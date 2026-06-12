GINZALoveLove、イオンモール川口前川にて催事を開催

株式会社セキド

株式会社セキド（本社・東京都新宿区、社長・関戸正実、証券コード：9878）が運営するGINZALoveLoveは、埼玉県川口市のイオンモール川口前川にて催事を開催いたします。期間は本日６月１２日から６月１８日までの１７日間で、場所は１階のサウスコート特設会場です。

催事について

GINZALoveLoveと&choa！は全国に2９店舗あり、それとは別に各地のショッピングモール等で催事を行っております。前年度は各地のSCで合計１５６日間開催し、たくさんのお客様にお買物をしていただきました。この実績により、多くのショッピングモール様から催事実施のご要望を頂いております。

今年度はこれまでに蓄積した販売データを活かし、既存店舗の出店しているSCの他、隣接商圏のSCでも積極的に催事を開催してゆくことにより、広域商圏エリアでの当社業態の認知度向上及び新規顧客獲得を目的として、催事をさらにパワーアップさせて開催いたします。

今回の催事では、COACH、MICHAEL KORS、FURLAといった人気ブランドのバッグ・財布小物が最大70%割引で大変お買い得となっております。また、PRADA、GUCCI、CHLOE等のラグジュアリーブランドバッグもお買い得価格で販売いたします。

コスメティック商材につきましても、人気のスキンケア、シートマスク、各種コスメを豊富に取り揃えております。

催事会場

埼玉県川口市前川１-１-１１

イオンモール川口前川 １Ｆサウスコート特設会場

この件に関するお問い合わせ先

http://www.sekido.com/contact