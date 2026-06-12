ギークス、「CSRレポート2026」を発表

ギークス株式会社

ギークス株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：曽根原 稔人、以下ギークス）は、前年度に引き続き「CSRレポート2026」を発表したことをお知らせします。

「CSRレポート2026」制作の背景

ギークスでは、事業活動を通じて社会課題の解決に取り組む姿勢を明確にし、持続可能な社会の実現に貢献するため、2022年3月期より毎年「CSRレポート」を制作しており、本年で5年連続の発表となります。

2026年3月期は「ギークス AIステートメント」の策定をはじめとして、IT人材事業本部を中心に「人とAIの共創」が広がり、業務効率化や均質化、高質化が進みました。AI利活用を推進する社内の管理体制の紹介とともに、人材業界のスタンダードそのものをアップデートする決意を固めております。

また、2025年7月には、グループ企業のシードテックが中小企業のデジタル化・DX推進の課題解決に向けたサービス「DX職 -デジショク- 」をリリースしました。これまでの「IT人材不足」という社会課題に起因したサービス提供に限らず、ギークスグループ全体で「日本全体のデジタル実装の停滞」に対するソリューション提供へ踏み出す1年となりました。

「CSRレポート2026」では、上場企業としての社会的責任を遵守するために取り組む「6つのマテリアリティ」に対するアプローチを含め、先述した年間を通じたトピックとともに、ギークスが事業活動を通じて、持続可能な社会の実現と継続的な企業価値の向上の両立をどのように推し進めてきたか、定量・定性の両面からご報告する内容となっています。

日本のDX・AXを全方位から支える新しいインフラとして、社会課題の解決に真摯に向き合い、今後も透明性ある情報発信と実効性のあるアクションを継続し、すべてのステークホルダーの皆さまとともに、より良い未来の共創を目指してまいります。ぜひ多くの方々に「CSRレポート2026」をご覧いただけますと幸いです。

「CSRレポート2026」目次

「CSRレポート2026」では、ギークスグループが掲げる「6つのマテリアリティ」に対する取り組みとその進捗・結果をはじめ、「ギークスグループ サスティナビリティ推進トピック」として、「人とAIとの共創」体制の推進、AI活用推進に向けた社内体制の強化、中小企業のデジタル化・DX推進を導く「DX職 -デジショク- 」のリリース、健康経営の推進・DEIの推進＆チャリティ活動という具体的な活動内容を紹介しております。

「CSRレポート2026」閲覧方法

ペーパーレスの観点から、製本等は実施しておりません。下記のリンクよりご確認いただけますと幸いです。

https://speakerdeck.com/geechs/csrreport2026