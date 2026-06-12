自宅で楽しむ“梅しごと”。寿長生の郷の梅を使った「遊山つづら（梅） 梅ジュースキット」を6月13日（土）より販売開始
株式会社 叶 匠寿庵（本社：滋賀県大津市、代表取締役社長：芝田冬樹、以下「叶 匠壽庵」）は、本拠地である寿長生の郷にて、2026年6月13日（土）より毎年恒例の収獲イベント「梅狩り」を開催いたします。これにあわせて、「遊山つづら（梅） 梅ジュースキット」のオンラインショップでの受注販売を開始いたします。本商品は、叶 匠壽庵の本拠地である寿長生の郷で育てた梅「城州白」と砂糖、保存瓶などをひとまとめにした、ご自宅で気軽に梅ジュースづくりを楽しめるキットです。
なお、本商品は寿長生の郷の「梅狩り」会場等でもお買い求めいただけます。
遊山つづら（梅） 梅ジュースキット
遊山つづら（梅） 梅ジュースキット
ご自宅ですぐに始められる、寿長生の郷の城州白で作る梅ジュースキットです。砂糖は〈金平糖〉〈氷砂糖〉の2種類からお好きなものをお選びいただけます。
砂糖は金平糖・氷砂糖から選択可能
■オンラインショップ受注販売 概要
【販売期間】
6月13日（土）0時00分～6月26日（金）23時59分
※寿長生の郷 梅狩り会場（梅林）・菓子売場での店頭販売、ならびに電話・FAXでのご注文は6月28日（日）まで承ります。
【出荷期間】
6月13日（土）より順次出荷開始、6月29日（月）最終出荷
※梅の生育状況により出荷が早まる場合あり／配送料はお届け先地域により異なります／配送日のご指定不可／梅のサイズ・個数指定不可／なくなり次第、期間を待たず終了させていただきます。
【キット内容】
城州白の実（500ｇ）／金平糖 もしくは 氷砂糖／保存瓶（2リットル用）／楊枝（ヘタ取り用）／オリジナル梅ジュースレシピ
金平糖
＜金平糖＞税込3,850円（＋別途送料）
ほんのわずかに香ばしく、すっきり飲みやすい味わいに。瓶に入った金平糖は星くずのようで、つい眺めてしまいます。可愛さ重視の方におすすめ。
氷砂糖
＜氷砂糖＞税込3,300円（＋別途送料）
砂糖の純度が高く余分な味や香りが少ないため、梅本来の個性をそのまま引き出すことができます。おいしさ重視の方におすすめ。
青梅のみの販売も
＜城州白のみ（青梅）1kg＞税込1,600円（＋別途送料）
材料や道具を既にお持ちの方には、城州白の実のみの販売も行っております。梅ジャム、梅干しなど料理の材料として活用したり、自家製の梅ジュースや梅酒づくりに使ったりと活用法はさまざま。
※梅ジュースキットは付いておりません
【オンラインショップはこちら】
・叶 匠壽庵公式オンラインショップ
https://onlineshop.kanou.com/c/sunai_no_sato/yusan-tsuzura-kit/
・叶匠寿庵公式ヤフーショッピング店
https://store.shopping.yahoo.co.jp/kanou-web/c7dfa5b8a5.html#sideNaviItems
・叶匠寿庵公式楽天市場店
https://item.rakuten.co.jp/kanoushoujuan/c/0000000036/?l-id=shoptop_shopmenu_categorypage_8
和菓子屋が行う梅づくり
寿長生の郷では「菓子づくりの原点は農業から」という理念のもと、1985年の開苑当時より菓子原料となる梅を敷地内で栽培し、現在は観賞用や交配用も含め全9品種・約700本の梅の木を植えています。その中でも最も多く植えられている品種「城州白」は、京都府南部の青谷地域を中心に栽培される希少品種で、大粒で果肉が厚く、桃を思わせる芳醇な香りが特徴です。また、砂糖の浸透率も良いため、梅酒や梅ジュースづくりに最適と言われています。
叶 匠壽庵ではこの梅を収穫後、自社の梅蔵で熟成させ、人気銘菓である「標野」をはじめとした菓子の原料へと加工しています。
梅林
城州白の実
＜寿長生の郷『梅狩り』開催概要＞
たわわに実った「城州白」を収穫できる毎年恒例の体験イベント。約4,000坪の梅林の中で、好みの実を選びながら収穫をお楽しみいただけます。
【期間】2026年6月13日（土）～6月28日（日） ※水曜日定休
【時間】10:30～16:00（最終受付15:15）
【料金】1kg 1,800円（税込） ※100g追加ごとに180円加算
【場所】叶 匠壽庵 寿長生の郷 梅林（滋賀県大津市大石龍門4丁目2‐1）
【問い合わせ】077-546-3131
【特設ページ】https://kanou.com/gnaviplus/year/umegari/
■株式会社 叶 匠寿庵 概要
(1) 商号 ：株式会社 叶 匠寿庵
(2) 代表者 ：代表取締役社長 芝田 冬樹
(3) 本社所在地 ：滋賀県大津市大石龍門4丁目2-1
(4) 設立年月 ：1958年9月
(5) 主な事業の内容：和洋菓子の製造・販売、一般飲食業
(6) 資本金 ：7,980万円