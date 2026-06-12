（株）フィールズインターナショナルが協業する「IKITSUKE（イキツケ）」、東北初のポップアップを開催

株式会社 ワールド

ワールドグループの株式会社フィールズインターナショナルの卸事業で、協業するセレクトショップ「IKITSUKE（イキツケ）」は、6月19日（金）から6月28日（日）までの期間、エスパル仙台にてポップアップを開催します。東北エリア初開催となる今回は、定番アイテムをはじめ2026年春夏シーズンの新作コレクション全29アイテムを取り揃え、充実のラインナップでブランドの世界観を発信いたします。

「IKITSUKE」2026年春夏ビジュアル

2026年春夏シーズンのIKITSUKEは、自分らしく前向きに日常を楽しむ女性像をコレクションに投影しています。

今回のポップアップでは、麻調素材シリーズのサロペットとタイパンツの2型をはじめ、定番生地のドライオックス素材を用いた新型2モデルが登場。さらにプレーティング天竺素材のトップス2型・ワイドパンツ・ワンピースは創業以来のモデルをそのままに、トレンドに左右されず長く愛用できるアイテムが揃います。夏の装いに心地よさと品のある抜け感を添えるコレクションをぜひお楽しみください。

2026年春夏シーズンテーマ

「CHEERFUL WOMEN（快活な女性たち）」

太陽のエネルギーを吸収し、その光に負けないパワーを感じる。ポジティブな空気を纏い、内面にある芯の強さと、外見ににじむ明るさ。

そんな“Cheerful women”を、IKITSUKEはコレクションを通じて表現しています。

ご機嫌に過ごしたい、前向きに日常を楽しみたい女性たちの気分に寄り添うラインナップです。

【ポップアップ概要】

開催日程：2026年6月19日（金）～6月28日（日）

会場：エスパル仙台 本館1F・エスパルスクエア（宮城県仙台市青葉区中央1-1-1）

営業時間：＜日～木＞10:00～20:00 ＜金・土＞10:00～21:00 ※館の営業時間に準じる

[特典] 期間中、IKITSUKE OFFICIAL LINEにご登録いただいたお客様へ、その場で使える1,000円クーポンをプレゼントいたします。

■「IKITSUKE（イキツケ）」について

https://instagram.com/ikitsuke_official

「IKITSUKE」は、2018年12月、東京都世田谷区赤堤に1号店をオープン以降、現在京王線沿線に3店舗を展開しています。大手セレクトショップ出身の山本幸正・顕子夫婦が手掛ける店舗と商品は、“お客様とのコミュニケーション”を大切に、小売店からスタートした店ならではの接客と品揃えで、地域のお客様を中心にファンを広げています。

ワールドグループとの協業は2024年春夏シーズンよりスタートし、新規専門店での取り扱いを広げながら、全国の専門店において好調に推移してきました。今後も新規販路の開拓をはじめ、ポップアップ展開などさまざまな施策で認知を高めるとともに、オリジナル商品の開発や立地に合わせたお客様のニーズを熟知した品揃えで、ブランドの魅力を伝えていきます。

ネームの由来：粋な着付け・街のイキツケになる

コンセプト ：リラックスエレガンスなヒト・モノ・オミセを通じてライフスタイルを豊かにするご提案をいたします。

＜店舗展開＞

IKITSUKE 下高井戸本店

IKITSUKE 笹塚店

IKITSUKE 上北沢店

※店舗展開について https://store.ikitsuke.tokyo/about#faq

オンラインストア https://ikitsuke.official.ec/

■会社概要

画像は上北沢店

株式会社IKITSUKE

所在地：〒156-0044 東京都世田谷区赤堤4-37-10 ドムール5 １階

代表者名：共同代表取締役社長 山本幸正・山本顕子

事業内容：婦人服小売、及び企画、生産、販売

株式会社フィールズインターナショナル

所在地：〒650-8585 神戸市中央区港島中町6-8-1

〒107-8526 東京都港区北青山3-5-10 ワールド北青山ビル

代表者名：代表取締役社長 逈 博幸

事業内容：衣料品、雑貨の企画、生産、及び販売