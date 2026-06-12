高圧吸着装置の世界市場2026年、グローバル市場規模（高圧物理吸着装置、高圧化学吸着装置）・分析レポートを発表
2026年6月12日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「高圧吸着装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、高圧吸着装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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市場概要
高圧吸着装置市場は、2024年の市場規模が3億400万米ドルと評価されており、2031年には16億4300万米ドルへ拡大すると予測されています。予測期間における年平均成長率は27.6％と非常に高く、関連する分析機器市場の中でも急速な成長が期待される分野となっています。
高圧吸着装置は、気体と固体表面との吸着現象を研究するための実験装置です。一般的には高圧ガス貯蔵タンク、試料チャンバー、検出装置などで構成されます。実験では試料を密閉容器内に設置し、高圧ガスを導入して加圧します。その後、ガスが試料表面へ吸着する現象を測定することで、吸着等温線や吸着熱などの重要なデータを取得できます。
近年では測定技術の進歩により、より高い圧力範囲、広い温度範囲、高精度な分析能力を備えた装置が開発されており、研究用途や産業用途での需要が急速に高まっています。
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市場成長要因と市場動向
市場成長を支える最大の要因は、世界的なクリーンエネルギー需要の拡大です。特に水素エネルギー分野では、水素貯蔵材料や吸着特性の研究が活発化しており、高圧吸着装置の重要性が高まっています。
また、新エネルギー自動車産業の発展も市場拡大を後押ししています。電池材料や水素関連材料の研究開発において、材料の吸着性能評価が不可欠となっているためです。
さらに、環境保護技術や炭素削減技術への投資増加も市場成長の原動力となっています。二酸化炭素回収技術やガス分離技術などの研究開発において、高圧吸着装置が重要な役割を担っています。
技術面では、高精度化、自動化、高圧対応能力の向上が進んでおり、研究機関や企業の分析ニーズに応える製品開発が活発に行われています。
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市場セグメント分析
製品タイプ別では、高圧物理吸着装置と高圧化学吸着装置の2つに分類されています。
高圧物理吸着装置は、主に物理的な吸着現象を評価するために使用され、材料開発やガス貯蔵研究など幅広い分野で利用されています。
高圧化学吸着装置は、触媒反応や表面反応など化学的相互作用を伴う吸着現象の分析に用いられています。高機能材料や触媒研究の進展に伴い、需要の増加が期待されています。
用途別では、材料科学、化学工学、環境科学、エネルギー貯蔵、その他用途に分類されています。
材料科学分野では多孔質材料や機能性材料の研究開発に活用されています。化学工学分野では触媒や分離技術の開発に利用されています。環境科学分野では温室効果ガス回収や浄化技術の研究が進められています。エネルギー貯蔵分野では水素貯蔵材料や次世代エネルギー関連材料の評価に重要な役割を果たしています。
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競争環境
市場には高度な分析技術を有する専門メーカーが多数参入しており、技術力を中心とした競争が展開されています。
主要企業として、Setsmart、Microtrac、Metrohm、SG Instruments、Micromeritics、Hiden Isochema、SETARAM、Rubolab、LabGeni、CIQTEK、Infitek、RuboLab、Best Instruments、Anton Paar、Mac Instruments、Guoyi Quantum、Guandeが挙げられています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「高圧吸着装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、高圧吸着装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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市場概要
高圧吸着装置市場は、2024年の市場規模が3億400万米ドルと評価されており、2031年には16億4300万米ドルへ拡大すると予測されています。予測期間における年平均成長率は27.6％と非常に高く、関連する分析機器市場の中でも急速な成長が期待される分野となっています。
高圧吸着装置は、気体と固体表面との吸着現象を研究するための実験装置です。一般的には高圧ガス貯蔵タンク、試料チャンバー、検出装置などで構成されます。実験では試料を密閉容器内に設置し、高圧ガスを導入して加圧します。その後、ガスが試料表面へ吸着する現象を測定することで、吸着等温線や吸着熱などの重要なデータを取得できます。
近年では測定技術の進歩により、より高い圧力範囲、広い温度範囲、高精度な分析能力を備えた装置が開発されており、研究用途や産業用途での需要が急速に高まっています。
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市場成長要因と市場動向
市場成長を支える最大の要因は、世界的なクリーンエネルギー需要の拡大です。特に水素エネルギー分野では、水素貯蔵材料や吸着特性の研究が活発化しており、高圧吸着装置の重要性が高まっています。
また、新エネルギー自動車産業の発展も市場拡大を後押ししています。電池材料や水素関連材料の研究開発において、材料の吸着性能評価が不可欠となっているためです。
さらに、環境保護技術や炭素削減技術への投資増加も市場成長の原動力となっています。二酸化炭素回収技術やガス分離技術などの研究開発において、高圧吸着装置が重要な役割を担っています。
技術面では、高精度化、自動化、高圧対応能力の向上が進んでおり、研究機関や企業の分析ニーズに応える製品開発が活発に行われています。
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市場セグメント分析
製品タイプ別では、高圧物理吸着装置と高圧化学吸着装置の2つに分類されています。
高圧物理吸着装置は、主に物理的な吸着現象を評価するために使用され、材料開発やガス貯蔵研究など幅広い分野で利用されています。
高圧化学吸着装置は、触媒反応や表面反応など化学的相互作用を伴う吸着現象の分析に用いられています。高機能材料や触媒研究の進展に伴い、需要の増加が期待されています。
用途別では、材料科学、化学工学、環境科学、エネルギー貯蔵、その他用途に分類されています。
材料科学分野では多孔質材料や機能性材料の研究開発に活用されています。化学工学分野では触媒や分離技術の開発に利用されています。環境科学分野では温室効果ガス回収や浄化技術の研究が進められています。エネルギー貯蔵分野では水素貯蔵材料や次世代エネルギー関連材料の評価に重要な役割を果たしています。
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競争環境
市場には高度な分析技術を有する専門メーカーが多数参入しており、技術力を中心とした競争が展開されています。
主要企業として、Setsmart、Microtrac、Metrohm、SG Instruments、Micromeritics、Hiden Isochema、SETARAM、Rubolab、LabGeni、CIQTEK、Infitek、RuboLab、Best Instruments、Anton Paar、Mac Instruments、Guoyi Quantum、Guandeが挙げられています。