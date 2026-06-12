GRIFFY・村本建設・キッズウェイ 体調管理ソリューション「GenVital LTE」と顔認証システム「FACEma(フェイスマ)」との連携システム開発に着手

GRIFFY・村本建設・キッズウェイ 体調管理ソリューション「GenVital LTE」と顔認証システム「FACEma(フェイスマ)」との連携システム開発に着手