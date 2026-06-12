【グランドプリンスホテル新高輪】緑に包まれる涼やかなプールサイドで楽しむ夏のビアガーデン「TAKANAWA Forest Garden」を今年も開催

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイドプールサイドでラグジュアリーに楽しむビアガーデン

グランドプリンスホテル新高輪（所在地：東京都港区高輪3-13-1 総支配人：今井歩）は、緑に囲まれたアウトドアプールの開放的な空間で、夏のビアガーデン「TAKANAWA Forest Garden」を2026年7月17日（金）から9月11日（金）まで開催いたします。

猛暑が続く近年の夏において、遠出をせずに気軽にリフレッシュできる「近場での上質な体験」が注目を集めています。品川駅より徒歩5分ほどの都心にありながら、豊かな自然に包まれる「ダイヤモンドプール」を有する当ホテルでは、涼やかなプールサイドで期間限定のビアガーデンを開催し、暑さに疲れた心と身体を癒す非日常のひとときをお届けいたします。

華やかな前菜からはじまる「Premium Plan」

プランには、生ビールやサワーなどのアルコールを含むフリードリンク付きメニューを2種類ご用意。肉と魚介を織り交ぜ、締めには冷麺とソルベを味わえるプレミアムプランと、牛・豚・鶏を組み合わせた、気軽にお楽しみいただけるスタンダードプランよりお好みに合わせてお選びいただけます。屋外の開放的な空間でグループの仲間とグラスを傾けながら、厳選した素材やグリルメニューをゆったりと味わう優雅なひとときをご堪能ください。さらに本年はファミリー需要に応え、小学生以下のお子さまを対象とするバーベキューメニューが初登場。世代を問わずにお楽しみいただけます。



都心にありながら自然と調和する空間で、体力を消耗する夏に心身のリフレッシュとパワーチャージが叶う、ラグジュアリーな体験をご提案いたします。

「TAKANAWA Forest Garden」概要

【場 所】ダイヤモンドプール プールサイド （グランドプリンスホテル新高輪）

【期 間】2026年7月17日（金）～9月11日（金） ※日・月曜日は定休となります。

【時 間】6:00P.M.～9:30P.M.（ラストオーダー 9:00P.M.） ※2時間制となります。

【お問合せ】グランドプリンスホテル新高輪 宴会予約係

TEL：03-3442-1120（受付時間 10:00A.M～5:30P.M.）

詳細を見る :https://www.princehotels.co.jp/shintakanawa/contents/forestgarden/

Kids Planダイヤモンドプール プールサイド

＜MENU＞

1.Standard Plan フリードリンク付き＜2時間制＞ 1名さま \10,000

枝豆、ポテト／外国産牛ロース、外国産牛カルビ／豚肩ローススライス／鶏肉香草／骨付きフランク／野菜＜ナス、アスパラガス、パプリカ、シイタケ＞／焼きおにぎり／肉巻きおにぎり／ソルベ

2.Premium Plan フリードリンク付き＜2時間制＞ 1名さま \12,000

前菜2種盛り合わせ／国産牛ロース、国産牛カルビ、国産牛フィレ／バーベキューチキン／骨付きフランク／ブラックタイガー／カジキマグロの香草焼き／殻付きホタテ／野菜＜ナス、アスパラガス、パプリカ、シイタケ＞／冷麺／ソルベ

3.Kids Plan ソフトドリンク（フリー）付き＜2時間制＞ 1名さま \5,000

※小学生以下のお子さまが対象となります。

国産牛ロース、国産牛カルビ／ソーセージ／シュリンプ／フライドポテト／から揚げ／焼きおにぎり／ソルベ



＊追加でご注文いただけるアラカルトメニューのご用意もございます。

※上記料金には消費税・サービス料が含まれております。

※仕入れの状況により、食材・メニューが変更になる場合がございます。

※当店舗は使用食材の都合上、8品目（えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生）の対応はいたしかねます。

※当社ではすべての飲食物を同一環境で取り扱うため、 使用原材料以外のアレルゲンの微粒混入を完全に防止する事ができません。

※写真はイメージです。

※上記内容はリリース時点（6月12日）の情報です。