マルイユナイトが「プロダクトヒストリーカンファレンス2026」にゴールドスポンサーとして協賛、CTOの巣籠が登壇いたします

株式会社丸井グループ

株式会社丸井グループ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：青井 浩、以下丸井グループ）で、デジタルプロダクトの企画・開発を手がける株式会社マルイユナイト（本社：東京都中野区、代表取締役社長：山根 丈明、以下マルイユナイト）は、2026年6月26日（金）・27日（土）に開催される「プロダクトヒストリーカンファレンス2026」に、ゴールドスポンサーとして協賛いたします。

また、6月27日（土）のスポンサーセッションにおいては、マルイユナイトCTOの巣籠 悠輔が登壇し、「AI時代。それでも組織で開発したいプロダクトが、ここにはある。」をテーマにお話いたします。

■マルイユナイトについて

丸井グループのデジタル顧客接点における専門組織として、2024年9月に設立。UX構築（体験設計、価値探索）やUI設計（フロント・API開発など）、デジタル領域の専門人材の採用を進め、アジャイルなプロダクト開発を推進しています。

オンラインとオフラインの顧客接点や、金融や小売をはじめとしたさまざまなサービスをなめらかにつなぎ、お客さまのライフスタイルに寄り添い続ける顧客体験の全体像を構想・具現化します。

https://marui-unite.co.jp/

■スポンサーセッション概要

テーマ：AI時代。それでも組織で開発したいプロダクトが、ここにはある。

日程：2026年6月27日（土）12:00～12:40

登壇者：巣籠 悠輔（株式会社マルイユナイト CTO 株式会社丸井グループ 執行役員 CTO）

巣籠 悠輔（株式会社マルイユナイト CTO 株式会社丸井グループ 執行役員 CTO）

学生時代にGunosy, READYFORの創業メンバーとしてエンジニアリングやデザインを担当。大学院修了後、電通にてデジタルクリエイティブの企画・制作、ディレクションに従事。Googleニューヨーク支社勤務を経て、医療AI・アプリのスタートアップを共同創業。CTOとして開発・技術戦略を担う。その傍ら東京大学の招聘講師としてディープラーニングの講義を担当。会社エグジット後、国内のベンチャー・大手企業の社外取締役や技術顧問を経てマルイユナイトの設立時より技術戦略・組織設計に携わる。2025年4月よりマルイユナイトCTO、2026年4月より丸井グループ執行役員CTOに就任。

■会場内のブースでもマルイユナイトの取り組みをお知らせ

2026年6月26日（金）・27日（土）の2日間、ブースも出展し、マルイユナイトの取り組みをお知らせいたします。

マルイユナイトを知っていただくためのコンテンツや、オリジナルノベルティもご用意してお待ちしておりますので、ぜひお立ち寄りください！

■「プロダクトヒストリーカンファレンス2026」とは

AI実装の"その先”に挑むエンジニア、PdM、デザイナーのための1日。

機能を作るだけでなく、プロダクトの構造・体験・思想までも再設計するーー。

そんな挑戦のリアルな軌跡を、最前線の開発者たちが「ヒストリー」として語ります。

登場するのは、生成AIやML基盤を軸に新しい開発モデルを築いたリーダーたち。

アーキテクチャの選択、データ構造の再構築、チーム設計、

そして迷いながらも下した決断。

技術的正しさと、プロダクトとしての"正解”の狭間で、どんな意思が働いていたのか。

未知の技術よりも、未知の決断に出会える場所。

AI時代の「プロダクトを創るとは何か」を、あなたの言葉で再定義しよう。

公式サイト：https://lp-prohis.youtrust.jp/

■開催概要

名称：「プロダクトヒストリーカンファレンス2026」

日程：2026年6月26日（金）・27日（土）

会場：虎ノ門ヒルズフォーラム 5F

〒105-6305 東京都港区虎ノ門1-23-3 虎ノ門ヒルズ森タワー5F

主催：株式会社YOUTRUST

※記載の内容は予告なく変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください

※詳細は、公式サイトをご確認ください

▼マルイユナイト

https://marui-unite.co.jp/

▼丸井グループ

https://www.0101maruigroup.co.jp/