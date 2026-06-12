TDSE株式会社

TDSE株式会社（東京都新宿区、代表取締役社長：東垣直樹、以下 TDSE）は、取り扱いの生成AIアプリ・AIエージェント開発ツール「Dify」において新たなライセンス体系である「Dify Essential」「Dify Standard」の提供を開始したことをお知らせいたします。

近年、企業における生成AI活用が急速に拡大する中、PoC（概念実証）や小規模な導入からスタートし、段階的に活用範囲を拡大したいというニーズが高まっています。

一方で、導入初期の検証環境の整備や、部門単位での展開における課題が依然として存在しています。

TDSEではこうした背景を踏まえ、企業のAI活用フェーズに応じて柔軟に選択可能なライセンス体系として、これまで取り扱ってきた「Enterprise」に加え、「Essential」および「Standard」の提供を開始いたしました。

■ 新ライセンスの概要

「Dify Essential」

AI活用のスモールスタートおよび検証に適したライセンスです。特定部門や少人数チームでの利用を想定し、迅速なPoCや業務適用の検証を支援します。

「Dify Standard」

部門横断での本格利用を想定したライセンスです。複数部門での活用や中規模チームでの開発・運用に適しており、将来的な全社展開を見据えた利用が可能です。

これにより企業は、小規模な検証環境から本格的な業務適用まで段階的に生成AI活用を拡張することが可能となります。

■Dify Essential/Standard/Enterpriseライセンス比較表

■ Difyについて

[表: https://prtimes.jp/data/corp/92448/table/54_1_ca596785d72c4f19b6b2bc76e9084781.jpg?v=202606120851 ]

Difyは、生成AIを活用した業務アプリケーションを構築できるプラットフォームです。ノーコード／ローコードでの開発が可能であり、企業内のナレッジ活用や業務効率化を目的としたAIエージェントの構築に適しています。

特徴や導入事例の詳細については、Difyのサービスサイトをご参照ください。

Difyサービスサイトはこちら

https://dify.tdse.jp/

■ 今後の展開

TDSEは、Difyの新たなライセンス提供を通じて、企業の生成AI活用を支援してまいります。今後もAIエージェントを中心とした業務変革の実現に向けて、技術支援および導入支援を強化していきます。

■ TDSE株式会社 概要

名称：TDSE株式会社

所在地：東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー27階

代表者：代表取締役社長 東垣直樹

事業内容：ビッグデータ・人工知能（AI）を活用したソリューション提供およびAI製品の提供

設立：2013年10月17日

■ 本件に関するお問い合わせ先

TDSE株式会社 山本

E-mail：agent@tdse.jp

お問い合わせフォーム：

https://dify.tdse.jp/contact/