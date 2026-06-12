＜UI＞デジ推しバッジ 缶バッジ スマート 1.85インチ タッチディスプレイ 推し活 グッズ 動く 缶バ 全3色 写真 GIF 3秒動画 スライドショ配信 アプリ連動 ヨドバシカメラにて取扱開始。
1. 1.85インチの高鮮明タッチディスプレイ
丸型の美しい高鮮明ディスプレイを採用。タッチ操作に対応し、まるで小さなスマートフォンのようになめらかに動きます。あなたの推しを最高の画質でいつでも胸元やバッグに。
2. 写真・GIF・3秒動画・スライドショーに対応！「動く」から尊い
静止画の表示はもちろん、3秒のショート動画やGIFアニメーションの再生にも対応！バッジの中で推しが微笑む、動く、尊さ100%の演出が可能です。最大8枚の画像を切り替えるスライドショー機能や、流れるテキスト（文字入れ）機能も搭載。
3. アプリ連動＆Bluetoothで簡単アップデート
専用アプリを使って、スマホからお気に入りの画像をBluetoothで本体にアップロードするだけ。面倒なケーブル接続は一切不要で、日常、ライブ、イベントなどの移動中でも、その場の気分に合わせてスマートに画像を切り替えられます。
4. 本体同士で簡単「画像交換」も可能！
デジタルならではの新しい機能として、バッジ本体同士を近づけることで簡単に画像交換が可能！オタ友（推し活仲間）との現場での交流や、ファン同士のデータのシェアがさらに盛り上がります。
5. 18Hの長時間駆動＆パワフルバッテリー
450mAhの大容量バッテリーを内蔵し、最大約18時間の長時間駆動を実現。朝からの物販並びから、夜のライブ本番、その後のオフ会まで、バッテリー切れを心配することなく一日中推しと一緒に過ごせます。
6. コーディネートに映えるグラデーションカラー（全3色）
本体背面には安全ピンが付いており、リュックやトートバッグ、痛バッグへの取り付けも簡単。バッグのアクセントになるお洒落なグラデーションカラーをご用意しました。
ブルーパープル（爽やかで神秘的なカラー）
レッドミント（ポップで目を引くバイカラー）
オレンジイエロー（元気をくれるビタミンカラー）
- 【商品仕様】
- 画面サイズ： 1.85インチ（丸型タッチディスプレイ）
- バッテリー容量： 450mAh
- 連続動作時間： 最大約18時間
- 接続方法： Bluetooth（専用スマートフォンアプリ連動）
- 対応コンテンツ： 静止画（写真）、GIFアニメ、3秒動画、スライドショー（最大8枚）、流れるテキスト、ライトモード
- カラーバリエーション： ブルーパープル、レッドミント、オレンジイエロー
- 取付方法： 背面安全ピン付き
【こんなシーンにおすすめ！】
- ライブやコンサート、ファンミーティングの現場に（その日のセトリや衣装に合わせて画像チェンジ！）
- 普段使いのバッグのアクセントに（ペットの写真や、お気に入りのイラストを入れても可愛い）
- 推し活仲間へのサプライズプレゼントに
- 下記のボタンを直接ヨドバシカメラECサイトにアクセス可能です。
ブルーパープル :
https://www.yodobashi.com/product/100000001009765972/
イエロー・オレンジ :
https://www.yodobashi.com/product/100000001009765973/
レッドミント :
https://www.yodobashi.com/product/100000001009765974/
- 取扱店舗（今後拡大予定）
●ヨドバシカメラ マルチメディア仙台
●ヨドバシカメラ マルチメディアさいたま新都心駅前店
●ヨドバシカメラ マルチメディア千葉
●ヨドバシカメラ 新宿西口本店
●ヨドバシカメラ マルチメディアAkiba
●ヨドバシカメラ マルチメディア吉祥寺
●ヨドバシカメラ マルチメディア横浜
●ヨドバシカメラ マルチメディア梅田
●ヨドバシカメラ マルチメディア博多
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