新興技術から投資優先事項へ：データ主導型インテリジェンスが高い可能性を持つイノベーション分野の特定をどのように支援したか

新興技術から投資優先事項へ：データ主導型インテリジェンスが高い可能性を持つイノベーション分野の特定をどのように支援したか