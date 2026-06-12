株式会社M&A Do（本社：東京都港区、代表取締役：濱田 啓揮）は、生活雑貨店・インテリア雑貨・文具・ギフト・EC/D2C・卸メーカーに向けたM&A・事業承継の相談窓口「雑貨M&A総合センター」を開設しました。

対象は、生活雑貨店、インテリア雑貨店、文具・ギフト事業、キッチン雑貨、アロマ・香り雑貨、ハンドメイド雑貨、EC/D2Cブランド、雑貨卸・メーカー、セレクトショップ、ベビー・キッズ雑貨、観光土産・地域産品、催事・POPUP運営など、雑貨関連事業で会社譲渡や事業承継を検討する中小企業です。

雑貨M&A総合センターでは、譲渡企業様から、着手金・中間金・月額報酬・成功報酬をいただきません。

URL：https://zakka-ma-center.jp/

■開設の背景

雑貨業界では、経営者の高齢化、後継者不在、仕入先・作家・工房との関係承継、在庫評価、ECアカウント移管、表示・安全対応、店舗やブランドの世界観維持など、事業承継に関する課題が多様化しています。

雑貨事業の価値は、「かわいい」「売れている」といった感性だけでは十分に伝わりません。SKU別粗利、掛率、MOQ、ロット、上代・下代、在庫回転、委託販売、催事・POPUP、作家・工房との関係、ECレビューや会員データ、品質表示まで、買い手が判断できる形に整理することが重要です。

雑貨M&A総合センターは、譲渡企業様の費用負担をなくし、社名・店舗名・ブランド名非公開の初期相談から、雑貨業界ならではの譲渡可能性や進め方を確認できる相談環境を整えるために開設しました。

■譲渡企業様の費用負担について

雑貨M&A総合センターでは、譲渡企業様から以下の手数料をいただきません。

・着手金：0円

・中間金：0円

・月額報酬：0円

・成功報酬：0円

なお、「譲渡企業様の手数料0円」は、当社が譲渡企業様から受領する上記手数料を指します。デューデリジェンス、登記、税務、法務、許認可変更、公租公課、外部専門家費用、棚卸・在庫評価・品質表示確認等に伴う実費は別途発生する場合があります。

■雑貨事業のM&Aで整理すべき論点

雑貨事業の中小企業M&Aでは、「誰に会社や店舗を引き継ぐか」だけでなく、「世界観、仕入先、作家、在庫、顧客、ECアカウントをどのように守るか」が重要になります。

主な確認項目は以下の通りです。

・店舗、EC、卸、催事、法人ギフトなど販路別売上・粗利

・SKU数、定番品、季節品、滞留在庫、棚卸精度、値引き履歴、返品、評価減

・上代・下代、仕入掛率、MOQ、ロット、リードタイム、為替影響、返品条件

・買取/委託、委託率、清算サイクル、作家・工房・OEM先との継続可否

・Shopify、楽天、Amazon、自社EC、広告ROAS、レビュー、会員データ、同梱物、返品率

・家庭用品品質表示法、輸入雑貨、PSE、食品衛生、JAN、タグ、説明書、注意表記

・商標、屋号、ECアカウント、SNS、LP、撮影素材、パッケージデータ、賃貸借契約

・社名・店舗名・ブランド名非開示の匿名概要、秘密保持契約、ネームクリア、詳細資料開示の進め方

■サービス概要

名称：雑貨M&A総合センター

URL：https://zakka-ma-center.jp/

内容：M&A仲介、M&Aアドバイザリー、事業承継サポート、買い手候補探索、企業価値の目安確認、条件整理

対象：生活雑貨店、インテリア雑貨、文具・ギフト、キッチン雑貨、アロマ・香り雑貨、ハンドメイド、EC/D2C、卸・メーカー、セレクトショップ、ベビー・キッズ雑貨、観光土産・地域産品、催事・POPUP運営など

特徴：雑貨業界特化、譲渡企業手数料0円、秘密保持前提、社名・店舗名・ブランド名非開示の初期相談対応、中小M&Aガイドライン遵守

■会社概要

会社名：株式会社M&A Do

本社所在地：〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階

代表者：代表取締役 濱田 啓揮

設立：2021年4月2日

資本金：1,000万円

事業内容：M&A支援事業、スカウト型M&A、事業承継サポート、後継者スカウト、PMIサポート、企業価値評価

配信元企業：株式会社Ｍ＆Ａ Ｄｏ

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