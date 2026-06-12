Amazon、最新Fire TV Stick HDおよび一部機種のUI上に日本初、期間限定で「サッカーハブ」を設置。「サッカーの夏、最高の舞台を見逃すな」

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Amazonは、2026年6月12日（金）より、4月15日（水）に発売を開始した最新のFire TV Stick HDと、2023年より発売中のFire TV Stick 4K Max、Fire TV Stick 4K Plus向けに提供されている新ユーザーインターフェース（UI）上に、期間限定で「サッカーハブ」を設置することを日本でも発表しました。「サッカーの夏、最高の舞台を見逃すな」と題した本タブでは、サッカー試合のライブ中継や、サッカー関連のコンテンツなど、サッカーに関する内容を手軽にお楽しみいただけます*。Fire TV上で期間限定の専用タブを設置するのは、日本で初めての試みとなります。

なお、4月15日（水）に発表された新しいUIは、ホーム画面のデザインやコンテンツ・アプリの表示方法、操作性の刷新や、アニメタブの設置を実現しました。新UIは、同日に発売開始した新しいFire TV Stick HDと、2023年より発売中のFire TV Stick 4K Max、Fire TV Stick 4K Plus向けに提供を開始しています。

また、現行のFire TV Cube、Fire TV Stick 4K Select、およびFire TV搭載スマートテレビ（パナソニック製、JVC製）で、従来のUIをお使いの方も、ホーム画面上部のメインビジュアル枠に表示されるサッカー特集からお進みいただくことで、同様にサッカー関連コンテンツを手軽にお楽しみいただけます*。

Fire TV上に表示される、「サッカーハブ」、またはサッカー特集でお楽しみいただける主な内容*：

・サッカー観戦：注目のサッカー試合をリアルタイムで視聴可能。対象アプリはDAZN、NHKプラス、

ABEMA、Prime Video

・試合の合間に楽しむ・ピッチを彩る名作映画など：選手やチームの舞台裏に迫るコンテンツ等を集約



視聴方法：

新UIの場合

・UI画面、上部に配置されているタブから「サッカーハブ」を選択

・列から、「サッカー観戦 アプリはこちら」、「試合の合間に楽しむ」、「ピッチを彩る名作映画」

などのいずれかを選択

・ご希望のアプリや、コンテンツを選択し、視聴を開始*

従来のUIの場合

・ホーム画面、上部のメインビジュアル枠を選択

・列から、「サッカー観戦 アプリはこちら」、「試合の合間に楽しむ」、「ピッチを彩る名作映画」

などのいずれかを選択

・ご希望のアプリや、コンテンツを選択し、視聴を開始*



配信概要：

・開始日： 2026年6月12日（金）

・期間： 2026年6月12日（金）～7月20日（月）（予定）

* 各コンテンツやサービスの利用には別途登録・契約や料金が必要な場合があります。



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