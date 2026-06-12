半田市に初出店！0円から不要品を譲り合う官民連携のリユース拠点「ジモティースポット半田」6/26オープン

株式会社ジモティー

株式会社ジモティー（以下、ジモティー）は、愛知県半田市（以下、半田市）と2020年10月に締結したリユースに関する協定に基づき、「ジモティースポット半田」を2026年6月26日 にオープンします。ジモティースポット半田は、当社の運営する官民連携型のリユース拠点において半田市に初の出店となります。2025年度には全国の拠点で年間約4,300トンのごみ減量を達成しており、半田市においても資源循環の加速と廃棄物処理コストの削減を目指します。

■ジモティースポットについて

ジモティースポットは、「まだ使えるけれど不要になったモノ」を地域内で譲り合うことが出来るサービスです。不要品を譲りたい方は予約なしで持ち込むだけで、次の必要とする人へつなぐことができます。譲り受けたい方は、地域の情報サイト「ジモティー」で商品情報を確認し、店舗で実物を見て購入・引き取りが可能です。リサイクルショップでは買取されないモノ、配送コストがかさむ家具まで、再販価値が低く捨てられがちな「まだ使えるモノ」を幅広くリユースしています。

【市民・自治体にとっての3つのメリット】

＜不要品を譲りたい方＞

・予約不要、手数料ゼロで、粗大ごみとして処分する手間とコストを削減できます。

＜譲り受けたい方＞

・手に取りやすい価格、または“無料”でリユース品を手に入れることができます。

(例. 炊飯器が300円、椅子が0円など)

＜自治体＞

・ごみの排出を抑制し、ごみ減量と地域内での資源循環を効果的に促進します。

■「ジモティースポット半田」の詳細

ジモティースポットの様子(写真は他店舗の様子)

「ジモティースポット半田」は、「人生をおもしろくする宝物をとどける。」というミッションを掲げる株式会社お宝創庫との協力により運営いたします。お宝創庫はこれまで訪れるだけで宝探しのように楽しめる専門的な品揃えが強みのリユースショップを東海・関西を中心に約50店舗を運営しています。

【ジモティースポット半田】

・住所：愛知県半田市岩滑西町4丁目20-1

・オープン：2026年6月26日（金曜日）

・営業時間：10時～19時

・定休日：水曜日、年末年始

・持ち込み対象品：

・家具、生活家電、子ども用品、スポーツ・レジャー用品、楽器

・食器、本・CD、衣類、ペット用品 など

・店舗HP：https://jmty.jp/about/jmtyspot_handa

※サービス内容等は予告なく変更する可能性がございます。

■店舗オープンにあたってのご挨拶

【運営：株式会社お宝創庫】代表取締役 國本 渉 氏

この度、株式会社お宝創庫は、株式会社ジモティー様および半田市との連携により、「ジモティースポット」を開設できる運びとなりましたことを、大変嬉しく思います。

私たちは長年、リユースショップの運営を通じて「モノの価値」と向き合い、次のお客様へ繋ぐお手伝いをしてまいりました。その一方で、お持ち込みいただいてもお値段をお付けするのが難しく、お客様の「不要品を処分をしたい」というご要望にお応えができず、結果的にまだ使えるモノが廃棄されてしまう現状に、歯がゆい思いを抱えておりました。

ジモティー様の社会的意義に強く共感しスタートする本事業は、この「もったいない」を解決する大きな一歩です。当社のリユースノウハウと店舗ネットワークを活かし、気軽に不要品を持ち込める環境を整え、「もったいないを次の誰かへ」繋ぐ地域社会を目指してまいります。今後も地元・半田市の皆様の暮らしに寄り添いながら、循環型社会の実現に貢献してまいります。

■全国でのごみ減量実績と今後の展望

ジモティーでは全国301自治体とリユースに関する協定を結び、うち37自治体でジモティースポットを運営しています。2025年には、全国の拠点で累計約140万点のモノがリユースされ、約4,300トンのごみ減量効果(*1)を生み出しました。今後2030年までにジモティースポットを329店舗へ拡大することを計画しています。これにより、年間約8.4万トン（店舗あたり年間254トン）(*2)のごみ削減を見込んでおり、これは日本全国で排出される粗大ごみ・衣類ごみの合計(*3)の約6％に相当します。

ジモティースポットは、今後も自治体や地域の事業者との連携を強化し、誰でも気軽にリユースができる拠点を設けることで、「譲る」という行動を「捨てる」のと同じくらい簡単な選択肢にしていきたいと考えています。リユースが当たり前の社会インフラを整備し、地域での暮らしをより豊かで持続可能なものにしてまいります。

▼自治体と連携したリユース促進の取組詳細

https://jmty.co.jp/ir/community/

*1 持ち込まれた不要品の平均重量、リユースされた件数から算出

*2 2025年ジモティースポット店舗平均実績（オープン翌月分から集計、営業日が限定的または一部小規模人口エリア除外）

*3生活系粗大ごみの収集量年間約86万トン(環境省 「一般廃棄物処理実態調査 令和５年度調査結果」)＋衣類の可燃・不燃ごみ量年間約48万トン(環境省「令和6年度循環型ファッションの推進方策に関する調査業務」報告書概要版（マテリアルフロー）より)

【連携を希望される自治体様】

地域内での資源循環の促進やごみの削減を検討されている、全国の地方自治体や企業からのお問い合わせをお待ちしております。

〈自治体様限定〉問い合わせフォーム :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepC3XJpQA5cTRAaTuK-kOw4oZiZ7NmgYmzbsIldhRzKsKZww/viewform

【ジモティースポットFC加盟店募集中！】

我々の理念や取り組みに深く共感いただき、ジモティースポットFC加盟店として

共に地域貢献性の高いサービスを創っていただける企業様を【全国で募集中】です。

地域のもったいないを活かし、新たな価値を生み出しませんか？

〈FC加盟店〉お問い合わせはこちらより :https://jmty.jp/info/jmtyspot_fc?srsltid=AfmBOooH2_Qkk-Ye2vnxd-q_zSt6vEHGJdg3DXCmw_GcGduFAJl7A4_h