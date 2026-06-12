自宅で楽しむ“梅しごと”。寿長生の郷の梅を使った「遊山つづら（梅） 梅ジュースキット」を6月13日（土）より販売開始

株式会社 叶 匠寿庵

株式会社 叶 匠寿庵（本社：滋賀県大津市、代表取締役社長：芝田冬樹、以下「叶 匠壽庵」）は、本拠地である寿長生の郷にて、2026年6月13日（土）より毎年恒例の収獲イベント「梅狩り」を開催いたします。これにあわせて、「遊山つづら（梅） 梅ジュースキット」のオンラインショップでの受注販売を開始いたします。本商品は、叶 匠壽庵の本拠地である寿長生の郷で育てた梅「城州白」と砂糖、保存瓶などをひとまとめにした、ご自宅で気軽に梅ジュースづくりを楽しめるキットです。

なお、本商品は寿長生の郷の「梅狩り」会場等でもお買い求めいただけます。

遊山つづら（梅） 梅ジュースキット

遊山つづら（梅） 梅ジュースキット

ご自宅ですぐに始められる、寿長生の郷の城州白で作る梅ジュースキットです。砂糖は〈金平糖〉〈氷砂糖〉の2種類からお好きなものをお選びいただけます。

砂糖は金平糖・氷砂糖から選択可能■オンラインショップ受注販売 概要

【販売期間】

6月13日（土）0時00分～6月26日（金）23時59分

※寿長生の郷 梅狩り会場（梅林）・菓子売場での店頭販売、ならびに電話・FAXでのご注文は6月28日（日）まで承ります。

【出荷期間】

6月13日（土）より順次出荷開始、6月29日（月）最終出荷

※梅の生育状況により出荷が早まる場合あり／配送料はお届け先地域により異なります／配送日のご指定不可／梅のサイズ・個数指定不可／なくなり次第、期間を待たず終了させていただきます。

【キット内容】

城州白の実（500ｇ）／金平糖 もしくは 氷砂糖／保存瓶（2リットル用）／楊枝（ヘタ取り用）／オリジナル梅ジュースレシピ

金平糖

＜金平糖＞税込3,850円（＋別途送料）

ほんのわずかに香ばしく、すっきり飲みやすい味わいに。瓶に入った金平糖は星くずのようで、つい眺めてしまいます。可愛さ重視の方におすすめ。

氷砂糖

＜氷砂糖＞税込3,300円（＋別途送料）

砂糖の純度が高く余分な味や香りが少ないため、梅本来の個性をそのまま引き出すことができます。おいしさ重視の方におすすめ。

青梅のみの販売も

＜城州白のみ（青梅）1kg＞税込1,600円（＋別途送料）

材料や道具を既にお持ちの方には、城州白の実のみの販売も行っております。梅ジャム、梅干しなど料理の材料として活用したり、自家製の梅ジュースや梅酒づくりに使ったりと活用法はさまざま。

※梅ジュースキットは付いておりません

【オンラインショップはこちら】

・叶 匠壽庵公式オンラインショップ

https://onlineshop.kanou.com/c/sunai_no_sato/yusan-tsuzura-kit/

・叶匠寿庵公式ヤフーショッピング店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/kanou-web/c7dfa5b8a5.html#sideNaviItems

・叶匠寿庵公式楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/kanoushoujuan/c/0000000036/?l-id=shoptop_shopmenu_categorypage_8

和菓子屋が行う梅づくり

寿長生の郷では「菓子づくりの原点は農業から」という理念のもと、1985年の開苑当時より菓子原料となる梅を敷地内で栽培し、現在は観賞用や交配用も含め全9品種・約700本の梅の木を植えています。その中でも最も多く植えられている品種「城州白」は、京都府南部の青谷地域を中心に栽培される希少品種で、大粒で果肉が厚く、桃を思わせる芳醇な香りが特徴です。また、砂糖の浸透率も良いため、梅酒や梅ジュースづくりに最適と言われています。

叶 匠壽庵ではこの梅を収穫後、自社の梅蔵で熟成させ、人気銘菓である「標野」をはじめとした菓子の原料へと加工しています。

梅林城州白の実

＜寿長生の郷『梅狩り』開催概要＞

たわわに実った「城州白」を収穫できる毎年恒例の体験イベント。約4,000坪の梅林の中で、好みの実を選びながら収穫をお楽しみいただけます。

【期間】2026年6月13日（土）～6月28日（日） ※水曜日定休

【時間】10:30～16:00（最終受付15:15）

【料金】1kg 1,800円（税込） ※100g追加ごとに180円加算

【場所】叶 匠壽庵 寿長生の郷 梅林（滋賀県大津市大石龍門4丁目2‐1）

【問い合わせ】077-546-3131

【特設ページ】https://kanou.com/gnaviplus/year/umegari/

■株式会社 叶 匠寿庵 概要

(1) 商号 ：株式会社 叶 匠寿庵

(2) 代表者 ：代表取締役社長 芝田 冬樹

(3) 本社所在地 ：滋賀県大津市大石龍門4丁目2-1

(4) 設立年月 ：1958年9月

(5) 主な事業の内容：和洋菓子の製造・販売、一般飲食業

(6) 資本金 ：7,980万円