【グラッドキューブ】マーケティングメディア「 INSIGHT CUBE 」にて、「動画接客」で CVR を改善した5業種の実証データを公開
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352266/images/bodyimage1】
株式会社グラッドキューブ（本社：大阪市中央区、代表取締役CEO：金島 弘樹 以下、グラッドキューブ）は、2026年6月9日（火）、当社が運営するマーケティングメディア「 INSIGHT CUBE（インサイトキューブ）」にて、ウェブサイト上での「動画接客」を活用し、コンバージョン率（ CVR ）を大幅に改善した5つの業種別実証データと、成果を生み出す共通のシナリオ設計方法に関する最新記事を公開いたしました。
■ 記事公開の背景
AI 検索（ AI Overviews や AI Mode ）の急速な普及に伴い、ウェブサイトへのオーガニックセッション（自然検索流入数）が減少傾向にある昨今、企業のデジタルマーケティングにおいては「いまサイトに訪れているユーザーのコンバージョン・フリクション（心理的摩擦）を取り除くこと」が優先課題となっています。
本記事では、その課題に対して即効性の高い手段として注目される「動画接客」に焦点を当て、当社が支援した5業種の実証データを公開。アパレル EC や BtoB 通信、不動産など、それぞれの業界特有の「伝わらないから離脱する」という本質的な課題を、UX（顧客体験）レベルでどのように解決したのかを詳しく解説しています。
単なる点の施策にとどまらず、ユーザーの心理変化に合わせた「動画接客」成功の方程式を網羅した、デジタルマーケティング責任者必見の内容です。
■ 5業種の実証データ（一例）
・アパレル EC（ PiP 動画）：CVR +200.0%
・BtoB 通信（ AI アバター）：CVR +359.8%
・英語学習（動画ポップアップ）：CVR +122.0%
・不動産（ルームツアー動画）：CVR +186.6%
・ジュエリー EC（インフルエンサー動画）：CVR +160.7%
■ 記事 URL
詳細は以下のリンクよりご覧いただけます。
https://www.glad-cube.com/insightcube/archives/2169
※INSIGHT CUBE では、デジタルマーケティングの「意思決定」に使える重要トピックだけを厳選してお届けします。
「 INSIGHT CUBE 」ニュースレターのご登録はこちら
https://www.glad-cube.com/insightcube/#mailmagazine-content
■ マーケティングメディア「 INSIGHT CUBE 」について
「 INSIGHT CUBE 」は、グラッドキューブが運営する、ビジネスの最前線で活躍するリーダーの「インサイト（洞察）」を届けるマーケティングメディアです。単なる成功事例の紹介にとどまらず、その背景にある戦略や苦悩、意思決定のプロセスを深掘りし、読者の皆さまの事業成長に役立つ情報を発信しています。
公式サイト：https://www.glad-cube.com/insightcube/
■ 株式会社グラッドキューブ（証券コード：9561）について
グラッドキューブのビジョンは「世界中の人々に笑顔と喜び（ glad ）を届ける」ことです。私たちは、人にやさしいだけでなく、世界に立ち向かえる信念や強さを持ち、人々をワクワクさせるテックカンパニーでありたいと考えています。最先端の技術を追求し、日本を牽引するテクノロジー企業として成長することを目指し、現在は2つのドメインを中心に事業を展開しています。
マーケティング DX 事業では、AI を搭載しコンバージョン率を向上させる CX 改善プラットフォーム「 SiTest 」をはじめとした、AI Agent を中核とするプロダクト群を展開しています。従来の SaaS の枠を超え、データ分析から意思決定、施策実行までを自律的に担うソリューションへと進化させることで、インターネット広告運用代行と連携しながら、顧客の成長を一気通貫で支援しています。
また、テクノロジー事業においては、スポーツデータメディア「 SPAIA 」の運営やスポーツデータセンター「 DRAGON DATA CENTER 」をはじめ、AI を用いた独自のシステム開発や、AI Agent を活用した企画提案型の DX 開発など、幅広いソリューションを創出しています。
所在地 ：大阪府大阪市中央区瓦町2-4-7 新瓦町ビル8F
代表者名：代表取締役CEO 金島 弘樹
事業内容：SaaS、広告運用代行、SPAIA の開発・運営、企画提案型の DX 開発等
