【JPIセミナー】「キッコーマン(株)における人財戦略と人材育成の取り組み ～人的資本経営の実践と人財活性化に向けた具体施策～」6月30日(火)開催

株式会社日本計画研究所

JPI（日本計画研究所）は、キッコーマン株式会社 常務執行役員 ＣＨＯ 松崎 毅 氏を招聘し、キッコーマン(株)における人財戦略と人材育成の取り組みについて詳説いただくセミナーを開催します。

〔詳細・お申込みはこちら〕https://www.jpi.co.jp/seminar/17778(https://www.jpi.co.jp/seminar/17778?utm_source=prtimes)

〔タイトル〕

キッコーマン(株)における人財戦略と人材育成の取り組み

～人的資本経営の実践と人財活性化に向けた具体施策～

〔開催日時〕

2026年06月30日(火) 13:30 - 15:30

※セミナー開催終了後も、アーカイブ配信のお申し込みを受け付けております。

〔講師〕

キッコーマン株式会社

常務執行役員 ＣＨＯ

キッコーマンビジネスサービス株式会社 代表取締役社長

松崎 毅 氏

▶40年以上にわたり人事領域を歩み、人事部長・CHOとしてグループ全体の人財戦略と人的資本経営を主導してきた実績

〔セミナーで得られる実務知見〕

・経営戦略と連動した人財戦略の設計と実装の要点

・人的資本経営を成果につなげる具体施策と推進プロセス

・エンゲージメント向上を実現する組織運営と施策設計

〔対象業種・部門〕

・人事戦略・人材開発を担う人事部門

・人的資本経営の推進を担う経営企画部門

・組織開発・エンゲージメント向上に取り組む管理部門

・全社戦略と人材戦略の連動を検討する経営層・事業責任者

〔講義概要〕

近年、企業経営において非財務指標である「人的資本経営」が脚光を浴びていることは周知のとおりです。これは、「人財」をいかに経営の中核として活かしていくかが、投資家の関心にとどまらず、これからの企業価値および競争優位性を左右する重要な要素として広く認識されてきたためといえます。

人的資本経営は、多様な指標への対応とともに、「人財」を確保・育成し、最適に配置する「人財戦略」と密接に結びついています。そして、この人財戦略は、企業の持続的成長を実現するために、「経営戦略」との高度な連動が不可欠です。

本講演では、経営戦略の実現に向けて当社が推進している「人財戦略」「人的資本経営」、および「エンゲージメント向上施策」について、その具体的な取り組みと考え方を体系的に整理し、実務に資する示唆を提示します。

〔講義項目〕

1. キッコーマングループ概況

2. キッコーマンの人事戦略

3. キッコーマンの人的資本経営への取り組み

4. エンゲージメント向上施策

5. 関連質疑応答

6. 名刺交換・交流会

通常はお会いすることの難しい講師との直接対話や質疑応答に加え、業種・業界の枠を超えた受講者同士のネットワーキングから、実務に活きる情報や新たな連携のきっかけを得られる、JPIセミナーならではの貴重な機会です。

〔受講形態〕

● 会場受講（アーカイブ配信は含まれません）

● ライブ配信受講（アーカイブ配信は含まれません）

● アーカイブ配信受講

※会場受講・ライブ配信受講の方は、特別料金 18,500円（税込）にてアーカイブ配信を追加いただけます。

〔受講料〕

1名：37,270円（税込）

2名以降：32,270円（税込／同一法人・同時申込）

※地方公共団体所属の方は、2名まで11,000円（税込／会場・ライブ配信限定・同一受講形態）

〔詳細・お申込みはこちら〕https://www.jpi.co.jp/seminar/17778(https://www.jpi.co.jp/seminar/17778?utm_source=prtimes)

◆セミナー終了後、講師へのご質問やお取り次ぎもさせていただいております。

◆講師やご参加者同士での人的ネットワークの構築や、新たなビジネスの創出に大変お役立ていただいております。

◆セミナー開催終了後も、アーカイブ配信のお申し込みを受け付けております。

【お問合せ】

株式会社日本計画研究所

〒106-0047東京都港区南麻布5-2-32 興和広尾ビル

TEL.03-5793-9761 FAX.03-5793-9767

URL https://www.jpi.co.jp

【JPI（日本計画研究所）について】

“「政」と「官」と「民」との知の懸け橋”として国家政策やナショナルプロジェクトの敷衍化を支え、国家知の創造を目指す幹部・上級管理職の事業遂行に有益な情報をご参加者を限定したリアルなセミナーという形で半世紀、提供し続けています。