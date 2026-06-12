「第3回 日本ロケ弁大賞」金賞・業界賞 ダブル受賞ブランドをグループへ、健康志向ブランド「三代目玄KURO」を展開する株式会社食べるを完全子会社化

Trailhead Global Holdings株式会社

Trailhead Global Holdings株式会社（本社：東京都、代表取締役社長：高田 十光、証券コード：3358／東証スタンダード、以下「当社」）は、2026年6月12日開催の取締役会において、健康志向の弁当・宅配事業を展開する株式会社食べる（本社：東京都練馬区、代表取締役：木下 準也、以下「食べる社」）の全株式を取得し、完全子会社化することを決議しましたので、お知らせいたします。

本件は、当社が2026年2月27日に公表した「中期経営計画2026-2030」の核となる成長戦略、国内ブランドポートフォリオの拡充、およびデジタル・フードテック戦略による『次世代店舗』の確立を強力に推進し、グループ全体の成長を劇的に加速させる取り組みの一環です。

■ 受賞歴を誇る健康志向ブランド「三代目玄KURO」について

食べる社が展開する「三代目玄KURO」は、古代米（黒米）をブレンドし圧力鍋で炊き上げ24時間熟成させたこだわりの「寝かせ玄米」を使用し、健康と美味しさを両立させたお弁当・宅配（ロケ弁）ブランドです。テレビ局の番組・CM撮影現場、ライブ・イベント会場、企業のオフィスなど、プロの制作現場を中心に高い支持を獲得してまいりました。

そのブランド力と品質は、ロケ弁の業界最高峰の評価として知られる「第3回 日本ロケ弁大賞」において、金賞および業界賞のダブル受賞という形で結実しております。制作現場という「味にも健康にも妥協できない」舞台で選ばれ続けてきた実績は、食べる社のブランド価値を端的に示すものです。

第3回 日本ロケ弁大賞(https://rokebenaward.com/)

■ 本件M&Aの意義 ― 当社グループにもたらす「3つのシナジー」

第3回 日本ロケ弁大賞で「金賞」および「イベント・ライブ業界賞」を受賞した『銀鮭海苔弁』１. 健康志向ブランドの取り込みによるポートフォリオ拡充

「第3回 日本ロケ弁大賞」ダブル受賞という、高い認知度と信頼性を有する独自ブランド「三代目玄KURO」を取り込むことで、当社グループの国内ブランドポートフォリオを多様化・高付加価値化します。社会的ニーズが非常に高い「健康・ウェルネス」市場に確固たる足場を築き、グループ全体のブランド価値を牽引します。

２. 制作現場・法人向けデリバリーチャネルの獲得

食べる社が長年築き上げてきたテレビ局・広告・イベント業界等の強固な法人顧客基盤と、高度な宅配・ケータリングのオペレーションノウハウをグループへ取り込みます。これにより、当社グループの販売チャネルを従来の「店内飲食」メインから、「デリバリー・法人需要（BtoB）」へと大きく拡張させます。

３. グループ商品開発力・供給網との融合

当社グループが有する強固な製造・供給網（サプライチェーン）およびセントラルキッチン機能と、食べる社の優れた商品開発力を融合させ、健康志向商品の開発・量産・横展開を加速させます。

■ 今後の展開 ― テイクアウト・弁当業態の強化とOMO型デリバリーの構築

当社は本件を、単一ブランドの取得にとどめず、グループ全体の成長エンジンへと発展させてまいります。具体的には、食べる社が持つ弁当・テイクアウトの製造・販売ノウハウを、当社グループが展開する既存の各飲食ブランド（ラーメン・焼肉・フレンチ等）に応用し、既存ブランドの「弁当化」や魅力的なテイクアウト商品の開発を全社的に推進します。

さらに、デジタル・フードテック戦略と連動させ、オンラインと店舗を融合させたOMO型のデリバリー体験を構築することで、店内飲食に依存しない多面的な収益機会を創出してまいります。外食需要の多様化が進むなか、店内飲食・テイクアウト・宅配・法人需要を横断的に取り込めるグループ体制を確立し、企業価値の向上を目指します。

『穴子と鶏づくし弁当』

【市場環境に関する補足】

現在、政府において飲食料品に係る消費税の時限的な減税措置が検討されています。当該制度は実施時期・対象範囲ともに未確定ですが、仮に実現した場合、軽減税率の対象となるテイクアウト・宅配商品は、店内飲食（標準税率）に対して相対的な価格優位性が高まる可能性があります。当社グループのテイクアウト・弁当業態強化は、こうした将来的な市場環境の変化にも機動的に対応しうる体制づくりを視野に入れたものです。

ただし、本リリースの記述は将来の見通しに基づくものであり、税制をはじめとする前提条件の変化により、実際の結果が異なる可能性があります。

■ 会社概要

会社名： 株式会社食べる

所在地： 東京都練馬区田柄一丁目4番24号

代表者： 代表取締役 木下 準也

主要ブランド： 三代目玄KURO（寝かせ玄米弁当など）

事業内容： 飲食店の経営、弁当・惣菜の製造販売、宅配・ケータリング事業、健康志向食品の企画・製

造・販売

URL：https://taberu.ne.jp/kuro/index.html

Trailhead Global Holdings株式会社

社 名：Trailhead Global Holdings株式会社（Trailhead Global Holdings, Inc.）

所在地：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂一丁目2番3号

設 立：1994年5月

代表者：代表取締役社長 高田 十光

資本金：16億3,881万1,032円

売上高：単体 14億6,000万円（2025年3月期）

連結 12億3,800万円（2026年3月期 第3四半期実績）

事業内容：グループ会社の経営管理およびそれに付帯する業務、不動産賃貸事業

URL：https://thg-hd.com/