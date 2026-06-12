【約30年ぶりの開催】全国消火栓標識連合会「創立55周年記念式典」消火栓標識株式会社 毛利綱作が理事長として出席

消火栓標識株式会社全国消火栓標識連合会「創立55周年記念式典」

消火栓標識株式会社の代表取締役であり、一般社団法人 全国消火栓標識連合会の理事長を務める毛利綱作は、2026年5月14日に開催された同連合会「創立55周年記念式典」に理事長として参加しました。ご来賓に東京消防庁 消防総監 市川 博三氏をお迎えし、功労者・優秀社員・賛助会員企業への表彰ならびに感謝状贈呈を執り行い、半世紀を超えて消火栓標識の設置・維持管理を通じ地域防災に貢献してきた歩みを改めて確認しました。

■式典概要

日時：2026年5月14日（木） 16時30分 開会

会場：東武ホテルレバント東京（東京都墨田区）

主催：一般社団法人 全国消火栓標識連合会

来賓：東京消防庁 消防総監 市川 博三 氏

内容：理事長挨拶、来賓祝辞、表彰及び感謝状贈呈

■主催団体 一般社団法人 全国消火栓標識連合会 について

一般社団法人 全国消火栓標識連合会は、全国の消火栓標識事業者により構成される業界団体です。消火栓標識は、火災発生時に迅速かつ的確な消火活動を支える水利、すなわち消火栓の位置を周囲に明示する重要な施設であり、全国に約12万本が設置されています。同会は、会員企業による消火栓標識の設置・維持管理を通じて、半世紀以上にわたり地域防災の一翼を担ってまいりました。

本記念式典の開催は、平成8年の創立25周年記念式典以来、約30年ぶりとなります。本来であれば50周年の節目に開催を予定しておりましたが、新型コロナウイルス感染症の影響により見送られ、今般、創立55周年の佳節を期して開催の運びとなりました。標識の老朽化や景観との調和、広告媒体の多様化など事業を取り巻く環境が変化する中にあっても、消火栓標識の適切な維持管理に取り組む会員企業の連携と発展を支える役割を担っています。

■東京消防庁 消防総監 市川 博三 氏 祝辞（原文ママ）

本日、全国消火栓標識連合会 創立五十五周年記念式典が、このように盛大に開催されますことを、心よりお慶び申し上げます。創立から半世紀を超え、五十五周年という大きな節目を迎えられましたことは、御会のご活動が社会に広く認識され、多くの信頼を得てこられた証と存じます。

また、本日は御会の発展に、多大なご貢献をされました皆様に対しまして、表彰状及び感謝状の贈呈がおこなわれると伺っております。受賞者の皆様の長年のご功労に、敬意を表しますとともに、心よりお祝いを申し上げます。

消火栓標識は、火災発生時において迅速かつ的確な水利部署及び消火活動を可能とするだけでなく、消火栓の位置を周囲に明示することで、付近への一般車両の駐車を防ぐなど、消防活動上、極めて重要な施設です。近年では、災害が多様化・複雑化しており、消火栓標識の適切な設置及び維持管理の重要性は、ますます高まっております。

そのような中で、御会の活動は、我々消防機関にとりましても大きな支えであり、地域の安全・安心の確保に大きく寄与しております。

東京消防庁としましては今後とも、御会との連携を密に、地域住民の安全・安心の確保のため尽力してまいりますので、引き続きご協力を賜りますようお願い申し上げます。

結びになりますが、一般社団法人全国消火栓標識連合会の益々のご発展と、本日ご参会の皆様のご健康、ご多幸をご祈念申し上げまして、お祝いの言葉とさせていただきます。

令和八年五月十四日

東京消防庁 消防総監 市川 博三

■毛利 綱作 理事長 挨拶（要旨）

東京消防庁 消防総監より祝辞東京消防庁 消防総監より祝辞毛利理事長の挨拶

本日はご多用のところ、創立55周年記念式典にご出席いただき誠にありがとうございます。記念式典の開催は、平成8年の創立25周年記念式典以来、約30年ぶりとなります。



消防活動において不可欠な水利、すなわち消火栓などの位置を明示する標識は、迅速かつ的確な消火活動を支える重要な役割を担っております。近年では、標識の老朽化や景観との調和といった観点から、新設や維持にさまざまな配慮が求められております。



そのような中にあっても、通信技術の進展を背景に消火栓標識に無線基地局を併設するなど、新たな取り組みが進められており、消火栓標識の役割は広がりつつあります。今後とも変わらぬご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

■表彰・感謝状贈呈

本式典では、長年にわたり連合会の発展にご尽力いただいた功労者の表彰、社業の発展に貢献された全国優秀社員（13名）の表彰、ならびに永年にわたり連合会を支えてこられた賛助会員企業への感謝状贈呈が執り行われました。受賞者は以下のとおりです。（敬称略）

【功労者表彰】

消防標識株式会社：長吉 泉、櫻井 直行

長崎県消火栓標識株式会社：清野 裕

横浜消火栓標識株式会社：小室 武彦

税理士法人エイマック

北南消火栓標識株式会社：藤枝 健二

消火栓標識株式会社：石川 美佐枝、大久保 正浩

【全国優秀社員表彰】

消防標識株式会社：永野 量久、中村 一生

高知県消火栓標識株式会社：上松 紗世

北南消火栓標識株式会社：小浜 誠一、加藤 幸一郎

新潟消火栓標識株式会社：池田 典子

和歌山県消火栓標識有限会社：大久保 博

茨城県消火栓標識株式会社：忍田 説子

滋賀県消火栓標識株式会社：門田 貫

消火栓標識株式会社：本橋 伸行、清水 寛仁、高木 大樹、森尾 優

【感謝状贈呈（賛助会員企業）】

インテック日塗株式会社：山口 知之

テック大洋工業株式会社：鳥潟 佑樹

■消火栓標識とは

「消火栓標識」とは、火災の際に速やかに水を供給できるよう、地下にある「消火栓」の位置を示す標識です。消火栓標識は全国に約12万本あり、主に民間企業によって維持管理され、その費用は「赤い円形の表示板」の下にある横長の協賛枠による看板利用料で賄われています。

消火栓標識の設置と適切な管理は地域防災に直結しますが、協賛枠の存在自体の認知度が低く、利用拡大が課題となっています。

■会社概要

企業名：消火栓標識株式会社

代表者：代表取締役 毛利 綱作

所在地：東京都中央区入船2-2-2PMO八丁堀V4F

事業内容：消火栓標識の設置・維持管理・広告業

URL：https://syokasen.co.jp/