【松のや】創業60周年記念コラボ　「シュクメルリ」発売！

株式会社松屋フーズホールディングス

株式会社松屋フーズ（本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長：瓦葺 一利）では、とんかつ専門店の「松のや」におきまして、2026年6月16日（火）午前10時より、「シュクメルリ」を発売いたします。

■外はサクッ、中はジュワッのかつを、にんにく香るシュクメルリソースとともに。

ソースにごはんを絡めたリゾット風アレンジでまで、余すことなく楽しめる満足感たっぷりの一皿。

松屋フーズの創業60周年を記念して、ブランドの垣根を超えたとっておきのニュースをお届けします。松屋で販売のたびに大きな話題を呼ぶ、ジョージアの郷土料理をアレンジした「シュクメルリ鍋定食」。多くの方にご愛顧いただき、圧倒的人気を誇る「シュクメルリ」が、松のや自慢のかつと融合し、期間限定で登場します。

松のやならではの「外はサクッ、中はジュワッ」としたかつに、にんにくのガツンとした風味が効いた濃厚なソースと、とろ～りチーズを贅沢に合わせた、背徳感たっぷりの一皿です。ゴロっとしたサツマイモも加わり、満足感も抜群です。松屋と松のや、それぞれの自信作が出会った期間限定メニューを、この機会にぜひご賞味ください。

商 品 名 シュクメルリジャンボチキンかつ定食 1,190円

シュクメルリロースかつ定食 990円

単品 シュクメルリロースかつ 730円

単品 シュクメルリジャンボチキンかつ 930円

※全て税込価格です。また、店内・お持ち帰りの税込価格は同一です。

※お持ち帰りいただけます。お持ち帰りのみそ汁は、別途料金でお買い求めいただけます。

※株主優待券は上記メニューにご使用いただけます（単品は除く）。

発 売 日 2026年6月16日（火）午前10時

対象店舗 一部店舗を除く全国の松のや

※沖縄店舗も販売いたします。

※松屋・松のや併設店では、「シュクメルリロースかつ定食」「単品シュクメルリロースかつ」

のみの販売です。

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