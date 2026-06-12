夏休みに西尾市・佐久島で自然と触れ合い、子どもたちの自主性を育む親子向け体験プログラムが本日より応募開始！【夏休み企画】佐久島で自然体験！親子「根っこ塾」 2026 夏

愛知県

一般社団法人西尾市観光協会は、2026年7月31日（金）、8月2日（日）、11日（火・祝）、15日（土）の 4日間、愛知県西尾市・佐久島において、親子向け自然体験プログラム「根っこ塾 2026 夏」を開催いたします。

＜過去開催の様子＞＜過去開催の様子＞

本プログラムは、自然との共生や循環型の暮らしについて学ぶとともに、子どもたちが豊かな自然の中でのびのびと過ごせる機会を提供することを目的とした体験型イベントです。

佐久島の豊かな自然環境を舞台に、子どもたちは自然の中で遊びながら、島の食材を使ったかまどでの昼食づくりや薪割りなどを体験します。また、保護者向けには「見守る子育て」をテーマとしたミーティングを実施し、子どもの自主性や主体性を育むための親子の関わり方について説明する時間を設けます。

近年、子どもたちが自然と触れ合う機会の減少が指摘される中、本プログラムでは島ならではの環境を活かし、子どもたちが五感を使って自然を感じながら学び、成長する機会を提供します。

夏休みの思い出づくりはもちろん、親子それぞれが新たな発見や学びを得られる機会として、ぜひご参加ください。

■親子「根っこ塾」 2026 夏開催概要

＜開催日＞

2026年7月31日（金）、8月2日（日）、11日（火・祝）、15日（土）

＜会場＞

愛知県西尾市 佐久島

＜参加費＞

一組（子ども1名、大人1名）15,000 円

※追加料金子ども1人につき7,000円、大人1人につき3,000円

※2歳以下のお子様はプログラムには参加できませんが無料で同伴は可能です。

＜スケジュール＞

集合：9:00 一色港渡船場にて受付開始

解散：16:30頃（佐久島会場）

※解散後は自由に佐久島のアート巡りなどをお楽しみいただけます。

＜内容＞

・佐久島の自然を活かした体験活動

・島の食材を使った食事づくり

・子ども主体の遊び体験

・保護者向け「子どもの見守り方」講座

＜参加条件＞

・この企画のＰＲのための映像・画像を撮影しますので、肖像権譲渡の同意書にサイン頂ける方に限ります。

申込サイトに記載の肖像権同意書を印刷し、サインを記入の上、同日ご持参ください。

印刷ができない方は、当日、用紙をお渡ししますので、その際にご記入頂きます。

・子供を見守ることに徹することができる大人の皆さま

（子供たちが浜辺に流木拾いに行っている間に、大人だけで「子供の見守り方」についてのミーティングを行います。必ずご参加下さい。）

■申込方法

＜申込＞

2026年6月12日（金）～

※各開催日、親子20組限定（子どもの人数が20名に達した時点で申込を締め切ります。）

＜申込サイト＞

西尾市観光協会ホームページよりオンライン受付

https://nishiokanko.com/program/program/detail.php?id=118