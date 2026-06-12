【岡山県産業振興財団】 女性起業家による本音トークとグループワークで″自分だけの働き方の軸″が見つかる！「女性創業支援セミナー【初級編】」が6月20日に開催

公益財団法人岡山県産業振興財団

岡山県と（公財）岡山県産業振興財団（岡山県岡山市、理事長：片山 誠一）は、2026年6月20日(土)に岡山市北区の「ウィズセンター会議室」にて、「女性創業支援セミナー【初級編】」を開催します。

このセミナーは起業を目指す、もしくは起業準備中の女性を対象として、トークセッションとグループワークを通じて、参加者に「自分らしい働き方の軸」を見つけていただくことを目的としています。

ゲストスピーカーにはハートフルストーリー 代表の松田絵里氏、＆Lilly代表の矢野有里亜氏、ファシリテーターに岡山県女性創業サポートセンターコーディネーターの小野麻紀子氏を迎え、異なる背景を持つ3人の女性起業家による「生の声」をお届けします。

参加費無料、託児サービス（要申込・無料・先着10名程度）もご利用可能です。

１．本セミナーのポイント、参加のメリット

⑴活躍中の女性起業家3名による「リアルな生の声」を聞くことができる

このセミナーでは、それぞれ異なる背景を持った女性起業家3名が「ビジネス」、「働き方・選び方」の2つのテーマに沿ってトークセッションを行います。「今の仕事を選んだきっかけ」、「自身が叶えたいことと現実的な制約とのバランスのとり方」などのトピックについて語り合うことで、参加者それぞれが抱えている課題解決のヒントを得ていただくことができます。

⑵グループワークを通じて「自分だけの働き方の軸」を見つけることができる

各トークセッションの間にはグループワークの時間を設けています。トークセッションを聞いて感じたこと、気づいたことをグループメンバーで共有して言語化することで、「自分だけの働き方の軸」を整理していただくことができます。

⑶参加費無料、子育て中のママにも嬉しい託児サービスあり

このセミナーは自治体及び公的機関が主催しているため、参加費は無料となっています。また、育児中の方に対しては無料の託児サービスをご利用いただけますので、気軽にご参加いただけます。

２．開催概要

日 時：2026年6月20日(土) 13:30～16:00

会 場：ウィズセンター会議室（岡山市北区南方2-13-1 きらめきプラザ 6F）

参加費：無料

対 象：起業を目指す方、準備中の方 ※女性限定

定 員：20名（先着順）

主 催：岡山県、（公財）岡山県産業振興財団

詳 細：https://www.optic.or.jp/event/event_detail/index/10454.html

３．セミナープログラム

13:30～13:35 オープニング

13:35～14:10 トークセッション【ビジネス編】

14:10～14:35 グループワーク１.

14:35～14:45 休憩

14:45～15:20 トークセッション【働き方・選び方編】

15:20～15:45 グループワーク２.

15:45～16:00 クロージング・閉会

４．ゲストスピーカー、ファシリテーター

■ゲストスピーカー

松田 絵里 氏

ハートフルストーリー 代表

（ホスピタリティプロデューサー / フレグランスデザイナー / 元ANA客室乗務員）

客室乗務員として培った「一瞬で信頼を築く接遇力」や「実践型の指導力」を強みに、企業向けの接客・サービス力向上コンサルティングを展開。理念を行動に落とし込む手法で、「顧客に選ばれ続ける」企業としてのブランド力の向上を支援している。さらに、調香師の知見を活かして香りや音、空間をマネジメントすることにより、“人の感情が動く瞬間”にフォーカスしたコンサルティングも展開している。

矢野 有里亜 氏

&Lilly 代表

（AI活用・SNS集客導線アドバイザー）

元プログラマーのスキルとAIを掛け合わせ、SNSを活用した集客から成約までの導線づくりを支援。集客の効率化による事業者の負担軽減と成約率の向上を実現し、好評を得ている。加えて、AI活用講座やコミュニティの運営にも注力。2026年からは「AI×自分らしい働き方」をテーマとした交流会、勉強会を立ち上げ、参加者一人ひとりが自分らしく輝ける環境のプロデュースにも取り組んでいる。

■ファシリテーター

小野 麻紀子 氏

（岡山県女性創業サポートセンター コーディネーター）

一人ひとりの価値観や状況に寄り添い、「自分らしい働き方・生き方」の実現を支援。対話を通じて想いを言語化し、納得できる選択へ導くことを強みとする。法人向けのコミュニティ研修や行政と連携した起業支援にも携わり、起業初期の不安や迷いに伴走しながら、一歩を踏み出す支援を行っている。

４．お申し込み方法

下記Googleフォームより、必要事項をご記入の上お申し込みください。

https://forms.gle/LHxXtASXvvG5omMr7

お申込み締切：2026年6月16日(火) 17:00まで

（※託児サービスをご希望の方は2026年6月12日(金)まで）

【託児サービスについて】

対象：おおむね生後6か月から12歳までのお子さま（応相談）

場所：きらめきプラザプレイルーム

定員：先着10名程度まで

※ご利用詳細についてはお申し込みいただいた方に改めてご連絡差し上げます。

５．お問い合わせ先

公益財団法人岡山県産業振興財団 経営支援部 中小企業支援課（岡山市北区芳賀5301）

担当：木南（きみなみ）、柘野（つげの）

TEL: 086-286-9626

FAX: 086-286-9627

E-mail: sinfo@optic.or.jp

受付時間：平日8:30～17:15

６．公益財団法人岡山県産業振興財団について

（公財）岡山県産業振興財団は、岡山県内中小企業・小規模事業者の皆さまを応援する中核的・総合的産業支援機関です。

国や県など関係機関との連携により、創業から事業拡大、経営革新、事業承継まで、企業のステージに応じた支援メニューを取り揃え、積極的な支援活動を展開しています。

【概要】

所在地：岡山県岡山市北区芳賀5301（テクノサポート岡山内）

理事長：片山 誠一

設 立：1968年8月（※統合2001年4月）

H P：https://www.optic.or.jp/