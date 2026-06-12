株式会社Malme

土木業界向け建設DXサービスを提供する株式会社Malme（本社：東京都新宿区、代表取締役：高取佑、以下「Malme」）は、矢作建設工業株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：高柳充広、以下「矢作建設」）と資本業務提携契約を締結したことをお知らせいたします。

本提携の目的

本提携は、矢作建設が有する設計・施工に関する豊富な知見と、Malmeが有する建設分野におけるAI・データ基盤技術およびプロダクト開発力を融合し、建設DXの実装と新たな価値創出を共同で推進するものです。

両社は今後、矢作建設の設計・施工領域における建設DXの推進に向けた取り組みを通して、両社の持続的な成長につなげてまいります。

会社概要

◆矢作建設工業株式会社

会社名：矢作建設工業株式会社

所在地：愛知県名古屋市東区葵三丁目19番7号

代表者：代表取締役社長 高柳 充広

設立：1949年5月ウェブサイト：https://www.yahagi.co.jp/



◆株式会社Malme

会社名：株式会社Malme

所在地：東京都新宿区西新宿2丁目6-1 新宿住友ビル24階

代表者：代表取締役 高取 佑

設立：2021年2月

事業内容：土木業界向け建設DXサービスの提供

ウェブサイト：https://malme.net/

本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社Malme 広報担当

メール：info@malme.co.jp