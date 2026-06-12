ABIリサーチ「ソブリンデータセンタのマーケットデータ」2026年第2四半期 販売開始のご案内
セマビズはABIリサーチの英文市場調査レポート「ソブリンデータセンタのマーケットデータ 2026年第2四半期 - Sovereign Data Centers」の販売を開始いたしました。株式会社SEMABIZ（セマビズ）はABIリサーチの正規販売代理店です。
詳細資料・サンプルは下記よりご請求ください
https://semabiz.co.jp/abi-md-svdc-101/
ABI Research（ABIリサーチ）「ソブリンデータセンタのマーケットデータ 2026年第2四半期 - Sovereign Data Centers」は世界のブリンデータセンタ市場データをExcel（PIVOT テーブル）で提供します。
ピボットテーブルデータセット
ソブリンデータセンタ容量：4列・220行（880データポイント）
地域
● アジア太平洋地域
● 欧州
● ラテンアメリカ
● 中東＆アフリカ
● 北米
種類
● 有効容量
● 利用可能容量
● 屋根下容量
年度
● 2025-2035年
表目次訳
● 地域別データセンタ数：世界市場 2025年-2035年
● パワーブラケット別データセンタ数：世界市場 2025年-2035年
● 設備稼働率別IT容量：世界市場 2025年-2035年
● ワークロードタイプ別有効IT容量：世界市場 2025年-2035年
● 効容量別上位ソブリンデータセンタプロバイダ：世界市場 2025年
● パワーブラケット別データセンタ数：北米 2025年-2035年
● 設備稼働率別IT容量：北米 2025年-2035年
● ワークロードタイプ別有効IT容量：北米 2025年-2035年
● 有効容量別上位ソブリンデータセンタプロバイダ：北米 2025年
● パワーブラケット別データセンタ数：欧州 2025年-2035年
● 設備稼働率別IT容量：欧州 2025年-2035年
● ワークロードタイプ別有効IT容量：欧州 2025年-2035年
● 有効容量別上位ソブリンデータセンタプロバイダ：欧州 2025年
● パワーブラケット別データセンタ数：アジア太平洋地域 2025年-2035年
設備稼働率別IT容量：アジア太平洋地域 2025年-2035年
● ワークロードタイプ別有効IT容量：アジア太平洋地域 2025年-2035年
● 有効容量別上位ソブリンデータセンタプロバイダ：アジア太平洋地域 2025年
● パワーブラケット別データセンタ数：ラテンアメリカ 2025年-2035年
● 設備稼働率別IT容量：ラテンアメリカ 2025年-2035年
● ワークロードタイプ別有効IT容量：ラテンアメリカ 2025年-2035年
● 有効容量別上位ソブリンデータセンタプロバイダ：ラテンアメリカ 2025年
● パワーブラケット別データセンタ数：中東＆アフリカ 2025年-2035年
● 設備稼働率別IT容量：中東＆アフリカ 2025年-2035年
● ワークロードタイプ別有効IT容量：中東＆アフリカ 2025年-2035年
● 有効容量別上位ソブリンデータセンタプロバイダ：中東＆アフリカ 2025年
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352267/images/bodyimage1】
【レポート概要】
ソブリンデータセンタのマーケットデータ 2026年第2四半期
Sovereign Data Centers
Market Data | 2Q 2026 | MD-SVDC-101
出版：ABIリサーチ（ABI Research）
出版年月：2026年04月
https://semabiz.co.jp/abi-md-svdc-101/
【お問合せ先】
株式会社SEMABIZ（セマビズ）
（ABIリサーチ正規販売代理店：問合せ・購入対応窓口）
株式会社SEMABIZ（セマビズ） は神奈川県川崎市に拠点を置き、ABIリサーチの日本の正規代理店としてレポートおよびサービスに関するご質問や見積りなどのお問合せ・ご依頼をお受けしております。
株式会社SEMABIZ（セマビズ）
（MarketsandMarkets正規販売代理店：問合せ・購入対応窓口）
213-0012 神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1 KSP西 2階 TEL：044-872-8755
Eメール：inquiry(at)semabiz.co.jp
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メールマガジンお申込み
https://chosareport.com/info/emag/
配信元企業：株式会社SEMABIZ
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ABI Research（ABIリサーチ）「ソブリンデータセンタのマーケットデータ 2026年第2四半期 - Sovereign Data Centers」は世界のブリンデータセンタ市場データをExcel（PIVOT テーブル）で提供します。
ピボットテーブルデータセット
ソブリンデータセンタ容量：4列・220行（880データポイント）
地域
● アジア太平洋地域
● 欧州
● ラテンアメリカ
● 中東＆アフリカ
● 北米
種類
● 有効容量
● 利用可能容量
● 屋根下容量
年度
● 2025-2035年
表目次訳
● 地域別データセンタ数：世界市場 2025年-2035年
● パワーブラケット別データセンタ数：世界市場 2025年-2035年
● 設備稼働率別IT容量：世界市場 2025年-2035年
● ワークロードタイプ別有効IT容量：世界市場 2025年-2035年
● 効容量別上位ソブリンデータセンタプロバイダ：世界市場 2025年
● パワーブラケット別データセンタ数：北米 2025年-2035年
● 設備稼働率別IT容量：北米 2025年-2035年
● ワークロードタイプ別有効IT容量：北米 2025年-2035年
● 有効容量別上位ソブリンデータセンタプロバイダ：北米 2025年
● パワーブラケット別データセンタ数：欧州 2025年-2035年
● 設備稼働率別IT容量：欧州 2025年-2035年
● ワークロードタイプ別有効IT容量：欧州 2025年-2035年
● 有効容量別上位ソブリンデータセンタプロバイダ：欧州 2025年
● パワーブラケット別データセンタ数：アジア太平洋地域 2025年-2035年
設備稼働率別IT容量：アジア太平洋地域 2025年-2035年
● ワークロードタイプ別有効IT容量：アジア太平洋地域 2025年-2035年
● 有効容量別上位ソブリンデータセンタプロバイダ：アジア太平洋地域 2025年
● パワーブラケット別データセンタ数：ラテンアメリカ 2025年-2035年
● 設備稼働率別IT容量：ラテンアメリカ 2025年-2035年
● ワークロードタイプ別有効IT容量：ラテンアメリカ 2025年-2035年
● 有効容量別上位ソブリンデータセンタプロバイダ：ラテンアメリカ 2025年
● パワーブラケット別データセンタ数：中東＆アフリカ 2025年-2035年
● 設備稼働率別IT容量：中東＆アフリカ 2025年-2035年
● ワークロードタイプ別有効IT容量：中東＆アフリカ 2025年-2035年
● 有効容量別上位ソブリンデータセンタプロバイダ：中東＆アフリカ 2025年
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352267/images/bodyimage1】
【レポート概要】
ソブリンデータセンタのマーケットデータ 2026年第2四半期
Sovereign Data Centers
Market Data | 2Q 2026 | MD-SVDC-101
出版：ABIリサーチ（ABI Research）
出版年月：2026年04月
https://semabiz.co.jp/abi-md-svdc-101/
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