設概要

工場名： 田倉繃帯工業株式会社 北陸第3工場

所在地： 石川県河北郡津幡町字大坪ろ1-6(https://maps.app.goo.gl/ZprzeYHXJVR2hEmC7)

敷地：6,655 m2（社有地）

建物：1,996 m2（鉄骨二階建）

事業内容：医療用繃帯（主に弾力繃帯）の生産

稼働開始： 2026年5月末より稼働開始

「創業100周年」および「北陸第3工場」の竣工記念式典～感謝と決意～

ANAクラウンプラザホテル金沢にて。

工場見学ツアーの後は、金沢市のANAクラウンプラザホテル金沢にて、「創業100周年」および「北陸第3工場」の竣工記念式典を執り行いました。

式典の冒頭、田倉は「震災を乗り越えて、新工場設立、創業100周年を迎えられたことは皆様のおかげです」と深い感謝を述べました。

田倉繃帯工業株式会社 前代表取締役社長 田倉勉。

また、田村駒株式会社の代表取締役社長堀清人は、「田倉繃帯強みの『工』と田村駒の『商』を掛け合わせることで田村駒グループとして更なる成長を目指していきたい」と語りました。

田村駒株式会社 代表取締役社長 堀清人。

和やかな雰囲気の中、創業100年の歴史を振り返る記念ムービーも上映され、関係者一同、次の100年に向けて決意を新たにしました。

今後の展望

次の100年に向けて、田村駒グループはより一層、グループ一丸となり新たな価値創造に真摯に取り組んでまいります。

田村駒株式会社について

田村駒株式会社は、1894年に創業し、繊維を起点に多角的に事業を展開する「繊維多角化専門商社」です。テキスタイルからアパレル製品、リビング製品、建築・産業資材分野にまでビジネスを拡大してきました。我々は人と人を繋ぎ、モノづくりを通じて新たな価値を創造し、快適で持続可能な社会の実現を目指します。

【会社概要】

社名：田村駒株式会社

本社所在地：〒541-0052（〒541‐8580）大阪市中央区安土町3-3-9/〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-3-10

連絡先：【大阪】06-6268-7000 /【東京】03-5771-1700

資本金：12億4,000万円

事業内容：生地・アパレル製品・雑貨・寝装寝具および建築・産業資材等を取り扱う専門商社

企業サイト：https://tamurakoma.co.jp/(https://tamurakoma.co.jp/)

田倉繃帯工業株式会社について

田倉繃帯工業株式会社は、1926年に創業し、日本で初めて弾力包帯の開発・製造に成功して以来、現在まで包帯類等の医療材料の製造に特化した専業メーカーです。弾力包帯をはじめ ネット包帯、伸縮包帯、ストッキネット、サポーター、粘着テープ、医療用コルセット、圧迫ソックスなどを取扱っています。今日では医療用具はもとより現在まで培った技術や設備をメディカル用途以外にも転用すべくチャレンジしています。

【会社概要】

社名：田倉繃帯工業株式会社

本社所在地：東京都八王子市千人町三丁目17番10号

連絡先：042-661-4955

資本金：6,000万円

事業内容：医療材料製造メーカー

企業サイト：https://takura.co.jp/(https://takura.co.jp/)

本件に関するお問い合わせ先

田村駒株式会社 経営企画室 広報チーム 朝倉

MAIL：info@tamurakoma.co.jp