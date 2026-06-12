ナレフルチャット、新世代「Mythosクラス」の最新AI「Claude Fable 5」に対応～人間の推論力にさらに近づいた最新AIを、ビジネス現場ですぐに使える環境を実現～
AIサービスやシステム開発を手掛けるCLINKS株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：河原浩介）は、開発・運営する法人向け生成AIチャットサービス「ナレフルチャット」において、Anthropic社の最高峰モデル「Claude Fable 5」の提供を2026年6月11日(木)より開始したことをお知らせします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352235/images/bodyimage1】
Claude Fable 5 とは
Claude Fable 5 は、複雑な推論・高度な戦略立案・マルチモーダル分析において業界最高峰の性能を持つ、Anthropic 社初の一般向け「Mythos（ミトス）クラス」モデルです。前世代の最上位モデル（Claude Opus 4.8）を大幅に凌駕する高い知性を備え、ビジネスの現場における「自律的な業務遂行」を実現します。
論理的推論力の飛躍的向上
曖昧な指示や複雑な条件が絡み合うタスクにおいて、前世代モデルを圧倒する正答率と処理速度を実現しています。
長文コンテキストの理解と記憶
長編小説・数百ページに及ぶ報告書・数万行のソースコードなど、膨大なドキュメントやコードを、文脈を損なうことなく瞬時に処理します。
マルチモーダル分析の進化
複雑な設計図・財務グラフ・医療画像など、テキスト以外の情報の読み取りと、それに基づく分析精度が劇的に向上しました。
＜Claude関連記事＞
【Claude Skills】AIに仕事のやり方を覚えさせる仕組み
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Claude Cowork - 非エンジニアでも使えるAIエージェント
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AIデザインツール「Claude Design」解説
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ビジネス現場での主な活用シーン
Claude Fable 5 は、高度・専門的なタスクへの対応を強みとしており、以下のような業務シーンでの活用が期待されます。
(1) システム開発・コード生成
レガシーコード（古いプログラミング言語）から最新言語へのリプレイスや、大規模なシステム設計図を読み込ませてのセキュリティ脆弱性の自動検知・修正など、開発現場における高度なタスクをサポートします。
(2) 経営企画・財務分析
競合他社の決算書や市場レポート（PDF数百ページ分）を複数同時に読み込ませ、自社の参入障壁や財務リスクの比較レポートを自動作成します。これまで多大な工数を要していた情報収集・分析業務を、ビジネスの現場で即日効率化することが可能です。
(3) 研究開発・専門職サポート
最新の医学論文や特許情報を横断的に解析し、新しい研究アプローチの提案を行います。専門領域における膨大な情報処理を高精度にサポートします。
ナレフルチャットについて
ナレフルチャットは、企業がクローズド環境でセキュアに利用できる対話型生成AIチャットツールです。
「全員活躍AI」をコンセプトに、これから生成AIの導入・活用を始める企業向けに最適な機能やサービスを提供しており、これまでに1,000社を超える企業にご利用いただいています。
主な機能・サービスは以下の通りです。
・ プロンプト自動生成機能（特許取得済）：初心者でも簡単に生成AIを使いこなし、精度の高い応答を受け取ることができます。
・ ユーザー数無制限：ユーザーごとのコスト管理が必要無い、企業単位の月額料金制です。
・ マルチモデル対応：1つのサービス内でChatGPT、Gemini、Claudeなど様々なモデルを使い分けられます。
なお、ナレフルチャットではその他にも「スライド生成機能」（https://www.knowleful.ai/ppt-generate/）や「自律型AIエージェント機能」（https://www.knowleful.ai/agent/）など、業務効率化を支援する多彩な機能を提供しています。各機能の詳細については、それぞれのページをご参照ください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352235/images/bodyimage2】
【会社概要】
■会社名：CLINKS株式会社
■代表者：代表取締役 河原浩介
■設立：2002年12月
■所在地：東京都中央区八丁堀1-10-7 TMG八丁堀ビル10F
■URL：https://www.clinks.jp
■主な事業内容：
1. ITアウトソーシング事業
2. システム開発事業
3. AIサービス事業
4. 教育訓練事業
配信元企業：CLINKS株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352235/images/bodyimage1】
Claude Fable 5 は、複雑な推論・高度な戦略立案・マルチモーダル分析において業界最高峰の性能を持つ、Anthropic 社初の一般向け「Mythos（ミトス）クラス」モデルです。前世代の最上位モデル（Claude Opus 4.8）を大幅に凌駕する高い知性を備え、ビジネスの現場における「自律的な業務遂行」を実現します。
論理的推論力の飛躍的向上
曖昧な指示や複雑な条件が絡み合うタスクにおいて、前世代モデルを圧倒する正答率と処理速度を実現しています。
長文コンテキストの理解と記憶
長編小説・数百ページに及ぶ報告書・数万行のソースコードなど、膨大なドキュメントやコードを、文脈を損なうことなく瞬時に処理します。
マルチモーダル分析の進化
複雑な設計図・財務グラフ・医療画像など、テキスト以外の情報の読み取りと、それに基づく分析精度が劇的に向上しました。
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https://www.knowleful.ai/plus/claude-scroll-landing/
ビジネス現場での主な活用シーン
Claude Fable 5 は、高度・専門的なタスクへの対応を強みとしており、以下のような業務シーンでの活用が期待されます。
(1) システム開発・コード生成
レガシーコード（古いプログラミング言語）から最新言語へのリプレイスや、大規模なシステム設計図を読み込ませてのセキュリティ脆弱性の自動検知・修正など、開発現場における高度なタスクをサポートします。
(2) 経営企画・財務分析
競合他社の決算書や市場レポート（PDF数百ページ分）を複数同時に読み込ませ、自社の参入障壁や財務リスクの比較レポートを自動作成します。これまで多大な工数を要していた情報収集・分析業務を、ビジネスの現場で即日効率化することが可能です。
(3) 研究開発・専門職サポート
最新の医学論文や特許情報を横断的に解析し、新しい研究アプローチの提案を行います。専門領域における膨大な情報処理を高精度にサポートします。
ナレフルチャットについて
ナレフルチャットは、企業がクローズド環境でセキュアに利用できる対話型生成AIチャットツールです。
「全員活躍AI」をコンセプトに、これから生成AIの導入・活用を始める企業向けに最適な機能やサービスを提供しており、これまでに1,000社を超える企業にご利用いただいています。
主な機能・サービスは以下の通りです。
・ プロンプト自動生成機能（特許取得済）：初心者でも簡単に生成AIを使いこなし、精度の高い応答を受け取ることができます。
・ ユーザー数無制限：ユーザーごとのコスト管理が必要無い、企業単位の月額料金制です。
・ マルチモデル対応：1つのサービス内でChatGPT、Gemini、Claudeなど様々なモデルを使い分けられます。
なお、ナレフルチャットではその他にも「スライド生成機能」（https://www.knowleful.ai/ppt-generate/）や「自律型AIエージェント機能」（https://www.knowleful.ai/agent/）など、業務効率化を支援する多彩な機能を提供しています。各機能の詳細については、それぞれのページをご参照ください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352235/images/bodyimage2】
【会社概要】
■会社名：CLINKS株式会社
■代表者：代表取締役 河原浩介
■設立：2002年12月
■所在地：東京都中央区八丁堀1-10-7 TMG八丁堀ビル10F
■URL：https://www.clinks.jp
■主な事業内容：
1. ITアウトソーシング事業
2. システム開発事業
3. AIサービス事業
4. 教育訓練事業
配信元企業：CLINKS株式会社
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