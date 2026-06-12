GRIFFY・村本建設・キッズウェイ　体調管理ソリューション「GenVital LTE」と顔認証システム「FACEma(フェイスマ)」との連携システム開発に着手

株式会社ＧＲＩＦＦＹ

株式会社GRIFFY（本社：東京都千代田区、代表取締役 入澤 拓也、以下「GRIFFY」）、村本建設株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長 高貝 和弘、以下「村本建設」）および株式会社キッズウェイ（本社：愛知県瀬戸市、経営執行役社長 高橋 孝司、以下「キッズウェイ」）は、３社共同で、GRIFFYが提供する体調管理ソリューション「GenVital LTE」とキッズウェイが提供する顔認証システム「FACEma（フェイスマ）」との連携システムの開発に着手したことをお知らせいたします。

■連携システム開発の背景

GRIFFYが2025年5月より提供している「GenVital LTE」は土木現場を中心に100社を超えるユーザーに導入されております。一方で建築現場では日々の作業員の入れ替わりが多く、利用者登録の手間を要することが、ユーザー拡大のボトルネックとなっていました。そこで、村本建設による実証フィールドの提供を得ながら、建設キャリアアップシステム（CCUS）に登録されている作業員データと顔認証データを紐づけて作業員の入退場を管理するキッズウェイの「FACEma（フェイスマ）」と連携させることにより、利用者登録の簡素化を進めることとしました。

■連携システム開発の概要

現時点では「GenVital LTE」の利用者が変更になった都度、専用クラウドサービス上で利用者情報の更新が必要です。連携システムの開発により、「GenVital LTE」に新たに搭載されるQRコードを「FACEma」側のQRコードリーダーで読み込むことで、顔認証された作業員のデータが利用者情報として登録され、クラウドサービス上で都度の利用者情報更新を行うことなく、「GenVital LTE」を利用することが可能となります。

＜データ連携イメージ＞

＜FACEmaを活用した入場の流れ＞

■今後について

村本建設の協力による現場実証試験を経て、早ければ2026年10月末を目途にサービスインの予定です。

なお、6月17日より幕張メッセで開催される「第8回 国際建設・測量展（CSPI2026）」にて、GRIFFYブースで「GenVital LTE」および「FACEma」の実機ならびに連携イメージをご紹介いたします。

＜第8回 国際建設・測量展（CSPI2026）＞

・ 会期： 2026年6月17日（水）～20日（土）

・ 会場： 幕張メッセ1～8ホール・屋外展示場・屋外展示場ANNEX

・ GRIFFYブース番号： 07-60

■株式会社GRIFFYについて

GRIFFYは「建設産業の未来図を、デジタルテクノロジーで描き出す。」をミッションとして掲げ、建設ドメインに特化したDXプロダクト・ソリューションの共創事業に加え、多数の建設DXソリューションを「現場ロイド」ブランドとしてラインナップしたレンタルサービス事業を運営しています。

「現場ロイド」は累計20,000件を超える導入実績（2025年12月末現在）を有しており、現場への実装で積み重ねたノウハウとデジタルネイティブな発想の組み合わせによって、生産性向上、省人化、安全対策といった建設産業全体の共通課題と向き合うことを通じて、建設産業に携わるすべての人が幸せに働ける環境づくりに貢献してまいります。

所在地 ： 〒101-0047 東京都千代田区内神田2丁目12番6号 内神田OSビル7階

代表 ： 代表取締役 入澤 拓也

設立 ： 2023年12月

資本金 ： 6,000万円

事業内容 ： 建設現場向けのDXソリューション提供事業

URL ： https://griffy.co.jp/

■村本建設株式会社について

創業以来110年以上にわたり、ものづくりへの愛を持ちつづけています。

村本建設は明治41年に奈良県で創業以来、一貫してものづくりにこだわり、愛情を持って真摯に取り組むことで、全国規模の建設会社として成長してきました。企業の社会における責任が時代と共に変化する中で、私たちはこの初心を忘れることなく、よりグローバルに、より環境に配慮しながら、持続可能な社会の実現に向けて貢献してまいります。

所在地 ： 〒543-0002 大阪市天王寺区上汐四丁目5-26

代表 ： 代表取締役社長 高貝 和弘

資本金 ： 4.8億円

事業内容 ： 総合建設業及びこれに関連する業務

URL ： https://www.muramoto.co.jp/

■株式会社キッズウェイについて

株式会社キッズウェイは、トータルソリューションで現場の働き方改革を促進し、建設業界の生産性向上を実現する「IoTレンタル事業」と、アパートやマンションに付加価値を提供する「集合住宅向けインターネットサービス事業」の2つの事業を展開する会社です。社名は「常に子供のように無限の可能性を秘めた会社でありたい」という思いから名付けられました。現場に寄り添い、先を予測したサービスとソリューションの提供と、あらゆる“点のサービスを繋ぎ、面のサービスへ変える”ことを目指します。

所在地 ： 〒489‐0975 愛知県瀬戸市山の田町155番地

代表 ： 経営執行役社長 高橋 孝司

資本金 ： 1億円

事業内容 ： IoTレンタル事業、集合住宅向けインターネットサービス事業

URL ： https://www.kids-way.ne.jp/