２０２６年7月18日19日20日第1回芋フェス！ＩＮ掛川　掛川ドンキ横・空き地開催決定！＆出店者募集

株式会社ロト

2026年も大好評の芋フェス！が2026年7月18日19日20日に、掛川大池ドンキホーテ横空き地で開催されることが決定した。

主催は掛川市大池に拠点を持つ多機能型事業所るいいだであり、初めての地元での開催となる。

暑い時期になるが、ヒンヤリ芋スイーツをはじめ、おいも好きスイーツ好きは必見のイベントだ。

今回は、焼き芋としてモンドセレクション金賞を世界初受賞した店舗も出店を予定しているのも注目ポイントだ。

東海地方を中心に延べ48万人以上を動員している芋フェス！

伊東では日本テレビ系「DayDay.」にて内容が全国放送で紹介されております。その他、中京テレビ「前略、大とくさん」、ＣＢＣテレビ「なるほどプレゼンター!花咲かタイムズ」等では生中継で紹介されるなど、各種マスメディアからの取材も多数受けております。

タイミングによっては商品が売り切れてしまう、店舗もあるため、ご来場はお早めにお願い致します。

また本イベントは入場料は無料ですので、どうぞお気軽にお立ち寄りください。

なお、出店者を２店舗ほど募集も行うとのこと、希望の方はインスタもしくはＨＰよりお問い合わせください。

イベント概要

2026年7月18日19日20日（土日祝）10：00～18：00雨決行

静岡県掛川市大池2828-2

ＭＥＧＡドンキＵＮＹ掛川 横空き地

第1回芋フェス！IN掛川

https://www.imo-fes.com/

https://www.instagram.com/imofesruiida/

参加費／チケット料金：無料

本イベントの収益は株式会社ロトの運営する障がい者施設の利用者に対する工賃として支給されます。

当日スタッフには当事業所の利用者も勤務しております。対応が遅いこともありますがどうかよろしくお願いいたします。

各種マスメディアからの取材も随時お受けいたします。お気軽にご連絡ください。