CartFit、令和8年度総務省ICTスタートアップリーグに採択　既存カートを即ロボット化する後付け式AI自律走行キットの研究開発を推進

CartFit株式会社

CartFit株式会社（代表者：清水颯介、以下「CartFit」）は、総務省による「スタートアップ創出型萌芽的研究開発支援事業」を契機に2023年度から開始されたスタートアップ支援プログラム「令和8年度ICTスタートアップリーグ」に、研究テーマ「既存カートを即ロボット化する後付け式のAI自律走行キット」で採択されたことをお知らせします。ICTスタートアップリーグは、研究開発費の支援や伴走支援、メディア連携などを通じて、スタートアップの成長加速を後押しするプログラムです。

ICTスタートアップリーグについて

ICTスタートアップリーグは、総務省の事業を契機に2023年度から始まったスタートアップ支援プログラムです。研究開発費の支援に加え、伴走支援や情報発信面でのサポートを通じて、社会実装に向けた事業成長を後押しする仕組みとして運営されています。

採択テーマについて

CartFitは、既存の台車・カートなどの移動体に後付けできるAI自律走行キットを開発しています。独自の認識モジュールと制御アルゴリズムを核に、自動追尾、自律走行、遠隔操作、データ収集などの機能拡張を可能にし、物流・商業施設・空港・工場などにおける搬送業務や移動体運用の省人化を目指しています。

高価な専用ロボットに全面的に置き換えるのではなく、現場ですでに使われている車両を活かしながら、数万円から導入可能な後付けキットとして段階的に機能を追加できる点が、CartFitの特長です。多種類の既存カートへの適用を見据えた後付け設計を採ることで、導入ハードルを抑えながら、より現実的なロボティクス導入を目指しています。

今後の展望

今回の採択を機にCartFitは、後付け式AI自律走行キットの適用性向上、走行制御の高度化、複数ユースケースにおける実証機会の拡大を通じて、既存カートのロボット化をさらに前進させてまいります。屋内外での運用や多様な移動体への対応を視野に入れながら、現場に導入しやすいロボティクスの社会実装を進め、搬送や運搬の省人化に貢献してまいります。

CartFitについて

CartFitは、既存の移動体をそのまま賢く進化させる後付け式のAI自律走行技術を開発するスタートアップです。専用機への全面置換ではなく、いま現場にあるカートや台車を活かしながら、省人化、利便性向上、安全性強化を実現する新しい選択肢の提供を目指しています。

会社概要

会社名：CartFit株式会社

代表者：清水 颯介

事業内容：既存の台車・カートなどの移動体に後付けできるAI自律走行キットの開発

URL:https://cartfit.ai/

所在地：東京都港区六本木5-13-12-702

設立：2026年4月