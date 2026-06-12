昭和レトロな温泉銭湯 玉川温泉で、お父さんの苦労を代わりに背負う「父の日アヒル風呂」や「お父さん川柳」などの父の日イベントを開催します

株式会社ONDOホールディングス

株式会社温泉道場（埼玉県比企郡ときがわ町、代表取締役 山崎寿樹）が運営する日帰り温泉・昭和レトロな温泉銭湯 玉川温泉（埼玉県比企郡ときがわ町）は、2026年6月12日（金）～6月21日（日）の期間中「父の日アヒル風呂」をはじめとする父の日イベントを開催します。

◎父の日アヒル風呂

お父さんが普段感じている「苦労」の数々が書かれたひのきの角材を、おもちゃのアヒルに背負わせ、男性浴室に浮かべます。書かれている言葉は、「オフロ」＝子どもが一緒に風呂に入ってくれない、「二日酔」＝きのうの接待で飲みすぎた、「彼氏」＝娘が彼氏を連れてきた、など。 その苦労をハハッ（8×8＝64）と笑い飛ばしてほしいという意味を込めて、64個ご用意しました。家族で一緒に温泉に入りながら、温泉でお父さんを労っていただければと思います。

日時：2026年6月12日（金）～6月21日（日）

場所：男性浴室

◎お父さん川柳

「お父さんあるある」を詠んだ「お父さん川柳」を館内で募集します。6月21日（日）の父の日当日に応募作品の中から大賞を選出、大賞に選ばれた方には玉川温泉オリジナルの「父の日労いギフトセット」 をプレゼント。

募集期間：2026年6月12日（金）～6月19日（金）

川柳提出場所：1階大広間前の通路

大賞発表日：2026年6月21日（日）

発表場所：2階大広間

大賞景品：父の日労いギフトセット（１セット）

◎父の日労いギフトセットの販売

ご家庭のお風呂でも「父の日アヒル風呂」を楽しめる「父の日労いギフトセット」を、玉川温泉の館内売店やオンラインショップで販売中です。慣れ親しんだおうちのお風呂での「父の日アヒル風呂」も良いものです。

販売期間：2025年6月21日（日）まで

内容：ヒノキ入浴木（ときがわ町産）、アヒル、玉川温泉サイダー、玉川温泉オリジナル温泉の素、玉川温泉 オリジナルゆずカレー（招待券付き）

料金：2,300円（税込）

販売場所：玉川温泉売店、玉川温泉公式オンラインショップhttps://tamagawaonse.thebase.in/

※ヒノキは無地でお届けします。ご自身でお父さんへ労いたいことを記入してください。

※オンラインショップの場合、別途送料がかかります

◎父の日労いビンゴ大会

6月14日（日）と6月21日（日）には「父の日労いビンゴ大会」を開催。缶ビールや疲労回復のための湿布など、お父さんを労う品々を揃えました。ゲットした景品はぜひお父さんに渡してください。

日時：2026年6月14日（日）、6月21日（日） 17時～

場所：2階大広間

料金：ビンゴカード1枚 300円

※別途、入館料がかかります。

■昭和レトロな温泉銭湯 玉川温泉

地下1700mから湧出するアルカリ性単純温泉（ph10）を誇る、つるつるとした肌ざわりが特長の本格的な天然温泉です。ときがわ町の、のどかな里山の中で、まるで昭和の時代にタイムスリップしたかのような雰囲気を楽しみながら、ゆったりとした時間をお楽しみいただけます。

埼玉県比企郡ときがわ町玉川3700

https://tamagawa-onsen.com/

株式会社ONDOホールディングス

株式会社温泉道場、株式会社Kii company、株式会社さかなと、株式会社埼玉武蔵ヒートベアーズを傘下に、「地域を沸かす」ための新たな価値創造、地域活性化への貢献、人材の育成を目指して活動しています。

https://ondoholdings.com/