駐日イタリア大使ご臨席。『50 TOP ITALY 2026』日本唯一選出のミシュラン一つ星「エノテーカ ピンキオーリ名古屋」が受賞記念フェア開催中！

株式会社アターブル松屋左から統括料理長兼製菓長 島光平、在大阪イタリア総領事 フィリッポ・マナーラ閣下、駐日イタリア共和国特命全権大使 マリオ・アンドレア・ヴァッターニ閣下、(株)アターブル松屋 代表取締役社長 寺輪佳輝、料理長 戸田直幸

株式会社アターブル松屋（本社：東京都中央区明石町2-1）が運営する「エノテーカ ピンキオーリ名古屋」（愛知県名古屋市中村区名駅4-7-1 ミッドランドスクエア42F）は、世界的なイタリア料理専門ランキング『50 TOP ITALY 2026』において、日本国内で唯一選出されました。

この栄誉ある受賞を記念し、2026年5月21日、駐日イタリア大使ご夫妻ならびに在大阪イタリア総領事をお迎えし、「メディアお披露目会＆受賞記念フェア オープニングセレモニー」を開催いたしました。

当日は、多数のメディア関係者や料理・文化分野の専門家が来場し、受賞記念メニューの披露やシェフによる料理説明、デザート実演などを実施。さらにNHKによる取材も行われ、NHK総合「まるっと！」および「ニュース845東海」にてセレモニーの様子と受賞記念メニューが紹介されました。

また現在、『50 TOP ITALY 2026』受賞を記念した特別コースを提供するとともに、日本テレビ系列ぐるぐるナインティナイン 『ゴチになります！』放送（4/30）を記念した期間限定特別コースもご用意しております。世界的な評価を受けた料理と、テレビで話題となった一皿を、この機会にぜひお楽しみください。

■『50 TOP ITALY 2026』日本唯一選出

『50 TOP ITALY』は、世界中のイタリア料理店を対象に覆面調査を行い評価する、国際的に権威のあるイタリア料理専門ランキングです。2026年は、日本国内から唯一「エノテーカ ピンキオーリ名古屋」が選出されました。本店であるイタリア・フィレンツェの三ツ星リストランテの理念を受け継ぎながら、日本ならではの感性を融合した料理とサービスが高く評価されました。

■駐日イタリア大使ご夫妻臨席の受賞記念セレモニーを開催

駐日イタリア大使 マリオ・アンドレア・ヴァッターニ閣下よりご挨拶

統括料理長 島、料理長 戸田よりご挨拶

『50 TOP ITALY2026』受賞記念メニューのご提供

島 光平によるデザート実演

■ご協賛｜フランチャコルタ・コンソーシアム

セレモニーでは、フランチャコルタ・コンソーシアム様のご協賛により、イタリアを代表する高品質なワイン「フランチャコルタ」をウエルカムドリンクならびに乾杯酒としてご提供いただきました。

駐日イタリア大使ご夫妻をはじめとするご来賓の皆様をお迎えする、華やかなセレモニーに彩りを添えていただきましたこと、心より御礼申し上げます。

FRANCIACORTA

フランチャコルタは、その土地に深く根ざし、品質への強いこだわりによって生み出されるイタリア・ワインメイキングの最高峰を象徴しています。イタリアで初めて瓶内自然二次発酵製法のみでDOCG認定を取得し、世界的に高い評価を誇

っており、その繊細で優雅な味わいは、上質なイタリア料理との調和に優れ、世界各国のガストロノミーシーンにおいて高く評価されています。

■『50 TOP ITALY 2026』受賞記念コースを６月30日まで提供中

2026年5月21日に開催した受賞記念セレモニーにおいて、駐日イタリア大使ご夫妻ならびに在大阪イタリア総領事にも実際にお召し上がりいただいた特別コースです。

セレモニーでもご提供した『50 TOP ITALY 2026』受賞記念コースを期間限定でご提供いたします。審査員から高く評価され、受賞理由ともなった代表的なお料理をはじめ、パスタコンテスト最優秀賞を受賞した料理長 戸田によるパスタ、世界大会出場のシェフパティシエ 島が手掛けるデザートもお楽しみいただけます。 世界が認めた技と味をこの特別な機会に、ぜひご堪能ください。

