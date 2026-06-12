サンマルクカフェ公式LINE お友だち登録50万人突破！
株式会社サンマルクカフェ（京都本社：京都市下京区 代表取締役社長：小山 典孝）は、サンマルクカフェ店舗公式LINEのお友だち登録者総数が50万人を突破したことをお知らせします。
サンマルクカフェ店舗公式LINEは、2025年10月より開始し、新商品情報やお得なクーポンを配信しています。この度公式LINE開設より約8ヶ月でお友だち登録者総数が50万人を突破しました。現在は新規登録特典として、新規登録者を対象にドリンク購入でご使用いただける、チョコクロ1個相当のお得なクーポン※を9月4日（金）までの期間限定で配信中。この機会にぜひお気に入りの店舗でご登録ください。
※クーポン使用条件についてはクーポン画面をご確認ください
◼️各店舗のサンマルクカフェ公式LINEお友だち登録はこちらから
https://www.saint-marc-hd.jp/lp/cafe/product/line-search/
サンマルクカフェについて
サンマルクカフェは、1999年に東京都中央区に１号店をオープンし、1番の人気商品「チョコクロ」をはじめ、長年の人気商品「じゃがバタデニッシュ」や「バターデニッシュ」など全てのパン、サンドイッチを店内で手作りしているNo.1ベーカリーカフェです。独自開発の「遠赤外線」効果を発するオーブンを使用し、毎日お客様へ焼きたてパンをお届けしております。
サンマルクカフェは「最高のひととき」を創造し続けます。
会社概要
会社名：株式会社サンマルクカフェ
所在地：京都府京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町8 京都三井ビル4階
代表者：小山 典孝
設立：1989年3月
URL：https://www.saint-marc-hd.com/saintmarccafe/
事業内容：サンマルクカフェ事業
【サンマルクカフェ 公式サイト】
X（旧Twitter） https://twitter.com/st_marc_cafe309
Instagram https://www.instagram.com/saint_marc_cafe_official
アプリ https://saint-marc-hd.com/cafe/appli/index.html?storelink=true
【お客様からのお問い合わせ先】
お客様相談窓口 お問い合わせフォーム
URL：https://saint-marc-hd.com/mailform/opinion.html?gyotai=cafe
※掲載内容は予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。