埼玉県秩父市と「地域活性化起業人」社員派遣に関する業務委託を締結

株式会社アーベルソフト左：秩父市 清野 和彦市長 右：株式会社アーベルソフト 矢吹 武重（秩父市への派遣社員）

株式会社アーベルソフトは、埼玉県秩父市と、令和8年6月1日付で「地域活性化起業人制度による出向協定書」により社員派遣に関する協定を締結いたしました。

本協定により、当社社員が秩父市に常駐し、出向職員としてスマートシティ推進や先端技術の活用による地域課題解決を支援します。

■派遣期間

令和8年6月1日～令和10年5月31日

■地域活性化起業人とは

総務省の「地域活性化起業人制度」とは、総務省が推進する取り組みで、企業の社員を一定期間自治体に派遣し、民間企業ならではの専門知識や経験を地域づくりに活かす制度です。デジタル技術の導入や観光振興、地域産業の活性化などを通じて、地域課題の解決と持続的な発展を目指す制度です。

■秩父市について

秩父市は埼玉県の北西部に位置し、豊かな自然環境と歴史・文化資源に恵まれた地域です。秩父夜祭に代表される伝統文化や四季折々の風景が楽しめる観光資源を有しており、観光都市としても発展してきました。また、地域資源を活かした産業振興や新たなビジネス創出にも取り組んでいます。一方で、人口減少や高齢化といった課題にも直面しており、デジタル技術の活用や新たな産業創出による地域活性化が求められています。

■地域活性化起業人の主な業務

出向職員として、以下の分野を中心に取り組みます。

○スマートシティ推進事業

・ ドローンをはじめとした先端技術の活用推進

・ AIカメラを活用した地域課題解決の取り組み など

当社は今後も、自治体との連携を通じてデジタル技術の活用を推進し、地域社会の持続可能な発展に貢献してまいります。

■派遣社員

富士通系ディーラに1985年入社以来自治体市場を担当。

公益社団法人埼玉県情報サービス産業協会においてビジネス部会長（当時）として自治体セミナーを企画するなど埼玉県内自治体に様々なDX支援を実施。

2021年7月よりアーベルソフトに勤務。

「令和6年度地域デジタル基盤推進事業（補助事業）」を担当。

秩父市においてAIカメラによる「街なかの可視化」に取り組んだ。

担当部長（自治体DX担当） 矢吹 武重（やぶき たけしげ）

■ 会社概要

会社名：株式会社アーベルソフト

所在地：埼玉県坂戸市薬師町 10-2

代表者：代表取締役 西岡 和也

事業内容：ソフトウェア開発、防災・地域活性化ソリューションの提供

設立：1984年8月

企業サイト：https://www.abelsoft.co.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社アーベルソフト 営業部

TEL：049-284-5748

問合せフォーム：https://www.abelsoft.co.jp/contact.html