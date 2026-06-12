「ゴリラのひとつかみ」に振動機能を新たに追加した上位モデル「ゴリラ仙人のひとつかみ」を発売

株式会社ドウシシャ「ゴリラ仙人のひとつかみ」

生活関連用品の企画・開発・販売を行う株式会社ドウシシャ(大阪本社：大阪市中央区、代表取締役社長：野村 正幸、以下 ドウシシャ)は、健康家電『ゴリラのハイパワーシリーズ』の人気商品「ゴリラのひとつかみ」に振動機能を新たに追加した上位モデル「ゴリラ仙人のひとつかみ」を、2026年6月12日（金）よりドウシシャの公式オンラインストア「ドウシシャマルシェ」や全国の量販店などを通じて発売します。

URL： https://e-doshisha.com/hanako/gorilla_sennin_hitotsukami/

本製品は、2024年2月に発売した健康家電『ゴリラのハイパワーシリーズ』の人気商品「ゴリラのひとつかみ」の上位モデルです。

ふくらはぎをまるでゴリラにつかまれるようなハイパワーのエアバッグで包み込み、力強く圧をかける特徴はそのままに、新たに振動機能を追加しました。エアーによる圧迫とブルブルと振動する機能を組み合わせることで、より刺激感のある“痛きもちイイ！“を追求。毎日のリフレッシュタイムを、さらに満足感のある時間へと進化させます。

※『ゴリラシリーズ』は、シリーズ累計販売数300万個を突破。2024年2月～2026年2月までの当社及び関連製品合計

【特長】

◆「ゴリラのひとつかみ」に振動機能を搭載

本製品は強力ポンプのエアバッグに加え、ブルブルと振動するモーターを搭載。一定のリズムで振動が加わることで、スッキリ感がよりアップしました。エアーの「痛きもちイイ」よりも振動があることで、「広範囲に伝わる感じ」があり新しい使い心地を楽しめます。

◆振動のオン／オフも簡単なシンプル操作

電源ケーブルを接続し、電源ボタンを押すだけで使用できます。振動機能はボタンひとつでオン／オフの切り替えが可能です。エアーの強さは「弱・中・強」の3段階で調整ができ、どなたでも簡単に操作できます。

※エアーを切った状態で振動機能のみを使用することはできません。

◆シーンを選ばず使える電源

本製品はUSB Type-A電源を採用。お手持ちのACアダプターやモバイルバッテリーなど、さまざまな電源で使用できます。旅行先やオフィスなど、ライフスタイルに合わせて使いやすい仕様です。

※ACアダプター、モバイルバッテリーは付属しません。

◆取付カンタン面ファスナー

どなたでも手軽に使えるよう、面ファスナー仕様を採用。足に巻くだけで簡単に装着ができます。内側の取付位置の目安タグには、ゴリラのイラストをあしらっています。

◆軽量・片足仕様で手軽に使いやすく

本製品は片足仕様を採用することで、アダプターを含めても290gと軽量設計を実現しました。使用しないときは折りたたんでコンパクトに収納できるため、置き場にも困りません。毎日のふくらはぎケアを、より手軽に続けられます。

◆10分オフタイマー付き

本製品は電源をいれて10分後に止まる仕様です。10分はお風呂上がりのパックやスキンケアをする時間の目安に設定していて、他のケアをする時間に合わせることで毎日のルーチンに取り入れやすくしています。

◆ゴリラ仙人が登場するパッケージ

パッケージは本体カラーが見える袋形状になっています。ゴリラ仙人が登場する、インパクトのあるデザインです。

【商品概要】

名称 ：ゴリラ仙人のひとつかみ

型番 ：SNGRF-2601

本体定格 ：DC5V 4 W

電源コード長さ（約）：2.0m（専用USB-DCコード）

サイズ（約） ：幅60×高さ20×厚さ3cm ※展開時

質量（約） ：290g（専用USB-DCコード含まず）

材質 ：【本体】表生地・裏生地 ポリエステル100％

エア圧力（約） ：最大60Kpa

対応サイズ（約） ：（ふくらはぎ周囲）28～52cm

付属品 ：専用USB-DCコード、取扱説明書・保証書×1、

希望小売価格 ：7,150円（税込）

URL ：https://e-doshisha.com/hanako/gorilla_sennin_hitotsukami/

※医療機器ではありません

【会社概要】

商号 ： 株式会社ドウシシャ

代表者： 代表取締役社長 野村 正幸

所在地： ＜大阪本社＞ 〒542-8525 大阪市中央区東心斎橋1-5-5

＜東京本社＞ 〒108-8573 東京都港区高輪2-21-46

＜東京本社第1ビル＞ 〒140-0011 東京都品川区東大井1-8-10

設立 ： 1977年1月

資本金： 49億93百万円

URL ： https://www.doshisha.co.jp/(https://www.doshisha.co.jp/)

【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社ドウシシャ お客様相談室

Tel：0120-104-481（平日9：00～17：00）

※プレスリリース記載の情報は、情報公開日時点の情報です。

※内容は予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。