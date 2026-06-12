【経済産業省「はばたく中小企業300社」選定】 外貨両替の“無人化シフト”、海外市場で本格展開
自動外貨両替機「SMART EXCHANGE」、国内実績を基盤に世界展開へ
～効率性・利便性・省スペース性を背景に、無人型外貨両替の需要が世界で拡大。第一歩としてタイで50台が稼働～
株式会社アクトプロホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役：新谷 学、以下「当社」）は、経済産業省・中小企業庁が選定する2025年度「はばたく中小企業・小規模事業者300社」（成長戦略・生産性向上分野）に選定されましたので、お知らせいたします。
当社は、自動外貨両替機「SMART EXCHANGE」の運営を通じて、世界各地の主要観光地で需要が拡大する無人型外貨両替市場に参入しています。これまで国内で650台規模まで構築した運営ノウハウを基盤に、現在は海外市場での展開を加速。その第一歩としてタイで約50台が稼働しています。（2026年5月時点）
■ 選定概要｜国内成功モデルの海外展開戦略が評価
「はばたく中小企業・小規模事業者300社」は、経済産業省・中小企業庁が、事業変革や新規事業に挑戦し、日本経済の成長への貢献が期待される中小企業・小規模事業者を選定する制度です。当社は、国内で築き上げた自動外貨両替の事業基盤を海外市場へ戦略的に展開している点を評価され、「成長戦略・生産性向上」分野で選定されました。
■ 市場背景｜"無人型"外貨両替への需要が世界で拡大
世界各地で国際観光需要が拡大する一方、主要観光地では人件費・賃料の高騰が続き、有人両替ブースでは、増え続ける旅行者の両替ニーズに十分応えることが従来以上に難しくなっています。
こうした市場環境を背景に、自動外貨両替機は設置面積の小ささから、空港・主要駅・商業施設・ホテルといった大型拠点をはじめ、旅行者の動線上に柔軟に設置できる点が大きな強みです。旅行中のあらゆる場面で必要な時に現地通貨を入手でき、滞在中の利便性と快適性が高まります。
また施設運営者にとっても、24時間・無人で稼働する自動外貨両替機は、限られたスペースで旅行者向けサービスを拡充できる設備です。有人窓口に比べて運営負荷を抑えやすく、複数拠点への展開もしやすい点が特長です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352092/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352092/images/bodyimage2】
■ SMART EXCHANGEが海外市場で選ばれる5つの理由
実証モデル
約10年にわたり日本国内で650台規模まで構築した運営の知見を、そのまま海外展開に活用。当社調べでは、日本国内における設置台数は他社製を含め2,000台以上に拡大
フルサポート
機械の提供にとどまらず、現地での設置開拓、保守運営、管理システムまで、当社が日本と海外で培った運営ノウハウを活用し、運営体制をサポート
グローバル規格
海外金融機関・政府機関が重視する要件をクリアする安全品質を確立。KYC（本人確認）、AML（マネーロンダリング防止対策）、偽札識別、国際安全規格に準拠した筐体・管理設計
設置柔軟性
1台わずか0.50m2の省スペースに、空港・駅・ホテル・商業施設から街中の小規模拠点まで、旅行者の動線上に幅広く設置可能
多通貨対応
12通貨対応により、海外旅行者の主要な外貨両替ニーズをカバー。設置地域における幅広い旅行者の利便性向上と地域消費の活性化に寄与
旅行者の利便性と運営者の効率性を同時に高める点が、海外展開における当社の強みとなっています。
■ 国内650台規模で培ったノウハウを、世界市場へ
当社は、2025年2月までに国内で650台規模の自動外貨両替機の設置・運営実績を構築しました。2025年3月に国内事業を譲渡したのち、アクトプロホールディングスとして海外展開に経営資源を集中しています。
～効率性・利便性・省スペース性を背景に、無人型外貨両替の需要が世界で拡大。第一歩としてタイで50台が稼働～
株式会社アクトプロホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役：新谷 学、以下「当社」）は、経済産業省・中小企業庁が選定する2025年度「はばたく中小企業・小規模事業者300社」（成長戦略・生産性向上分野）に選定されましたので、お知らせいたします。
当社は、自動外貨両替機「SMART EXCHANGE」の運営を通じて、世界各地の主要観光地で需要が拡大する無人型外貨両替市場に参入しています。これまで国内で650台規模まで構築した運営ノウハウを基盤に、現在は海外市場での展開を加速。その第一歩としてタイで約50台が稼働しています。（2026年5月時点）
■ 選定概要｜国内成功モデルの海外展開戦略が評価
「はばたく中小企業・小規模事業者300社」は、経済産業省・中小企業庁が、事業変革や新規事業に挑戦し、日本経済の成長への貢献が期待される中小企業・小規模事業者を選定する制度です。当社は、国内で築き上げた自動外貨両替の事業基盤を海外市場へ戦略的に展開している点を評価され、「成長戦略・生産性向上」分野で選定されました。
■ 市場背景｜"無人型"外貨両替への需要が世界で拡大
世界各地で国際観光需要が拡大する一方、主要観光地では人件費・賃料の高騰が続き、有人両替ブースでは、増え続ける旅行者の両替ニーズに十分応えることが従来以上に難しくなっています。
こうした市場環境を背景に、自動外貨両替機は設置面積の小ささから、空港・主要駅・商業施設・ホテルといった大型拠点をはじめ、旅行者の動線上に柔軟に設置できる点が大きな強みです。旅行中のあらゆる場面で必要な時に現地通貨を入手でき、滞在中の利便性と快適性が高まります。
また施設運営者にとっても、24時間・無人で稼働する自動外貨両替機は、限られたスペースで旅行者向けサービスを拡充できる設備です。有人窓口に比べて運営負荷を抑えやすく、複数拠点への展開もしやすい点が特長です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352092/images/bodyimage1】
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■ SMART EXCHANGEが海外市場で選ばれる5つの理由
実証モデル
約10年にわたり日本国内で650台規模まで構築した運営の知見を、そのまま海外展開に活用。当社調べでは、日本国内における設置台数は他社製を含め2,000台以上に拡大
フルサポート
機械の提供にとどまらず、現地での設置開拓、保守運営、管理システムまで、当社が日本と海外で培った運営ノウハウを活用し、運営体制をサポート
グローバル規格
海外金融機関・政府機関が重視する要件をクリアする安全品質を確立。KYC（本人確認）、AML（マネーロンダリング防止対策）、偽札識別、国際安全規格に準拠した筐体・管理設計
設置柔軟性
1台わずか0.50m2の省スペースに、空港・駅・ホテル・商業施設から街中の小規模拠点まで、旅行者の動線上に幅広く設置可能
多通貨対応
12通貨対応により、海外旅行者の主要な外貨両替ニーズをカバー。設置地域における幅広い旅行者の利便性向上と地域消費の活性化に寄与
旅行者の利便性と運営者の効率性を同時に高める点が、海外展開における当社の強みとなっています。
■ 国内650台規模で培ったノウハウを、世界市場へ
当社は、2025年2月までに国内で650台規模の自動外貨両替機の設置・運営実績を構築しました。2025年3月に国内事業を譲渡したのち、アクトプロホールディングスとして海外展開に経営資源を集中しています。