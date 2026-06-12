【グランスタ東京】小樽洋菓子舗ルタオは6月15日（月）より、JR東京駅 グランスタ東京にて期間限定出店。新商品の先行販売も実施いたします！

株式会社ケイシイシイ

「小樽洋菓子舗ルタオ」を運営する株式会社ケイシイシイ（本社：北海道千歳市）は、2026年6月15日(月)～2026年7月1日(水)に、JR東京駅 グランスタ東京 スクエア ゼロにて期間限定出店いたします。ルタオ看板商品のチーズケーキ「ドゥーブルフロマージュ」や、季節限定フレーバー「メロンドゥーブル～北海道赤肉メロン～」など、こだわりのスイーツを多数ご用意いたしました。さらに今回は、新商品「北海道とうきびガレット」をどこよりも早く先行販売いたします。この特別な機会に、ぜひルタオのスイーツをお楽しみください。

【概要】

■ 出店期間：2026年6月15日(月)～2026年7月1日(水)

■ 営業時間：8:00-22:00

日曜日 8:00-21:00

最終日 8:00-20:00

■ 開催場所：JR東日本 東京駅地下1階（改札内） グランスタ東京 イベントスペース「スクエア ゼロ」

季節限定フレーバー「メロンドゥーブル～北海道赤肉メロン～」

詳細を見る :https://www.gransta.jp/メロンドゥーブル～北海道赤肉メロン～

ルタオの看板商品「ドゥーブルフロマージュ」から、北海道赤肉メロンを使ったドゥーブルが今年も登場しました。

上層には北海道産生クリームとイタリア産マスカルポーネのレアチーズムース。下層には北海道産赤肉メロンピューレを使用したベイクドチーズケーキを重ね、赤肉メロンのスポンジクラムで包み込みました。赤肉メロンのふくよかな甘味をしっかりと感じる味わいです。

【商品名】メロンドゥーブル～北海道赤肉メロン～

【価 格】2,484 円(税込)

【直 径】12cm

ルタオ新商品を先行販売！「北海道とうきびガレット」

北海道とうきびガレット

北海道産とうきび（とうもろこし）の優しい甘みと、ナッツの香ばしさ、キャラメルの深みが一体となった、サクほろ食感の新作スイーツ「北海道とうきびガレット」を先行販売いたします。

北海道産とうきびのパウダーをガレット生地に練り込み、香ばしく焼き上げたガレットで、中にはキャラメルとナッツを合わせた生地を閉じ込め、ほんのり醤油を効かせることでクセになる甘じょっぱい味わいに。とうきびの優しい甘みとキャラメルナッツ生地の香ばしさが絶妙に調和します。サクッ、ほろっと心地よくほどける口どけは、暑い夏でも何度も手が伸びてしまう美味しさです。

【商品名】北海道とうきびガレット

【内容量】5個

【価 格】1,728円(税込)

贅沢なクランチチョコレート「エレナッツ」

エレナッツ

新千歳空港ポップアップストアのみで販売している「エレナッツ」を、特別にご用意いたしました。しっかりとしたコクと香ばしさがあるピーカンナッツを丁寧にキャンディングし、カリッと甘く仕上げました。ベースとなるのは、ふわっと軽やかな食感を追求したクランチチョコレート。その上にキャンディングナッツを隙間なく敷き詰めることで、一口ごとに異なる豊かな食感をお楽しみいただけます。

【商品名】エレナッツ

【内容量】5個

【価 格】1,296円(税込)

ルタオ本店の人気商品！「ドゥ フロマージュロール」

ドゥ フロマージュロール

ルタオ本店限定の人気商品「ドゥ フロマージュロール」を、限定販売いたします。北海道産クリームチーズを贅沢に使用し、濃厚なベイクドチーズケーキと、なめらかなチーズクリームを、しっとり・ふんわりとしたスポンジで巻き上げたロールケーキです。 一口食べた瞬間に、口いっぱいに広がるまろやかなチーズの味わい。異なる2つのチーズの魅力を一度に味わえる、チーズ好きにはたまらない至福の一品です。

【商品名】ドゥ フロマージュロール

【価 格】1,944円(税込)

【長 さ】10.5cm

都内初出品！「ルボンフィナンシェ」

ルボンフィナンシェ

ルタオ自慢のフィナンシェ「ルボンフィナンシェ」が、ついに都内初出品いたします。

発酵バターを贅沢に使用することで、リッチなコクを追求。そこに、果実のような華やかな甘みをもつマダガスカル産バニラを加えることで、より奥深い味わいに仕上げました。ご自宅でのティータイムにはもちろん、手土産や大切な方へのギフトにも最適な一品です。

【商品名】ルボンフィナンシェ

【内容量】6個

【価 格】1,944円(税込)

その他 催事取り扱い商品

■小樽洋菓子舗ルタオについて

ドゥーブルフロマージュパフェ ドゥ フロマージュラングドシャアソート サマー

小樽洋菓子舗ルタオは、1998年に小樽観光の中心であるメルヘン交差点にオープン。店名は、「親愛なる小樽の塔」という意味のフランス語「La Tour Amitie Otaru」の頭文字を小樽の地名に愛着を込めてアレンジし「ルタオ（LeTAO）」と名付けられました。

小樽の洋菓子舗として誕生して以来、北海道の素材にこだわり、また、世界中の厳選された素材と融合させる「Northern Sweets Manner」（北の国に生きる人々の、 お菓子を楽しむ流儀をお届けする）をテーマに、北の大地に根差したスイーツを創り続けております。

■会社概要

ブランドサイトURL :https://www.letao-brand.jp/Instagram公式アカウント :https://www.instagram.com/letao_official/

会社名：株式会社ケイシイシイ

代表者：代表取締役社長 上村 成門

本社所在地：北海道千歲市泉沢1007番地90

創業：1996年4月

資本金：8,000万円

事業内容：菓子製造事業、卸売事業、小売事業（店舗及びカフェの運営）、通信販売事業株式会社ケイシイシイは「喜びを創り喜びを提供する」を経営理念として掲げ、全従業員が、「今日一人熱狂的ファンを創る」ことを使命として日々取り組んでいます。