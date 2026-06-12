わずか43日間で突破！６月９日(火)「壱角家 勝どき店」をもって、「壱角家×油そば総本店 二刀流ハイブリッド店舗」直営店で累計30店舗をリニューアルオープン

株式会社ガーデン

株式会社ガーデン（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：川島賢、以下「当社」）が運営する「油そば総本店」は、「壱角家」および系列店舗の店舗網を活用した、二刀流ハイブリッド店舗としての展開を加速しています。

また、6月9日(火)の「壱角家 勝どき店」のリニューアルオープンをもちまして、二刀流ハイブリッド店舗の展開数は累計30店舗を突破いたしました。当初、年内(約248日)で30店舗のリニューアルを目標としておりましたが、約205日間短縮し、1店舗目である壱角家 渋谷センター街店のリニューアルオープンから、「わずか43日間」での30店舗突破となりました。引続き、100日で直営100店舗体制を目指してまいります。

当社では、駅近・繁華街立地にある既存店舗、設備、オペレーション基盤を活用しながら、「壱角家」に「油そば総本店」の商品・看板を加える複合型ハイブリッド店舗の展開を「二刀流ハイブリッド」戦略と位置づけています。既存店舗の資産を生かすことで、新規出店と比較して初期投資を抑え、短期間での展開と収益性向上に寄与しやすい店舗モデルを構築いたします。

■「二刀流ハイブリッド」戦略について

当社の「二刀流ハイブリッド」戦略は、1つの店舗の『壱角家』に『油そば総本店』を加え、2つのブランドを同時に展開し、既存の『壱角家』の店舗資産（立地・厨房設備・人員）を最大限に活用しながら、双方の強みを掛け合わせることで、初期投資や固定費を極限まで抑えた圧倒的な高利益モデルを実現する革新的な店舗運営戦略となります。

これにより、スピード感のある店舗拡大と投資効率を向上し、一都三県駅前を中心にわずか100日で100店舗を達成し、油そばチェーン世界一を目指します。

■「壱角家」について

「壱角家」は、「1度食べたらクセになり。 2度食べたら忘れられない。 3度食べたらやめられない。」を掲げ、小麦の香りと味わい深さにこだわった中太麺に、濃厚でクリーミーな濃まろ豚骨スープを合わせた横浜家系ラーメンを提供しています。多くのお客様へこだわりのつまった家系ラーメンを届けるために、日本全国に100店舗以上、壱角家を展開しています。

※ホームページ ：https://ichikakuya.com/

※店舗情報 ：https://gardengroup.co.jp/brand/ichikakuya/

■「油そば総本店」について

「油そば総本店」は、研究を重ねたどりついたつるもちの中太麺と、風味にとことんこだわったダシの効いた特製ダレを絡めた油そばを提供。スタンダードでもよし、豊富なトッピングと調味料でオリジナルの1杯を作るもよし、自分好みの美味しさを楽しんでいただけます。ラーメンよりもヘルシー。しかし食べ応え抜群の油そばをお楽しみください。

■株式会社ガーデンについて

「当社に関わる人達が、幸せ・元気・笑顔になれる空間を提供する」という使命のもと、飲食事業と不動産事業を展開しております。創業以来、М＆Aを通して12社以上の「企業再建」「事業再生」に成功、事業拡大へ繋げてきました。2006 年に進出した飲食事業では、「壱角家」、「山下本気うどん」、「萬馬軒（まんばけん）」、「高田屋（たかだや）」など、計 13 ブランドの様々な飲食店業態を運営しています。不動産事業とのシナジーを活かして、駅近などへの出店をする「一等地戦略」で、今後とも主力ブランドの店舗数拡大を目指していきます。

社名 株式会社ガーデン（Garden Co. Ltd.）

証券コード 東証スタンダード市場 274A

設立 2015年12月

資本金 2,391百万円 ※2026年2月末現在

従業員数 正社員：289名、アルバイト：3,594名

※2026年2月末現在

店舗数 213店舗 (内 FC34店舗) ※ 2026年６月8日現在

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社ガーデン 「壱角家」問い合わせ窓口

URL：https://gardengroup.co.jp/brand/ichikakuya/contact/

株式会社ガーデン 「油そば総本店」問い合わせ窓口

URL：https://gardengroup.co.jp/brand/darumanome/contact/