【松のや】創業60周年記念コラボ　「シュクメルリ」発売！

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株式会社松屋フーズホールディングス

　株式会社松屋フーズ（本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長：瓦葺 一利）では、とんかつ専門店の「松のや」におきまして、2026年6月16日（火）午前10時より、「シュクメルリ」を発売いたします。




■外はサクッ、中はジュワッのかつを、にんにく香るシュクメルリソースとともに。


　ソースにごはんを絡めたリゾット風アレンジでまで、余すことなく楽しめる満足感たっぷりの一皿。


　松屋フーズの創業60周年を記念して、ブランドの垣根を超えたとっておきのニュースをお届けします。松屋で販売のたびに大きな話題を呼ぶ、ジョージアの郷土料理をアレンジした「シュクメルリ鍋定食」。多くの方にご愛顧いただき、圧倒的人気を誇る「シュクメルリ」が、松のや自慢のかつと融合し、期間限定で登場します。


　松のやならではの「外はサクッ、中はジュワッ」としたかつに、にんにくのガツンとした風味が効いた濃厚なソースと、とろ～りチーズを贅沢に合わせた、背徳感たっぷりの一皿です。ゴロっとしたサツマイモも加わり、満足感も抜群です。松屋と松のや、それぞれの自信作が出会った期間限定メニューを、この機会にぜひご賞味ください。




商 品 名　　　シュクメルリジャンボチキンかつ定食　 1,190円


　　　　　　 シュクメルリロースかつ定食　 990円


　　　　　　 単品　シュクメルリロースかつ　 730円


　　　　　　 単品　シュクメルリジャンボチキンかつ　 930円


※全て税込価格です。また、店内・お持ち帰りの税込価格は同一です。


※お持ち帰りいただけます。お持ち帰りのみそ汁は、別途料金でお買い求めいただけます。


※株主優待券は上記メニューにご使用いただけます（単品は除く）。



発 売 日　　2026年6月16日（火）午前10時



対象店舗　　一部店舗を除く全国の松のや


※沖縄店舗も販売いたします。


※松屋・松のや併設店では、「シュクメルリロースかつ定食」「単品シュクメルリロースかつ」


　のみの販売です。



▶▶おトク情報をチェック


◎とんかつ 松のや【公式】X（旧Twitter）アカウント　@matsu_noya


新メニューやサービス企画の開発エピソードが盛りだくさん。


何気なくツイートしたご要望が、全店で形になることも…



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URL：https://www.matsuyafoods.co.jp/mobile/(https://www.matsuyafoods.co.jp/mobile/)



◎豊富なキャッシュレス決済に対応


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松のやでは、一部店舗にて「ライスおかわり無料」サービスを実施しています。


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対象店舗：https://bit.ly/3uh2Iqv(https://bit.ly/3uh2Iqv)