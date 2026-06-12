The Ryokan Tokyo YUGAWARA /おふろcafe HITOMAにて、梅雨を楽しむシーズンイベントを実施します！

株式会社ONDOホールディングス

株式会社温泉道場 （埼玉県比企郡ときがわ町、代表取締役 山崎寿樹）が運営する湯河原の旅館「The Ryokan Tokyo YUGAWARA（以下、TRT）」は、2026年６月13日（土）～2026年７月12日（日）の期間中、梅雨空をもっと楽しむための「梅雨シーズン限定企画」を実施します。

◎紫陽花の開花をイメージしたクリームソーダ

湯河原、箱根などの西湘地区では現在アジサイの見ごろを迎えています。梅雨曇りの街中で、可憐な花を咲かせて、見た人をぱっと明るい気持ちにさせてくれる、そんな季節の風物詩をイメージしたクリームソーダを提供します。付属のスポイトでそっと果汁を降らせるとソーダの色が青から赤紫色に変わる仕掛けは、その土地の土壌に合わせて花の色を変えて咲くアジサイの特徴を再現しています。

販売価格：780円

◎雨音の調和したヒーリングミュージック

雨音にはリラックス作用があると言われています。期間中は梅雨の情景をイメージしたBGMを取り入れ、ラウンジでは毎日11:00から17:00の間、アンビエント・ミュージックをお楽しみいただけます。夏霧が揺らめく山々を眺め、梅雨の時期ならではの自然音に浸りつつ、ごゆるりと癒しのひと時をお過ごしください。

◎傘をキャンバスに！ みんなで作るアート傘展

散策したくても雨の日はついつい腰が重くなってしまう梅雨の時期。ラウンジにはお客さまと作る雨傘を使った期間限定のアートギャラリーが登場します。お客さまが画伯となり、雨にまつわる楽しい発見、嬉しいことなどを傘に描いてもらい、ラウンジ上部に展示します。「上を向いて歩けば、アイデアが降ってくる」をテーマに、籠りがちな梅雨の時期に心が晴れるひと時をお届けします。

■The Ryokan Tokyo YUGAWARA

The Ryokan Tokyo YUGAWARA は、万葉集にも詠まれるほど歴史が古く、夏目漱石、芥川龍之介などの文豪に愛された湯河原温泉に位置する温泉旅館です。大人の原稿執筆パックや御自愛パックなど、従来の旅館のあり方にこだわらない新しい旅館の形を追求しています。

神奈川県足柄下郡湯河原町宮上742

https://www.theryokantokyo-ofurocafe.com/

■湯河原温泉 おふろcafe HITOMA

おふろcafe HITOMAは、TRT内の日帰り温泉です。インク作り体験・温泉カフェ・ショップなど、旅先の合間時間にちょうど良く楽しめるコンテンツをご用意しています。

株式会社ONDOホールディングス

株式会社温泉道場、株式会社Kii company、株式会社さかなと、株式会社埼玉武蔵ヒートベアーズを傘下に、「地域を沸かす」ための新たな価値創造、地域活性化への貢献、人材の育成を目指して活動しています。

https://ondoholdings.com/