公式HP ：https://corp.glad-cube.com/
配信元企業：株式会社グラッドキューブ
株式会社グラッドキューブ（本社：大阪市中央区、代表取締役CEO：金島 弘樹 以下、グラッドキューブ）は、2026年6月9日（火）、当社が運営するマーケティングメディア「 INSIGHT CUBE（インサイトキューブ）」にて、ウェブサイト上での「動画接客」を活用し、コンバージョン率（ CVR ）を大幅に改善した5つの業種別実証データと、成果を生み出す共通のシナリオ設計方法に関する最新記事を公開いたしました。
AI 検索（ AI Overviews や AI Mode ）の急速な普及に伴い、ウェブサイトへのオーガニックセッション（自然検索流入数）が減少傾向にある昨今、企業のデジタルマーケティングにおいては「いまサイトに訪れているユーザーのコンバージョン・フリクション（心理的摩擦）を取り除くこと」が優先課題となっています。
本記事では、その課題に対して即効性の高い手段として注目される「動画接客」に焦点を当て、当社が支援した5業種の実証データを公開。アパレル EC や BtoB 通信、不動産など、それぞれの業界特有の「伝わらないから離脱する」という本質的な課題を、UX（顧客体験）レベルでどのように解決したのかを詳しく解説しています。
単なる点の施策にとどまらず、ユーザーの心理変化に合わせた「動画接客」成功の方程式を網羅した、デジタルマーケティング責任者必見の内容です。
■ 5業種の実証データ（一例）
・アパレル EC（ PiP 動画）：CVR +200.0%
・BtoB 通信（ AI アバター）：CVR +359.8%
・英語学習（動画ポップアップ）：CVR +122.0%
・不動産（ルームツアー動画）：CVR +186.6%
・ジュエリー EC（インフルエンサー動画）：CVR +160.7%
■ 記事 URL
詳細は以下のリンクよりご覧いただけます。
https://www.glad-cube.com/insightcube/archives/2169
※INSIGHT CUBE では、デジタルマーケティングの「意思決定」に使える重要トピックだけを厳選してお届けします。
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■ マーケティングメディア「 INSIGHT CUBE 」について
「 INSIGHT CUBE 」は、グラッドキューブが運営する、ビジネスの最前線で活躍するリーダーの「インサイト（洞察）」を届けるマーケティングメディアです。単なる成功事例の紹介にとどまらず、その背景にある戦略や苦悩、意思決定のプロセスを深掘りし、読者の皆さまの事業成長に役立つ情報を発信しています。
公式サイト：https://www.glad-cube.com/insightcube/
■ 株式会社グラッドキューブ（証券コード：9561）について
グラッドキューブのビジョンは「世界中の人々に笑顔と喜び（ glad ）を届ける」ことです。私たちは、人にやさしいだけでなく、世界に立ち向かえる信念や強さを持ち、人々をワクワクさせるテックカンパニーでありたいと考えています。最先端の技術を追求し、日本を牽引するテクノロジー企業として成長することを目指し、現在は2つのドメインを中心に事業を展開しています。
マーケティング DX 事業では、AI を搭載しコンバージョン率を向上させる CX 改善プラットフォーム「 SiTest 」をはじめとした、AI Agent を中核とするプロダクト群を展開しています。従来の SaaS の枠を超え、データ分析から意思決定、施策実行までを自律的に担うソリューションへと進化させることで、インターネット広告運用代行と連携しながら、顧客の成長を一気通貫で支援しています。
また、テクノロジー事業においては、スポーツデータメディア「 SPAIA 」の運営やスポーツデータセンター「 DRAGON DATA CENTER 」をはじめ、AI を用いた独自のシステム開発や、AI Agent を活用した企画提案型の DX 開発など、幅広いソリューションを創出しています。
所在地 ：大阪府大阪市中央区瓦町2-4-7 新瓦町ビル8F
代表者名：代表取締役CEO 金島 弘樹
事業内容：SaaS、広告運用代行、SPAIA の開発・運営、企画提案型の DX 開発等
公式HP ：https://corp.glad-cube.com/
配信元企業：株式会社グラッドキューブ
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