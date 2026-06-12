【FRONTIER】業界初※、半固体バッテリーを搭載した10.1型2in1タブレット「FRT300P」が新登場

インバースネット株式会社

インバースネット株式会社（本社：神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1-1-25、代表取締役社長：山本 慶次郎）（以下、当社）は、オリジナルBTOパソコン「FRONTIER」から、業界初（※）となる半固体リチウムイオンポリマーバッテリーを搭載した10.1型2in1タブレット「FRT300P」の販売を2025年6月12日（金）より開始しています。（※）2026年6月時点、国内販売されているWindows搭載2in1タブレットPCにおいて。（当社調べ）

■製品概要

このたび販売を開始する製品は、Windows 11 Proを標準搭載した10.1型の2in1タブレット「FRT300P」です。CPUには、省電力性に優れ、日常的な作業を快適にこなせるインテル プロセッサー N150を搭載。8GBメモリと128GBの内蔵ストレージを備え、高速かつ安定したパフォーマンスで、Web閲覧はもちろん、Office作業や軽めのマルチタスクなどさまざまなビジネスシーンでも活躍します。さらに、2in1タブレットPCとして業界初となる半固体リチウムイオンポリマーバッテリーを搭載。発熱や漏液リスクを低減し、長時間の使用にも安心してお使いいただけます。学生の方や、外出の多いビジネスパーソンに特におすすめの1台です。

この製品はFRONTIERダイレクトストア（ https://www.frontier-direct.jp/ ）にて、2026年6月12日（金）より販売を開始しています。

■ 10.1型2in1タブレット「FRT300P」はこちら

https://www.frontier-direct.jp/direct/e/ejFrt300p/(https://www.frontier-direct.jp/direct/e/ejFrt300p/?utm_source=press_release&utm_medium=email&utm_campaign=P01)

■ 10.1型2in1タブレット「FRT300P」

■製品の特長

＜Windows 11 Pro 搭載、業界初（※）の半固体バッテリー採用2in1タブレットPC＞

10.1インチの2in1タブレットPCとして、持ち運びやすさと使いやすさを両立。着脱式キーボードに対応し、タブレットとしての手軽さと、ノートPCのような入力のしやすさを使い分けられます。さらに、安全性・安定性に配慮した半固体リチウムイオンポリマーバッテリーを採用しました。インテル プロセッサー N150と8GB LPDDR5メモリにより、Web閲覧や資料作成、動画視聴などの日常使いもスムーズ。

Windows 11 Pro搭載で、ビジネスシーンにも使いやすい1台です。

＜インテル プロセッサー N150搭載で日々の作業をスムーズに＞

4コア/4スレッド、最大3.6GHzの省電力CPU「インテル プロセッサー N150」を搭載。前モデル（FRT280P）のインテル Celeron プロセッサー J4125と比べて、CPUの最大動作周波数は2.7GHzから3.6GHzへ約33％向上。さらに内蔵グラフィックス性能も向上しており、動画再生や画面描画、オンライン会議などをよりスムーズにこなせます。Web閲覧やメール、文書作成、表計算、資料作成など、日常的な作業も快適にサポートします。

＜安全性に配慮した半固体リチウムイオンポリマーバッテリー搭載＞

本製品には、ゲル状（半固体）の電解質を使用した次世代リチウムイオンポリマーバッテリーを搭載しています。

液漏れや発熱・膨張などのリスクに配慮した設計により、安全性を高めながら、長寿命・軽量・薄型・高容量を実現。さらに、幅広い温度範囲での使用にも対応しており、日常使いはもちろん、長時間の使用時にも安心してお使いいただけます。

＜軽量・コンパクトな2in1設計＞

本体約630g、キーボード装着時でも約1.12kgの軽量設計。外出先や移動中にも持ち運びやすく、タブレットとしての手軽さと、ビジネスシーンでの実用性を両立しています。

＜高精細10.1インチIPSタッチディスプレイ＞

1920×1200ドットのIPSパネルを搭載し、10点マルチタッチに対応。動画視聴やWebブラウジングを快適に楽しめるほか、指先での操作や筆記もスムーズに行えます。広視野角により、さまざまな角度からでも見やすい表示を実現します。

＜充実の接続端子で拡張性も確保＞

USB Type-C（Gen2）×2、Micro HDMI、USB Type-Aを搭載。USB Type-Cは充電とDisplayPort出力に対応しており、外部モニターへの映像出力や周辺機器の接続もスムーズに行えます。ビジネスシーンでのプレゼンテーションやデスク環境の拡張、外出先での利用にも便利です。

＜Web会議や資料撮影に便利な高画素カメラ＞

フロント491万画素、リア799万画素のカメラを搭載。オンライン会議やビデオ通話では相手に表情を伝えやすく、リアカメラは資料やメモ、ホワイトボードの記録にも活躍します。外出先での記録やちょっとした撮影にも使いやすく、ビジネスから日常使いまで幅広いシーンに対応します。

＜キーボードにもカバーにもなる着脱式設計＞

着脱可能なセパレート型キーボードを採用。資料作成やメール入力時はノートPCのように快適にタイピングでき、取り外せばタブレットとして手軽に操作できます。折りたたむことでカバーとしても使用でき、持ち運び時の保護にも便利です。

（※）2026年6月時点、国内販売されているWindows搭載2in1タブレットPCにおいて。（当社調べ）

●インバースネット株式会社 概要

■本社所在地 ：神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1-1-25 GRC 横浜ベイリサーチパーク 8階

■設立 ： 昭和26年12月14日

■資本金 ： 10,000万円

■代表者 ： 山本 慶次郎（代表取締役社長）

■事業内容 ： 自社製パーソナル・コンピュータ開発、製造及び販売、他

■取扱商品 ： 自社製パーソナル・コンピュータ（FRONTIERシリーズ）、パーソナル・コンピュータ用周辺機器、各種情報機器