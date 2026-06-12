中央エンジニアリング、Space BDの相乗り打上げサービスにおいてH3ロケット6号機の衛星正常放出に貢献

株式会社中央エンジニアリング

株式会社中央エンジニアリング（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：石田 豊、以下「中央エンジニアリング」）が開発支援を行った複数衛星支持用インターフェースプレートを搭載した「H3ロケット6号機（30形態試験機）」が2026年6月12日9時53分 59秒に種子島宇宙センターから打ち上げられ、相乗り枠として搭載された4機の衛星の放出が確認されました。

中央エンジニアリングは、Space BD株式会社より業務委託契約を受け、一つの搭載ポートから複数衛星の放出を可能にする「インターフェースプレート」の開発において、設計、解析、製造、組立および各種試験を担当しました。

本プロジェクトは、Space BD株式会社の「H3ロケット相乗り打上げ サービス」の一環として実施されたものであり、中央エンジニアリングは「インターフェースプレート」の開発を通じて、その実現に貢献しました。

本成果により、中央エンジニアリングが一貫して開発支援を行った「インターフェースプレート」が、打上げ環境下において所定の要求性能を満たすことが実機で確認されました。

また本開発においては、構造設計、解析、製造といった異なる専門領域の技術者が連携し、設計と解析を短期間で反復する開発プロセスを確立しました。これにより、宇宙機特有の厳しい環境条件および高い信頼性要求に対し、短期間で最適な設計を実現しています。

中央エンジニアリングは、本件で培った開発知見を活かし、今後も宇宙機分野における高度なモノづくり力と、設計・解析・製造・試験までを一貫して提供するワンストップソリューションサービスを強みとして、日本の宇宙ビジネスの発展と国際競争力の向上に貢献してまいります。

■株式会社中央エンジニアリングについて

1954年の創業以来長きにわたり蓄積してきた設計・開発ノウハウを活かした、モノづくりにおける多種多様な課題の解決力が強みです。航空宇宙をはじめ、自動車・産業機械・情報通信等、幅広い分野に技術を提供。粉粒体・電磁界・音響などのニッチな分野まで対応可能な解析技術や、3D金属造形など造形技術の特性を活かしたアプリケーションの提案が好評です。

固まっていないアイデアにも、構想段階から設計・解析・評価／試作・製作までワンストップで対応。技術のブレインパートナーとして、お客様のご要望に最適なソリューションをご提供します。

URL：https://www.chuo-eng.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

＜製品・サービスに関するお問い合わせ先＞

株式会社中央エンジニアリング

E-mail: contact@chuo-eng.co.jp

＜報道に関するお問い合わせ先＞

株式会社中央エンジニアリング

事業戦略本部 広報課

TEL: 052-589-2975

E-mail: chuo.prs@chuo-eng.co.jp