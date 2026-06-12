日テレAI-HRがブランドムービーをリリース

株式会社日テレHR総合研究所

日テレAI-HRの世界観を映像で表現。

キービジュアルを起点に、ブランドの姿勢や提供価値を伝えるムービーを制作

株式会社日テレHR総合研究所（本社：東京都港区、代表取締役社長：中村 博行）が運営する日テレAI-HRは、ブランドの世界観や提供価値を伝えるブランドムービーを、2026年6月11日（木）にリリースしました。

■ ブランドムービー詳細はこちら

https://ai.ntv-hr.com/works/ai-works03/

■ 日テレAI-HRサービスサイト

https://ai.ntv-hr.com/

日テレAI-HRの世界観を、映像で表現

日テレAI-HRは、AI導入の構想づくりから、制作・実装・現場への定着、運用改善まで、企業のAI活用を一気通貫で支援しています。

今回制作したブランドムービーでは、日テレAI-HRのキービジュアルを起点に、静止画で表現してきたブランドの世界観を映像へと展開しました。

キービジュアルを構成する色彩やモチーフ、奥行きのある表現を活かしながら、動きや音を加えることで、AIによって未来の可能性が広がっていく様子を表現しています。

本ブランドムービーは、映像・音楽・ナレーションのすべてに生成AIを活用し、人によるディレクションを組み合わせて制作しました。

キービジュアルからブランドムービーへ

ブランドムービーの制作では、既存のキービジュアルを単に動かすのではなく、ブランドが大切にする考え方や、日テレAI-HRが目指す未来を映像として再構成しました。

AIを単なる業務効率化のためのツールとして捉えるのではなく、人とAIがそれぞれの強みを活かしながら、新しい価値を生み出していく。その姿勢を、映像全体の流れを通じて伝えています。

AIを、組織と人の力に

日テレAI-HRは、「組織と人×AI」を軸に、企業ごとの課題やAI活用フェーズに応じた支援を提供しています。

AIスタッフ常駐、AIコンサルティング、AI顧問、AIヘルプデスク、AIプロダクト開発・受託、AIクリエイティブ制作などを通じて、AIを導入するだけでなく、現場で継続的に活用できる状態づくりを支援します。

今回のブランドムービーを通じて、日テレAI-HRが大切にする考え方や、AIとともに目指す未来を、より多くの方に届けてまいります。

「HR EXPO」に出展

日テレHR総合研究所は、2026年6月17日（水）から19日（金）まで東京ビッグサイトで開催される「HR EXPO」に出展します。ご来場の際は、ぜひ日テレHR総合研究所のブースへお立ち寄りください。

■ 展示会概要

展示会名：HR EXPO 人事労務・教育・採用

会期：2026年6月17日（水）～19日（金）

開催時間：10:00～18:00 ※最終日のみ17:00終了

会場：東京ビッグサイト

公式サイト：HR EXPO公式サイト

https://www.office-expo.jp/hub/ja-jp/about/hr.html

会社概要

社名：株式会社日テレHR総合研究所

URL：https://ntv-hr.com/

本店所在地：東京都港区

代表者：代表取締役社長 中村博行

設立日：2025年5月1日

事業開始日：2025年8月1日

事業内容：動画研修、採用支援、人事コンサルティング、AI活用支援等

日テレAI-HR運営体制

運営：株式会社日テレHR総合研究所

クリエイティブ＆AI実装パートナー：株式会社タジク(https://ai.ntv-hr.com/partners/)