世界が認めた2人のシェフが織りなす期間限定のスペシャルコース

『50 TOP ITALY 2026』受賞記念スペシャルコース

～世界的評価を受けた2人のシェフが織りなす特別コースをご堪能ください～

【第1弾】2026年6月30日（火）まで提供中

【第2弾】2026年10月中旬～11月末予定

■料金：お一人様 24,200円（税・サービス料込）

■ランチ・ディナー：共通

※仕入れ状況により食材が変更になる場合もございます。

｜Ｍｅｎｕ

おもてなしの小皿料理毛ガニのカクテル バルサミコ酢の球体 クレソングリーンアスパラガスとマスの卵のマリネ じゃが芋と白ワインの軽やかなソース葉野菜を包んだ緑のパスタ “ラザニェッタ” 淡路島産玉ねぎのベシャメルソース ナツメグの香りと共にパスタフレスカ “タリアテッレ” クアットロフォルマッジ 生粒こしょうのアクセント段戸山高原牛フィレ肉の串焼き 茄子 パプリカ ズッキーニ おかひじきとパルミジャーノレッジャーノ シチリア産オレガノとレモンのソースシチリア風 カッサータ リコッタチーズのセミフレッドとビスコット レモンのクレーマチョコレート No.9チョコラティーニとエスプレッソ トスカーナのチョコレート職人 ジョヴァンニ・アンジョリーニとエノテーカ ピンキオーリ本店エグゼクティブシェフ、リカルド・モンコにより開発された「unico 1972」など。本コレクションはパティシエ島が一粒一粒丁寧に仕立てています。素材の個性を引き出した、 多彩な味わいのチョコレート。

|ワインコース\12,100～

お料理に合わせたワインもご用意しております。

世界各地から厳選したワインを数千本揃え、入門からビンテージまで幅広いテイスティングコースをご用意しております。ソムリエが会話の中から最適なワインをセレクト。エノテーカ ピンキオーリが今もっとも美味しいと考える逸品を、グラスワインでもお楽しみいただけます。

■ぐるナイ 『ゴチになります！』放送記念コースも9月まで期間限定で提供中！

ワインソムリエの巨匠であるオーナー、ジョルジョ・ピンキオーリ氏が厳選した数千本のワイン

4/30放送日本テレビ系列"ぐるぐるナインティナイン" 『ゴチになります！』放送を記念し、実際に提供されたお料理や、その世界観を再現した特別コースを期間限定でご用意しております。

出演者の皆さまを魅了した一皿を、ぜひこの機会にご堪能ください。

■期間：5月29日～９月末日（予定）

■料金：お一人様 30,250円（税・サービス料込）

■ディナータイム

※食材の仕入れ状況によって早期終了する場合もございます。

■世界が認めた2人のシェフ

【統括料理長 兼 製菓長 島 光平】

2002年に渡伊し、「ミラモンティ・ラルトロ」などで研鑽を積み、伝統的なイタリア菓子と発酵菓子を学ぶ。帰国後「エノテーカ ピンキオーリ東京」を経て名古屋店へ。

昨年は「パネットーネ・ワールドチャンピオンシップ2025」世界大会へ日本代表として出場し、さらに「Best Pastry Chef Award by Valrhona and PARIANI 2025」を受賞。

【料理長 戸田 直幸】

調理専門学校卒業後、「リストランテ イ・ルンガ」で基礎を学び渡伊。ピエモンテ州の「イル・カッシナーレ・ヌオーヴォ」や「ヴィッラ・テイボルディ」にて研鑽を積む。帰国後「エノテーカ ピンキオーリ名古屋」でソムリエとしてスタート。のちにキッチンへ転

向。2022年より現職。 2025年「パスタコンテスト」にて最優秀賞を受賞。

|エノテーカ ピンキオーリ名古屋

本店は美食の都フィレンツェでミシュランガイド三ツ星を獲得した名門イタリア料理店「エノテーカ ピンキオーリ」。オーナーのジョルジョ・ピンキオーリ氏が厳選した数千本を超えるワインコレクションと、アニー・フェオルデ氏による革新的な料理は、世界中の美食家を魅了し続けています。

「エノテーカ ピンキオーリ 名古屋」では、本場の伝統と日本の繊細な感性を融合させた料理とワイン、そして地上210mから名古屋の街並みを一望できる壮大な眺望をお楽しみいただけます。

店内は足元から高さ7mの天井まで窓一面に広がる開放感のある空間が広がります。眼下に広がる景色は都会の美しいパノラマが一望でき、ディナータイムにはきらめく夜景が特別な夜を一層華やかに彩ります。

■所在地：愛知県名古屋市中村区名駅4-7-1 ミッドランドスクエア42F

■TEL：052-527-8831

■席数：60席

■公式サイト：https://ep-nagoya.jp/

（本件に関するお問い合わせ）

会社名／株式会社アターブル松屋：南雲・熊谷

TEL：03-3545-7850

Email：nagumo@atable-matsuya.com