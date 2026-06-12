サンマルクカフェ公式LINE お友だち登録50万人突破！

株式会社サンマルクカフェ

株式会社サンマルクカフェ（京都本社：京都市下京区 代表取締役社長：小山 典孝）は、サンマルクカフェ店舗公式LINEのお友だち登録者総数が50万人を突破したことをお知らせします。

サンマルクカフェ店舗公式LINEは、2025年10月より開始し、新商品情報やお得なクーポンを配信しています。この度公式LINE開設より約8ヶ月でお友だち登録者総数が50万人を突破しました。現在は新規登録特典として、新規登録者を対象にドリンク購入でご使用いただける、チョコクロ1個相当のお得なクーポン※を9月4日（金）までの期間限定で配信中。この機会にぜひお気に入りの店舗でご登録ください。

※クーポン使用条件についてはクーポン画面をご確認ください

◼️各店舗のサンマルクカフェ公式LINEお友だち登録はこちらから

https://www.saint-marc-hd.jp/lp/cafe/product/line-search/

サンマルクカフェについて

サンマルクカフェは、1999年に東京都中央区に１号店をオープンし、1番の人気商品「チョコクロ」をはじめ、長年の人気商品「じゃがバタデニッシュ」や「バターデニッシュ」など全てのパン、サンドイッチを店内で手作りしているNo.1ベーカリーカフェです。独自開発の「遠赤外線」効果を発するオーブンを使用し、毎日お客様へ焼きたてパンをお届けしております。

サンマルクカフェは「最高のひととき」を創造し続けます。

会社概要

会社名：株式会社サンマルクカフェ

所在地：京都府京都市下京区四条通烏丸東入ル長刀鉾町8 京都三井ビル4階

代表者：小山 典孝

設立：1989年3月

URL：https://www.saint-marc-hd.com/saintmarccafe/

事業内容：サンマルクカフェ事業

【サンマルクカフェ 公式サイト】

X（旧Twitter） https://twitter.com/st_marc_cafe309

Instagram https://www.instagram.com/saint_marc_cafe_official

アプリ https://saint-marc-hd.com/cafe/appli/index.html?storelink=true

【お客様からのお問い合わせ先】

お客様相談窓口 お問い合わせフォーム

URL：https://saint-marc-hd.com/mailform/opinion.html?gyotai=cafe

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