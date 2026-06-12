ブランド力を高めながら売る、TikTok Shop時代の成長支援｜GroupXがSpa treatment『HASシリーズ』×「上司のあさみ」を企画

GroupX株式会社

GroupX株式会社(東京都渋谷区：代表取締役 佐藤文浩)は、スキンケアブランド「Spa treatment(スパトリートメント)」のTSP(TikTok Shop Partner)として、TikTokライブコマーサー「上司のあさみ」こと原朝未氏との協業を企画いたしました。本協業により、TikTok Shopを起点としたブランド力向上と販売直結を両立するプロジェクトが始動します。

■ "割引"だけではなく"ブランド力"で売る

コマースにおける販売を単なる割引施策に依存させるのではなく、ブランド力そのものを強化しながら、ブランドの長期的な成長を支援すること。GroupXはこれを一貫した方針としています。今回のプロジェクトでも、短期の売上創出と中長期のブランド資産形成の両立を目指します。

■ 背景｜「人を起点とした購買」の時代へ

TikTok Shopの拡大により、EC・美容領域では「誰が、どんな世界観で、どのようにブランドと伴走して届けるか」が成果を左右する時代に入っています。GroupXは、ブランドの世界観に合致したライブコマースタレントの起用と、TikTok Shopを軸にしたコンテンツ・PR・オフライン施策の設計を一気通貫で支援します。

■ 協業概要｜GroupXの役割(TikTok Shop Partner)

GroupXは、Spa treatment『HASシリーズ』のブランド価値と親和性の高いライブコマーサー「上司のあさみ」氏を起用し、本協業を企画しました。これまでTSPとして培ったTikTok Shop運用の知見を活かし、今後はライブコマース・SNSコンテンツ・ブランドPR・オフライン体験施策を組み合わせ、新たな顧客接点の創出とブランド価値向上、そして販売へ直結する成長を支援していきます。

■ ブランド｜Spa treatment『HASシリーズ』について

Spa treatmentは、エステティックサロン向けプロユースコスメを約29年にわたり開発してきたスキンケアブランドです。『HASシリーズ』は、ヒト脂肪細胞順化培養液エキス（保湿・整肌成分）を配合したスキンケアシリーズです。約130種類の成長因子（グロースファクター）などを含む培養液をリポソーム化し、角層へのなじみに配慮した処方設計が特徴です。

■ ライブコマーサー｜「上司のあさみ」について

株式会社MoldBreaking(東京都渋谷区)代表取締役・原朝未氏。TikTok等で「上司のあさみ」として活動し、SNS総フォロワーは約33万人(2026年5月時点)。美容・インナービューティーを厳選して紹介し、ライブを通じてブランド価値を高めるライブコマーサーとして注目されています。

■ GroupX株式会社について[表: https://prtimes.jp/data/corp/163018/table/5_1_b44c6403a737b13d17e5ea6872c5f96e.jpg?v=202606120351 ]