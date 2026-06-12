株式会社M&A Do（本社：東京都港区、代表取締役：濱田 啓揮）は、酒蔵・酒造会社に向けたM&A・事業承継の相談窓口「酒造M&A総合センター」を開設しました。

対象は、清酒、焼酎、リキュール等の酒類製造会社、酒蔵、酒造関連事業者など、酒造関連事業で会社譲渡や事業承継を検討する中小企業です。

酒造M&A総合センターでは、譲渡企業様から、着手金・中間金・月額報酬・成功報酬をいただきません。

URL：https://shuzo-ma-center.jp/

■開設の背景

酒造業界では、経営者の高齢化、後継者不在、設備投資の負担、杜氏・蔵人の人材承継、特約店や地域との関係維持、代表者保証や金融機関対応など、事業承継に関する課題が複雑化しています。

酒蔵・酒造会社の価値は、決算書だけでは判断できません。酒類製造免許、製造場、蔵置場、仕込み水、酒造好適米、在庫・貯蔵酒、杜氏と蔵人、特約店との商流、銘柄や地域との関係まで、買い手が確認しやすい形に整理する必要があります。

酒造M&A総合センターは、譲渡企業様の費用負担をなくし、社名・銘柄名を伏せた匿名相談から、酒造業界の実務論点を踏まえて譲渡可能性や進め方を確認できる相談環境を整えるために開設しました。

■譲渡企業様の費用負担について

酒造M&A総合センターでは、譲渡企業様から以下の手数料をいただきません。

・着手金：0円

・中間金：0円

・月額報酬：0円

・成功報酬：0円

なお、「譲渡企業様の手数料0円」は、当社が譲渡企業様から受領する上記手数料を指します。デューデリジェンス、登記、税務、法務、許認可変更、公租公課、外部専門家費用等は別途発生する場合があります。

■酒蔵・酒造会社のM&Aで整理すべき論点

酒蔵・酒造会社の中小企業M&Aでは、「誰に会社を引き継ぐか」だけでなく、「免許、製造場、銘柄、在庫、蔵人、販路、地域との関係をどのように守るか」が重要になります。

主な確認項目は以下の通りです。

・清酒、焼酎、リキュール等の免許品目、製造実態、株式譲渡・事業譲渡での確認事項

・製造場、蔵置場、設備台帳、老朽化、補助金、設備投資の必要性

・杜氏、蔵人、製造責任者の年齢構成、雇用継続、技術承継、繁忙期の体制

・地酒専門店、卸、飲食店、EC、海外販路などの販路構成、特約店との関係

・貯蔵酒、熟成在庫、生酒、季節商品の品質、販売可能性、在庫評価

・酒造好適米、契約栽培、水源、水質、精米歩合など銘柄価値の根拠

・借入、担保、代表者保証、保証解除、金融機関への説明順序

・屋号、銘柄、ラベル、地域名称、祭事や観光との関係、社名非開示の匿名概要、秘密保持契約、ネームクリア、詳細資料開示の進め方

■サービス概要

名称：酒造M&A総合センター

URL：https://shuzo-ma-center.jp/

内容：M&A仲介、M&Aアドバイザリー、事業承継サポート、買い手候補探索、企業価値の目安確認、条件整理

対象：清酒、焼酎、リキュール等の酒類製造会社、酒蔵、酒造関連事業者など

特徴：酒造業界特化、譲渡企業手数料0円、秘密保持前提、社名・銘柄名非開示の初期相談対応、中小M&Aガイドライン遵守

■会社概要

会社名：株式会社M&A Do

本社所在地：〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階

代表者：代表取締役 濱田 啓揮

設立：2021年4月1日

資本金：1,000万円

事業内容：M&A支援事業、スカウト型M&A、事業承継サポート、後継者スカウト、PMIサポート、企業価値評価

配信元企業：株式会社Ｍ＆Ａ Ｄｏ

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