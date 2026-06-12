【越後製菓 社長・副工場長 登壇】カミナシ、オンラインセミナー「越後製菓がFSSC 22000を取得できた、現場主導DXの舞台裏」を6月26日から3日間限定放送

株式会社カミナシ

現場DXプラットフォーム『カミナシ』シリーズを提供する株式会社カミナシ（本社：東京都千代田区、代表取締役 執行役員 CEO：諸岡 裕人、以下「カミナシ」）は、2026年6月26日（金）より、越後製菓株式会社（本社：新潟県長岡市、代表取締役 吉原 忠彦、以下「越後製菓」）との共催によるオンラインセミナー「越後製菓がFSSC 22000を取得できた、現場主導DXの舞台裏～10年後の人員半減を見据え、突き進んだ変革の全貌～」を3日間限定放送します。（参加費無料・事前登録制）

【イベント詳細・申込】https://kaminashi.jp/seminar/detail/20260626(https://kaminashi.jp/seminar/detail/20260626?utm_campaign=20299953-pr_2025%E3%80%9C%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B9&utm_source=PRTIMES&utm_medium=pr)

開催背景

食品製造業界において深刻な人手不足や採用難が続くなか、新潟県で米菓などを製造する越後製菓株式会社でも「10年後に人員が半減する」という未来予測が現実味を帯びていました。このような危機的状況を打破し、海外輸出強化に向けた「FSSC 22000認証取得」という大きな命題を達成するため、同社では現場のDXを推進すべくシステムの導入検討を進めていました。

しかし、全社最適のために基幹システムとの連携を重視する経営層との間で意見が分かれます。基幹システムとの連携を優先すれば、運用コストや現場の負担が増大し、肝心のFSSC 22000認証取得から遠のいてしまうという、経営層の要望と現場の理想との板挟みに直面した片貝工場の片桐副工場長は「現場の使いやすさ」を最優先にする方針を固め、経営層との合意形成へと乗り出します。

本セミナーでは、この一連の課題に当事者として直面し、社内変革を推進してきた越後製菓代表取締役の吉原氏と片貝工場 副工場長 片桐氏が登壇。多くの企業が直面する経営層との合意形成をどのように成し遂げたのか、そのアプローチや「会社が求めるシステム要件」と「現場の使いやすさ」をいかにして両立させるかなど、リアルな舞台裏を明かします。さらに、システム導入後にデジタル化に馴染みの薄い現場へ確実にツールを浸透・定着させるための「教育と仕組みづくり」の工夫やプロセスについても詳しく解説します。

開催概要

- セミナー名：越後製菓がFSSC 22000を取得できた、現場主導DXの舞台裏～10年後の人員半減を見据え、突き進んだ変革の全貌～- 放送日時：以下より、ご都合の良い日時を選択してご視聴いただけます。- - 2026年6月26日（金）13:00～14:00- - 2026年6月29日（月）13:00～14:00- - 2026年6月30日（火）13:00～14:00※各回とも配信内容は同一です。- 開催場所：オンライン- 参加費：無料（事前申込制。申込者に参加用URLをメールにてお送りします）- 登壇企業：越後製菓株式会社、株式会社カミナシ- 参加申込URL：https://kaminashi.jp/seminar/detail/20260626(https://kaminashi.jp/seminar/detail/20260626?utm_campaign=20299953-pr_2025%E3%80%9C%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B9&utm_source=PRTIMES&utm_medium=pr)

登壇者

越後製菓株式会社 代表取締役社長 吉原 忠彦 氏

1971年生まれ。1997年に新潟大学理学部を卒業後、越後製菓に入社。2009年に取締役に就任。財務を中心に購買部門の責任者を歴任。2017年常務取締役、2018年専務取締役を経て、2019年に代表取締役社長に就任。

越後製菓株式会社 片貝工場 副工場長 片桐 美歩 氏

2008年に越後製菓へ入社し、片貝工場で19年勤務。米菓新商品の立ち上げチームとして約3年従事した後、品質管理係を約11年担当。現在は副工場長として品質管理を主軸に工場管理面で工場長のサポートをしている。

株式会社カミナシ 代表取締役 執行役員 CEO 諸岡 裕人

2009年 慶応大学経済学部卒業後、リクルートスタッフィングで営業職を担当。2012年に家業であるワールドエンタプライズ株式会社に入社し、その中で感じた現場のペインを解決するため、2016年12月に株式会社カミナシを創業。ノンデスクワーカーの業務を効率化する現場DXプラットフォーム「カミナシ」を開発。

現場DXプラットフォーム『カミナシ』シリーズについて

現場DXプラットフォーム『カミナシ』は、現場管理の要である「作業・人・設備」を軸に、多角的なソリューションを展開するクラウドサービス群です。現場帳票をデジタル化する『カミナシ レポート』をはじめ、設備保全、従業員教育、コミュニケーションツールなどの製品を幅広くラインナップ。アナログで分断されていた現場情報をクラウド上で統合・活用することで、生産性を飛躍的に高め、現場で働くノンデスクワーカーの誰もが活躍できるスマートな業務環境を構築します。

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株式会社カミナシ

会社名：株式会社カミナシ

所在地：東京都千代田区神田鍛冶町3-7 神田カドウチビル3F

代表者：代表取締役 執行役員 CEO 諸岡 裕人

設立：2016年12月

事業内容：現場DXプラットフォーム『カミナシ』シリーズの開発および提供

URL：https://corp.kaminashi.jp