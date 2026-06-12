【無料ウェビナー開催決定】『開封率はメールの3～5倍！反響をLINEで追客する不動産会社の実践ガイド』を6月15日(月)に開催

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日本情報クリエイト株式会社

不動産テックを推進する日本情報クリエイト株式会社（本社：宮崎県都城市、代表取締役社長：辻村 都雄、証券コード：4054）は、2026年6月15日(月)に、不動産会社様向け無料オンラインセミナー『開封率はメールの3～5倍！※1 反響をLINEで追客する不動産会社の実践ガイド』を開催いたします。




本ウェビナーでは、不動産会社様から多く寄せられる「反響はあるのに、なかなか来店・成約につながらない」「電話しても繋がらず、追客が途中で途切れてしまう」「担当者によって追客の質にばらつきがある」といったお困りごとを、LINE追客で解決する5つの機能の活用方法を解説します。



※1：https://lymcampus.jp/line-official-account/courses/features/lessons/broadcast
メール平均開封率10～20%との比較　（最終確認日2026年6月5日）





※本ウェビナーは、不動産会社様を対象にしています。


※同業他社様、不動産業に従事されていない方のご参加はお断りしております。



ウェビナーに申し込む :
https://www.n-create.co.jp/contact/seminar/consul_webinar_260615/?utm_medium=prtimes&utm_source=njc&utm_campaign=webinar_line_tsuikyaku_260615

■ウェビナー内容


近年、不動産会社の追客はメール・電話中心となっていますが、開封率・応答率の低さから反響が成約へつながりにくくなっています。


一方、LINEはメールの3～5倍※1 の開封率を誇り、リアルタイムなコミュニケーションが可能です。




多くの不動産会社様から以下のようなお声をいただいています。


「反響はあるのに、なかなか来店・成約につながらない」


「電話しても繋がらず、追客が途中で途切れてしまう」


「担当者によって追客の質にばらつきがある」



そこで本ウェビナーでは、LINE追客を実現する具体的な方法として、5つの機能それぞれの役割と活用方法をご紹介いたします。既に導入している方も「今の使い方、これで合っているのか」が判断できる内容です




また、ウェビナー参加後にアンケートをご回答いただいた方には、ウェビナー投影資料をプレゼントいたします！



※本ウェビナーは、不動産会社様を対象にしています。


※同業他社様、不動産業に従事されていない方のご参加はお断りしております。



ウェビナーに申し込む :
https://www.n-create.co.jp/contact/seminar/consul_webinar_260615/?utm_medium=prtimes&utm_source=njc&utm_campaign=webinar_line_tsuikyaku_260615

■ウェビナー詳細


●タイトル


　開封率はメールの3～5倍！


　反響をLINEで追客する不動産会社の実践ガイド



●開催日


　2026年6月15日（月曜日）



●日時


時間：


1回目　10時00分～10時45分


2回目　14時00分～14時45分


3回目　17時00分～17時45分


※ウェビナーの内容は同じです。ご都合の良い日時にご参加ください。



●内容


・追客にLINEが有効な理由と3つの経営インパクト


・友だち追加の導線づくりとアカウント設計の基本


・あいさつメッセージ・リッチメニュー・自動応答を活用した追客の仕組み


・一斉配信・クーポンを活用した継続的な顧客接点づくり



●参加費


無料



●会場


オンライン開催（事前登録制）


※全国どこからでも参加可能です！


※Teamsを使用したウェビナー（オンラインセミナー）です。


※ご登録いただいた後自動でメールにてご参加者様用のURLが送信されます。



※本ウェビナーは、不動産会社様を対象にしています。


※同業他社様、不動産業に従事されていない方のご参加はお断りしております。



ウェビナーに申し込む :
https://www.n-create.co.jp/contact/seminar/consul_webinar_260615/?utm_medium=prtimes&utm_source=njc&utm_campaign=webinar_line_tsuikyaku_260615

■参加登録方法


ウェビナーに参加するには、事前にオンラインでの申し込みが必要です。


以下のリンクより登録をお願い申し上げます。



■ウェビナー参加に向けて準備いただくもの


・インターネットに接続可能なパソコンまたはタブレット


・イヤホン


・Microsoft Teamsのインストール（アプリ使用推奨）



※本ウェビナーは、不動産会社様を対象にしています。


※同業他社様、不動産業に従事されていない方のご参加はお断りしております。



ウェビナーに申し込む :
https://www.n-create.co.jp/contact/seminar/consul_webinar_260615/?utm_medium=prtimes&utm_source=njc&utm_campaign=webinar_line_tsuikyaku_260615


■日本情報クリエイトについて


日本情報クリエイトは、31年以上にわたる不動産業界向けのITソリューション提供を通じて、不動産業界の課題解決を支援している企業です。これからも、業界の発展を支えるIT技術の提供を続けてまいります。



会社概要


会社名：日本情報クリエイト株式会社 | 東証グロース（証券コード：4054）


所在地：宮崎県都城市上町13街区18号


代表者：代表取締役社長 辻村 都雄


URL：https://www.n-create.co.jp/