【無料ウェビナー開催決定】『開封率はメールの3～5倍！反響をLINEで追客する不動産会社の実践ガイド』を6月15日(月)に開催

日本情報クリエイト株式会社

不動産テックを推進する日本情報クリエイト株式会社（本社：宮崎県都城市、代表取締役社長：辻村 都雄、証券コード：4054）は、2026年6月15日(月)に、不動産会社様向け無料オンラインセミナー『開封率はメールの3～5倍！※1 反響をLINEで追客する不動産会社の実践ガイド』を開催いたします。

本ウェビナーでは、不動産会社様から多く寄せられる「反響はあるのに、なかなか来店・成約につながらない」「電話しても繋がらず、追客が途中で途切れてしまう」「担当者によって追客の質にばらつきがある」といったお困りごとを、LINE追客で解決する5つの機能の活用方法を解説します。

※1：https://lymcampus.jp/line-official-account/courses/features/lessons/broadcast

メール平均開封率10～20%との比較 （最終確認日2026年6月5日）

※本ウェビナーは、不動産会社様を対象にしています。

※同業他社様、不動産業に従事されていない方のご参加はお断りしております。

■ウェビナー内容

ウェビナーに申し込む :https://www.n-create.co.jp/contact/seminar/consul_webinar_260615/?utm_medium=prtimes&utm_source=njc&utm_campaign=webinar_line_tsuikyaku_260615

近年、不動産会社の追客はメール・電話中心となっていますが、開封率・応答率の低さから反響が成約へつながりにくくなっています。

一方、LINEはメールの3～5倍※1 の開封率を誇り、リアルタイムなコミュニケーションが可能です。

多くの不動産会社様から以下のようなお声をいただいています。

「反響はあるのに、なかなか来店・成約につながらない」

「電話しても繋がらず、追客が途中で途切れてしまう」

「担当者によって追客の質にばらつきがある」



そこで本ウェビナーでは、LINE追客を実現する具体的な方法として、5つの機能それぞれの役割と活用方法をご紹介いたします。既に導入している方も「今の使い方、これで合っているのか」が判断できる内容です

また、ウェビナー参加後にアンケートをご回答いただいた方には、ウェビナー投影資料をプレゼントいたします！

※本ウェビナーは、不動産会社様を対象にしています。

※同業他社様、不動産業に従事されていない方のご参加はお断りしております。

■ウェビナー詳細

ウェビナーに申し込む :https://www.n-create.co.jp/contact/seminar/consul_webinar_260615/?utm_medium=prtimes&utm_source=njc&utm_campaign=webinar_line_tsuikyaku_260615

●タイトル

開封率はメールの3～5倍！

反響をLINEで追客する不動産会社の実践ガイド

●開催日

2026年6月15日（月曜日）

●日時

時間：

1回目 10時00分～10時45分

2回目 14時00分～14時45分

3回目 17時00分～17時45分

※ウェビナーの内容は同じです。ご都合の良い日時にご参加ください。

●内容

・追客にLINEが有効な理由と3つの経営インパクト

・友だち追加の導線づくりとアカウント設計の基本

・あいさつメッセージ・リッチメニュー・自動応答を活用した追客の仕組み

・一斉配信・クーポンを活用した継続的な顧客接点づくり

●参加費

無料

●会場

オンライン開催（事前登録制）

※全国どこからでも参加可能です！

※Teamsを使用したウェビナー（オンラインセミナー）です。

※ご登録いただいた後自動でメールにてご参加者様用のURLが送信されます。

※本ウェビナーは、不動産会社様を対象にしています。

※同業他社様、不動産業に従事されていない方のご参加はお断りしております。

■参加登録方法

ウェビナーに申し込む :https://www.n-create.co.jp/contact/seminar/consul_webinar_260615/?utm_medium=prtimes&utm_source=njc&utm_campaign=webinar_line_tsuikyaku_260615

ウェビナーに参加するには、事前にオンラインでの申し込みが必要です。

以下のリンクより登録をお願い申し上げます。

■ウェビナー参加に向けて準備いただくもの

・インターネットに接続可能なパソコンまたはタブレット

・イヤホン

・Microsoft Teamsのインストール（アプリ使用推奨）

※本ウェビナーは、不動産会社様を対象にしています。

※同業他社様、不動産業に従事されていない方のご参加はお断りしております。

ウェビナーに申し込む :https://www.n-create.co.jp/contact/seminar/consul_webinar_260615/?utm_medium=prtimes&utm_source=njc&utm_campaign=webinar_line_tsuikyaku_260615

■日本情報クリエイトについて

日本情報クリエイトは、31年以上にわたる不動産業界向けのITソリューション提供を通じて、不動産業界の課題解決を支援している企業です。これからも、業界の発展を支えるIT技術の提供を続けてまいります。

会社概要

会社名：日本情報クリエイト株式会社 | 東証グロース（証券コード：4054）

所在地：宮崎県都城市上町13街区18号

代表者：代表取締役社長 辻村 都雄

URL：https://www.n-create.co.jp/