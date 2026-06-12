業務用ドラフトビールサーバー調査レポート：規模・シェア・中期経済計画の動向- 年平均成長率（CAGR）8.0％で成長（2026～2032年）
2026年6月、LP Information株式会社（所在地：東京都）が発表した最新の市場調査レポート「世界業務用ドラフトビールサーバー市場成長予測レポート（2026-2032年）」です。本のレポートは、単なるデータ集計にとどまらず深い洞察を提供し、競合企業マップ、収益シェア、市場動向、業界のM&A活動などを通じて、全球業務用ドラフトビールサーバー市場の全体構造と主要なトレンドを体系的に明らかにしています。また、全球リーダー企業の製品ライン戦略、技術力、市場参入戦略、競争ポジション、地理的分布を重点的に分析し、急速に進化する市場における主要プレイヤーの独自ポジショニングと戦略的差異を明らかにしています。
本レポートは、読者に権威ある業務用ドラフトビールサーバー市場のガイドを提供します。また、製品タイプ、応用分野、主要企業、重点地域／国といった多次元的なクロス分析を通じて、市場の全体像、競争シェア、最も有望な成長機会を明確に提示します。戦略的意思決定者にとって本レポートは、不可欠な参考ツールとなるでしょう。
【本レポートの主な洞察】
LP Information調査チームの「世界業務用ドラフトビールサーバー市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/638157/commercial-draft-beer-machine）によれば、2025年の世界業務用ドラフトビールサーバー市場規模は10.62億米ドルから、2032年には18.26億米ドルへ成長すると予測されており、2026年から2032年までの年平均成長率（CAGR）は8.0％になると見込まれています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352213/images/bodyimage1】
業務用生ビールディスペンサー（商業用ドラフトビールマシン）市場は、主にバー、レストラン、ホテルにおける店内飲食（on-premise消費）の継続的な拡大によって牽引されている。これらの場では、生ビールはよりフレッシュで高級な提供形態として位置付けられている。
クラフトビールセクターの急速な成長は、多様なビール種類に対応可能な、柔軟性の高いマルチタップ式ドラフトシステムに対する需要を大幅に増加させている。
さらに、事業者による提供の一貫性、精密な温度管理、フォームロス（泡損失）の低減への注力が、先進的なドラフトビールマシンへの投資を後押ししている。
加えて、より厳格な衛生基準とエネルギー効率の高い冷却技術の採用が、業務用市場における代替・アップグレードサイクルを加速させている。
本レポートでは、業務用ドラフトビールサーバー市場の全体像、市場シェア、成長機会について、製品タイプ別、用途別、主要企業別、主要地域・国別にわたって包括的に紹介している。
製品タイプ別セグメンテーション：Glycol-cooled/Air-cooled Type、Direct Draw Type
用途別セグメンテーション：Bars & Pubs、Restaurants、Hotels & Hospitality、Others
主な参加者は以下の通りです：Micro Matic、Hoshizaki、Carlsberg Group (DraughtMaster)、Celli Group、Talos、True Manufacturing、Beverage-Air Corporation、Yutian County Leyuan Refrigeration、Qingdao Sanderuile、Perlick Corporation、Kegco
本レポートでは、地域別にも市場を分類している：アメリカ州（米国、カナダ、メキシコ、ブラジル）、APAC（中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア）、欧州（ドイツ、フランス、英国、イタリア、ロシア）、中東・アフリカ（エジプト、南アフリカ、イスラエル、トルコ、GCC諸国）
本レポートは、読者に権威ある業務用ドラフトビールサーバー市場のガイドを提供します。また、製品タイプ、応用分野、主要企業、重点地域／国といった多次元的なクロス分析を通じて、市場の全体像、競争シェア、最も有望な成長機会を明確に提示します。戦略的意思決定者にとって本レポートは、不可欠な参考ツールとなるでしょう。
【本レポートの主な洞察】
LP Information調査チームの「世界業務用ドラフトビールサーバー市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/638157/commercial-draft-beer-machine）によれば、2025年の世界業務用ドラフトビールサーバー市場規模は10.62億米ドルから、2032年には18.26億米ドルへ成長すると予測されており、2026年から2032年までの年平均成長率（CAGR）は8.0％になると見込まれています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352213/images/bodyimage1】
業務用生ビールディスペンサー（商業用ドラフトビールマシン）市場は、主にバー、レストラン、ホテルにおける店内飲食（on-premise消費）の継続的な拡大によって牽引されている。これらの場では、生ビールはよりフレッシュで高級な提供形態として位置付けられている。
クラフトビールセクターの急速な成長は、多様なビール種類に対応可能な、柔軟性の高いマルチタップ式ドラフトシステムに対する需要を大幅に増加させている。
さらに、事業者による提供の一貫性、精密な温度管理、フォームロス（泡損失）の低減への注力が、先進的なドラフトビールマシンへの投資を後押ししている。
加えて、より厳格な衛生基準とエネルギー効率の高い冷却技術の採用が、業務用市場における代替・アップグレードサイクルを加速させている。
本レポートでは、業務用ドラフトビールサーバー市場の全体像、市場シェア、成長機会について、製品タイプ別、用途別、主要企業別、主要地域・国別にわたって包括的に紹介している。
製品タイプ別セグメンテーション：Glycol-cooled/Air-cooled Type、Direct Draw Type
用途別セグメンテーション：Bars & Pubs、Restaurants、Hotels & Hospitality、Others
主な参加者は以下の通りです：Micro Matic、Hoshizaki、Carlsberg Group (DraughtMaster)、Celli Group、Talos、True Manufacturing、Beverage-Air Corporation、Yutian County Leyuan Refrigeration、Qingdao Sanderuile、Perlick Corporation、Kegco
本レポートでは、地域別にも市場を分類している：アメリカ州（米国、カナダ、メキシコ、ブラジル）、APAC（中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア）、欧州（ドイツ、フランス、英国、イタリア、ロシア）、中東・アフリカ（エジプト、南アフリカ、イスラエル、トルコ、GCC諸国）